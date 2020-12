Forfait mobile : un deal illimité avec 160 Go à prix fou à Black Friday 🔥

Le Black Friday est LE week-end de l’année où changer de forfait mobile peut vous aider de réaliser de vraies économies. Cette année, en raison du coût élevé du déploiement de la 5G chez les opérateurs, les remises ont été plus discrètes que les années précédentes. Cela dit, RED by SFR et B&YOU ont sorti les gros moyens avec des offres qui ne se refusent pas.

Ci-dessous, nous allons entrer dans le détail de chacune des promotions sur le forfait mobile de chaque opérateur. Ce qu’il faut savoir, c’est que ces deux acteurs ont des stratégies très similaires sur de nombreux points. Ils sont tout d’abord sans engagement de durée pour les clients, et leur prix ne double pas après une année. La gestion de l’abonnement se passe en ligne, comme un opérateur virtuel.

RED by SFR, 2 forfaits en promo à Black Friday

Si B&YOU a lancé les hostilités vendredi matin, RED by SFR a immédiatement répondu avec un forfait mobile en promotion. En réalité, ce sont deux formules qui sont disponibles chez l’opérateur et qui sont bien plus généreuses que la normale. Si vous voulez réaliser des économies sur votre abonnement, il ne vous reste plus que jusqu’à ce lundi pour en profiter.

Le premier forfait mobile inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 160 Go de data pour 16€ par mois. Cela comprend 15 Go de data dans l’Union Européenne et les DOM qui peuvent être utilisés chaque mois. On rappellera que ce forfait coûte normalement 24€ par mois, vous pouvez donc réaliser 30% d’économies avec ce deal Black Friday.

La seconde offre mise en avant par RED by SFR contient moins de data – mais elle donne quand même une vraie flexibilité. Ce forfait mobile comprend les appels, SMS et MMS ainsi que 100 Go de data (et 10 Go dans l’UE/DOM) pour 14€ par mois. Il y a quelques temps, cette formule était toujours disponible au prix de 20€ par mois. C’est donc aussi 30% de remise qui est appliquée à Black Friday.

Comme nous l’avons dit plus haut, chacun de ces forfaits mobile est sans engagement pour le client. A tout instant, s’il ne souhaite pas prolonger son contrat, il peut le résilier sans préavis. On rappellera aussi que RED by SFR ne double pas le tarif du forfait mobile après 12 mois – comme le font les MVNO classiques. Autrement dit, sur la durée, vous n’aurez pas de hausse de prix brutale.

B&YOU propose un forfait avec data illimitée

Ces derniers mois, la marque B&YOU de Bouygues Telecom s’est montrée assez discrète. Pour ce Black Friday, elle a toutefois décidé de proposer deux forfaits en forte réduction. L’opérateur a décidé de proposer ces deux réductions uniquement jusqu’à lundi soir, il ne faut donc plus attendre. Avec autant de souplesse, de data et un prix aussi faible, ce forfait est ultra pertinent.

Le premier forfait mobile de B&YOU mis en avant est le plus généreux. Il inclut les appels, SMS et MMS, 100 Go de data en semaine et data illimitée le WE pour 15,99€ par mois. Si vous utilisez beaucoup de données internet pendant le week-end, c’est LE forfait qu’il faudra prendre. Il sera alors bien plus avantageux que celui de RED by SFR, qui se limite à 160 Go sur un mois complet.

Comme chez RED by SFR, B&YOU propose aussi un forfait mobile avec 100 Go de data. Il est équivalent sur la majorité des points – c’est simplement que l’opérateur essaie de se distinguer sur ses atouts maison. En l’occurrence, il offre une couverture réseau un peu meilleure (dixit l’ARCEP) et un support client plus réactif. Ce sont deux avantages qui pèsent dans la balance.

En l’occurrence, ce forfait mobile comprend les appels, SMS et MMS en illimité, 100 Go de data en France et 10 Go dans l’UE/DOM pour 13,99€ par mois. Il faut également rappeler que B&YOU réserve cette offre uniquement aux nouveaux clients chez lui. D’ailleurs, c’est aussi le cas de RED by SFR – qui limite son offre spéciale Black Friday aux nouveaux clients.

Pourquoi changer de forfait aujourd’hui ?

Sur la dernière année, le prix d’un forfait mobile a eu tendance à augmenter. Cela concerne aussi bien la souscription à un forfait mobile que des clients qui ont vu leur abonnement existant monter de prix. Pourquoi cette évolution ? Parce que le déploiement du réseau 5G est un vrai fardeau financier pour les opérateurs télécoms qui sont obligés d’en répercuter le coût sur les clients finaux.

C’est aussi pour cette raison que l’on n’a vu aucune belle promotion au moment de la rentrée (septembre) sur les forfaits mobiles. Cette période qui est souvent très propice à des affaires a été calme cette année. Cela dit, RED by SFR et B&YOU se rattrapent largement sur ce Black Friday avec un forfait mobile à un prix vraiment très avantageux.

Justement, si vous voulez être assuré de faire une dernière affaire avant que le coût du forfait mobile continue d’augmenter en 2021, c’est le moment de changer. En effet, il est fort probable que ces abonnements grimpent doucement vers les 20 à 30€ par mois dans les années qui viennent. On a déjà vu les premiers forfaits compatibles 5G arriver sur le marché – et leur prix est sensiblement plus haut.

Que ce soit pour le forfait mobile de RED by SFR ou celui de B&YOU, la promotion de Black Friday va se finir ce lundi à minuit. Il ne faut donc plus tarder pour profiter de cette remise choc sur leur abonnement.

