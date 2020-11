Forfait mobile : 200 Go chez Orange ou SFR à prix cassé, ça vous tente ? 🔥

Pour changer de forfait mobile, il convient d’attendre le bon moment. De temps en temps, les opérateurs affichent des offres flash convaincantes – mais qui sont limitées dans le temps. Ces promotions sont disponibles sur quelques jours, c’est la période durant laquelle vous devez vous foncer pour changer votre forfait. Pour ce week-end, c’est Prixtel qui dévoile de beaux deals sur sa formule, c’est la meilleure offre du marché en ce moment.

Le forfait mobile de Prixtel s’appuie sur les infrastructures physiques de SFR ou d’Orange, selon le choix de l’utilisateur. Son offre a pour avantage de s’adapter à la consommation de tous les utilisateurs. Le montant mensuel de la facture se base sur la véritable utilisation des données mobiles. En somme, celui-ci évolue chaque mois, mais il reste accessible. En plus, la formule de l’opérateur est sans engagement, c’est un autre atout.

Un forfait mobile basé… sur vous

En temps classique, un forfait mobile comprend une quantité d’appels, SMS et MMS et un certain nombre de Go d’Internet. Le tarif reste le même tous les mois, peu importe le nombre de données mobiles que vous utilisez sur la période. Il ne baisse pas si vous consommez mois et peut même augmenter fortement avec le haut-forfait si vous dépassez les limites définies.

Le forfait mobile de Prixtel fonctionne d’une autre manière qui se veut plus souple, mais surtout plus efficace. Les appels, SMS et MMS sont en illimité, c’est le nombre de data qui fixe le prix de l’abonnement chaque mois. Vous ne payez jamais plus que ce que vous avez utilisé tous les mois en termes de Go d’Internet. Si vous consommez moins de data durant le mois qui viennent, le prix sera moins élevé.

Prixtel a mis en place un système pour que son forfait mobile soit compréhensible de tous. Un principe de paliers associe un volume de données mobile à un prix. Tous les mois, le tarif sur la période sera relié à un des ces paliers, on ne peut pas faire abonnement plus clair. Voici les paliers de la formule « Giga Série » :

Le forfait mobile « Giga Série » est le plus populaire de Prixtel, il devance même l’autre formule « Le complet » —un abonnement que nous évoquerons plus bas. Les différents paliers associent transparence et simplicité, c’est accessible à tous. Dans le cas où vous utilisez 90 Go d’Internet en un mois, le prix à la fin sera de 14,99 euros. Si vous consommez 50 Go d’Internet le mois d’après, il chutera à 9,99 euros.

Si ce forfait mobile a de nombreux atouts, il peut aussi se vanter de faire mieux que ses rivaux. Aucun n’est en mesure de proposer autant de données mobiles pour de tels prix. Prixtel propose une formule au top, elle devient encore plus agressive avec les remises mises en avant ce week-end. C’est le moment parfait pour réduire vos frais. Tous les tarifs affichés sont valables sur 12 mois puis chaque palier remonte de 5 euros chacun.

« Le complet », un second forfait qui séduit aussi

En plus de sa formule « Giga Série », Prixtel propose un second forfait mobile baptisé « Le complet ». Il se destine à tout ceux qui ont besoin de moins de data. Le fonctionnement par palier est le même, mais avec moins de gigas d’Internet. Si vous n’êtes pas un grand consommateur, vous serez séduit. Les paliers sont de 5 Go, 15 Go et 50 Go. Dans le cas où vous utilisez moins de données, cette offre est avantageuse. On note tout de même que le palier de 50 Go est moins avantageux que celui de l’offre « Giga Série », c’est à prendre en compte dans votre choix. Voici les 3 paliers de la formule « Le complet » :

Le forfait mobile « Le complet » propose aussi les appels, SMS et MMS en illimité. Une fois de plus, c’est la data utilisée chaque mois qui conditionne la facture de la période. En somme, le prix est de 4,99 euros si vous consommez moins de 5 Go pendant un mois. Aucun concurrent de Prixtel n’est en mesure de proposer un prix aussi attractif pour cette quantité de données. Chez les rivaux de l’opérateur, vous aurez droit à 200 Mo par mois.

Le forfait mobile « Le complet » bénéficie de ces tarifs pendant un an puis chaque palier remonte de 5 euros, comme la première offre de Prixtel. Même après les 12 premiers mois, cette formule se place comme des plus avantageuses du marché. Une fois de plus, elle ne requiert aucun engagement de durée auprès de l’opérateur.

Quels avantages à choisir Prixtel ?

Le forfait mobile de Prixtel dispose de plusieurs arguments qui font son succès. Difficile de ne pas évoquer les prix mini mis en avant par l’opérateur en plus de ses spécificités. Le système de paliers permet aux clients de ne payer que ce qu’ils consomment réellement, c’est un avantage de choix. Vous êtes certain de pas payer pour des Go que vous n’utilisez jamais et de ne pas risquer de hors-forfait. Les deux formules plaisent beaucoup, c’est encore plus vrai dans une période où le télétravail est d’actualité.

Ce forfait mobile n’est pas cher, mais il ne lésine pas sur les spécificités techniques. Et pour cause, les utilisateurs peuvent choisir le réseau de SFR ou d’Orange selon leur position en France. L’ARCEP a reconnu Orange comme le meilleur réseau de l’Hexagone, SFR se place sur la troisième marche du podium. Vous avez la possibilité de changer de réseau en cas de déménagement ou de déplacement sur le territoire, c’est encore une preuve de flexibilité.

Enfin, le forfait mobile de Prixtel avance un dernier avantage. Il est sans engagement de durée, ce qui veut dire que vous pouvez résilier votre abonnement dès que vous le voulez si vous ne vous y retrouvez plus. C’est aussi un gage de qualité, car Prixtel est contraint d’être irréprochable pour garder ses clients le plus longtemps possible.

