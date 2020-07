Forfait mobile : un deal hallucinant vient de tomber (30 Go) 🔥

Juillet est toujours un mois oĂą les offres sur forfait mobile sont très rares. Cela dit, si vous cherchez bien, vous pouvez trouver de vraies pĂ©pites. Pour vous faciliter le travail, nous avons sĂ©lectionnĂ© pour vous les deals incontournables. S’il fallait vous en recommander trois, la liste serait vite faite : La Poste Mobile, RED by SFR et Prixtel.

Ces trois opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms sont des rĂ©fĂ©rences en la matière, et ils dominent le marchĂ© depuis plusieurs annĂ©es. RED by SFR est le leader incontestĂ©. Derrière, La Poste Mobile compte plus de 1,5 million de clients et Prixtel est la rĂ©fĂ©rence dans les derniers mois sur les mini-prix. Un point commun entre tous : chaque forfait mobile est sans engagement, vous n’ĂŞtes donc jamais bloquĂ©.

La Poste Mobile, le meilleur rapport qualité prix

On ne l’attendait pas Ă ce niveau en Ă©tĂ©, et pourtant il est bien lĂ . La Poste Mobile offre un forfait mobile Ă un prix ultra agressif pour ce dĂ©but de mois de juillet. Alors qu’il a Ă©tĂ© pĂ©nalisĂ© dans son activitĂ© Ă cause du coronavirus (les bureaux de Poste, qui Ă©coulent la majoritĂ© des forfaits, Ă©taient fermĂ©s), il se rattrape très bien.

En ce moment, et pendant quelques heures encore, son forfait mobile qui inclut tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go est Ă 9,99€ par mois. En bonus, vous avez aussi 4 mois offerts Ă Deezer Premium. C’est simple, Ă ce tarif-lĂ , vous ne trouverez aucun concurrent qui offre autant de data. C’est un excellent compromis entre le prix (moins de 10€ par mois) et le volume de donnĂ©es internet qui est offert. C’est le forfait idĂ©al pour bon nombre de français, et il est sans engagement. A noter qu’il utilise le rĂ©seau SFR pour son offre. Pour dĂ©couvrir le forfait mobile en question, c’est ici : Voir l’offre La Poste Mobile

RED by SFR, une offre intéressante

RED by SFR est la marque la plus connue sur le forfait mobile sans engagement. Cela dit, ce n’est pas toujours le plus compĂ©titif. Dans les temps forts, c’est quand mĂŞme lui qui mène le bal avec des promotions – et ses concurrents essaient tant bien que mal de suivre. En ce moment, et jusqu’au 6 juillet, il a une très belle offre sur sa formule mobile.

Vous pouvez obtenir tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 60 Go de data en France et 8 Go dans l’UE pour 13€ par mois. C’est un prix infĂ©rieur au tarif de base de 15€. Cela dit, le forfait mobile a longtemps Ă©tĂ© vu Ă 12€ par mois, c’est donc pas le meilleur des derniers mois. Compte tenu de la qualitĂ© de l’offre, cela reste un très bon prix, et ce forfait est probablement l’un des plus populaires du marchĂ©.

Ce qui plait beaucoup chez RED by SFR, c’est que ce forfait mobile peut ĂŞtre personnalisĂ©. En allant sur le site de l’opĂ©rateur, vous pouvez utiliser un simulateur pour rajouter diverses options : data en France, data Ă l’international etc. C’est donc une offre de base qui peut ensuite ĂŞtre upgradĂ©e pour mieux rĂ©pondre aux besoins de chaque utilisateur. Ça n’est gĂ©nĂ©ralement pas possible chez les concurrents, et c’est ce qui plait beaucoup chez lui.

Évidemment, RED by SFR est Ă©galement sans engagement. Depuis son lancement en 2012, la marque a toujours avancĂ© un forfait mobile qui ne bloque pas ses utilisateurs, ce qui force l’opĂ©rateur Ă toujours rester compĂ©titif. Si ça n’Ă©tait pas le cas, ou si vous trouviez mieux ailleurs, vous pouvez alors rĂ©silier sans prĂ©avis et foncer chez la concurrence. Cela dit, d’un point de vue confort, RED by SFR est vraiment un excellent choix sur le long terme.

Prixtel domine le marché du « pas cher »

Si vous cherchez un forfait pas cher, Prixtel est un excellent choix. C’est un forfait mobile qui a un fonctionnement très particulier : il se base sur votre consommation rĂ©elle de data, mois après mois. Autrement dit, le tarif n’est pas fixe. Il Ă©volue : moins vous consommerez, moins il sera cher. Cela permet d’Ă©viter le gaspillage avec des forfaits sur-dimensionnĂ©s.

Avec son forfait mobile « Le complet », tous les appels, SMS / MMS sont illimitĂ©s. C’est ensuite la data qui influence le prix mensuel. Pour simplifier son offre, il a mis en place 3 paliers qui sont chacun liĂ©s Ă un prix. Ci-dessous, nous vous les avons listĂ©. Par exemple, si vous utilisez 8 Go de data sur le mois, le tarif sera de 9,99€ sur la pĂ©riode. Le mois d’après, vous pouvez très bien consommer moins, ce qui fera baisser le coĂ»t de l’abonnement.

Les paliers ci-dessus sont valables pendant une année, après quoi le prix remonte de 5€ pour chacun des paliers. Cela dit, vous pouvez résilier à tout instant puisque le forfait mobile est sans engagement. Par ailleurs, Prixtel offre aussi une Giga Série qui suit les mêmes principes, mais avec des paliers plus élevés : 50 Go, 100 Go et 200 Go. Vous pouvez directement les retrouver sur son site internet.

Le dernier point Ă©voquer avec ce forfait mobile Prixtel est le rĂ©seau : vous avez le choix entre Orange et SFR au moment de l’inscription. Par la suite, vous pouvez toujours demander Ă l’opĂ©rateur de changer de l’un vers l’autre. Alors que La Poste Mobile et RED by SFR sont sur le rĂ©seau SFR, vous avez avec Prixtel la possibilitĂ© d’accĂ©der au meilleur rĂ©seau français. Si vous ĂŞtes en ville, cela ne changera pas grand chose. En revanche, dans les zones rurales, Orange est bien mieux.

Pour dĂ©couvrir ce forfait mobile Prixtel, c’est ici :

