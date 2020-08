Forfait mobile : un deal pépite 5 Go à 4,99€ pour la rentrée (Orange ou SFR) 🔥

La rentrée est toujours une période de changement, y compris sur le forfait mobile. Les opérateurs télécoms jouent des coudes avec des offres toujours plus agressives pour séduire le grand public. Parmi eux, c’est Prixtel qui propose le meilleur rapport qualité prix du moment. Son offre actuelle permet d’avoir 5 Go de data par mois (sur le réseau Orange ou SFR) pour moins de 5€ mensuel.

Voir l’offre Prixtel

Si vous voulez drastiquement réduire le coût de votre forfait mobile, vous ne trouverez pas mieux. Et contrairement aux opérateurs traditionnels qui ont des offres à moins de 5€, Prixtel est le seul à proposer un volume décent de data pour ce prix-là. Avec 5 Go par mois, vous pouvez naviguer sur internet avec votre smartphone sans avoir la crainte d’être limité.

Pour obtenir la version à 4,99€ pour 5 Go, il faudra opter pour le forfait mobile « Le complet ». Un second abonnement, la Giga Série, permet d’avoir jusqu’à 200 Go de données mobiles par mois. Dans les deux cas, il y a un système (simple) de paliers progressifs qui permet de payer que ce qu’on utilise réellement. Nous allons rentrer dans le détail ci-dessous, c’est intelligent.

Un forfait mobile sur mesure, adapté pour vous

En général, un forfait mobile se définit par un réseau, un volume d’appels / SMS / data et un prix. Peu importe que vous utilisiez moins de data que la limite prévue, le prix sera toujours le même. Chez Prixtel, on a voulu mieux ajuster le tarif par rapport à l’utilisation de chaque client. Pour simplifier son concept, il donne tous les appels, SMS et MMS sans limite. Ensuite, c’est le volume de data utilisé qui influencera le prix.

Mois après mois, le prix évolue donc selon la consommation de chaque utilisateur. Pour simplifier son forfait mobile, Prixtel a défini un système avec trois paliers qui sont chacun associés à un prix. Ci-dessous, le détail de chacun d’entre eux. Si, sur un mois donné, vous consommez moins que le mois d’avant, le tarif du forfait va donc baisser : il a zéro mauvaise surprise.

Par exemple, si vous utilisez un mois donné jusqu’à 5 Go de données mobiles, cela vous reviendra à 4,99€. Si le mois d’après, vous en utilisez 12 Go, il faudra alors payer 9,99€ par mois. Vous pouvez comparer avec les rivaux, Prixtel est compétitif sur tous les paliers de données. Par ailleurs, sachez que la majorité des français utilise moins de 5 Go de data pour son forfait mobile, vous avez donc une forte probabilité de rester au palier (et au prix) le plus bas.

Voir l’offre Prixtel

En optant pour le forfait mobile « Le complet » de Prixtel ci-dessus, les tarifs sont garantis sur la première année. L’opérateur est très transparent et mentionne aussi le changement de prix après la première année. Chacun de ces paliers remontera de 5€ par mois. C’est justement avec cette promotion spéciale pour la rentrée que vous pouvez faire autant d’économies. Sur le palier le plus bas, vous pouvez donc diviser votre budget par 2 sur les 12 premiers mois de souscription.

Une formule « Giga » disponible chez Prixtel

Sur le même principe que son forfait mobile « Le complet », Prixtel a imaginé un abonnement avec davantage de data. Pour ceux qui utilisent beaucoup internet (pour du téléchargement, streaming, etc), la Giga Série sera leur solution idéale. Encore une fois, vous pouvez choisir le réseau Orange ou SFR, tout en bénéficiant des prix ultra compétitifs de l’opérateur télécom.

Avec la Giga Série, les paliers sont plus élevés. Ils sont respectivement de 50, 100 et 200 Go. Chacun d’entre eux est associé à un prix, ce qui facilite la compréhension pour le client. C’est un forfait mobile qui a été dévoilé au mois de juin, et il représente déjà une grande partie de toutes les souscriptions chez Prixtel. Il offre bien plus de liberté et de flexibilité aux clients. Ci-dessous, les paliers associés aux prix.

Si vous utilisez par exemple 100 Go de data sur un mois, cela vous coûtera 14,99€ sur la période. Là où Prixtel excelle, c’est sur le forfait mobile avec 200 Go de data : personne ne fait aussi bien, c’est simplement excellent. Sur la version 50 Go à 9,99€ par mois, vous êtes également sur le meilleur prix du moment. Ces tarifs sont disponibles via la promotion spéciale rentrée qui dure encore quelques jours. Après la première année, chaque palier remonte de 5€.

Zéro engagement et un réseau au top

Prixtel a réussi à s’imposer sur la scène française du forfait mobile grâce à sa flexibilité et à son rapport qualité prix. Aujourd’hui, l’opérateur peut se vanter d’être sans engagement de durée pour tous ses clients. Quel que soit le forfait mobile que vous prenez, vous pouvez donc résilier à tout moment. Si pour X ou Y raison, cela ne vous convenait plus, la porte est toujours grande ouverte. Cela force en parallèle Prixtel à rester excellent, pour ne pas perdre sa clientèle.

Ensuite, là où Prixtel est intéressant, c’est qu’il propose le réseau Orange ou SFR à ses clients. Au moment de souscrire au forfait mobile, vous choisissez l’un ou l’autre – en sachant que vous pouvez ensuite toujours passer de l’un à l’autre. Orange est le meilleur réseau mobile en France, vous avez donc une chance inouïe de profiter de ce dernier tout en payant un tarif très faible.

S’il vous reste des questions sur le forfait mobile de l’opérateur, vous pouvez consulter notre avis Prixtel ici. Pour en savoir plus sur ses formules et sur ses conditions, vous pouvez directement vous rendre sur le site de ce dernier.

Voir l’offre Prixtel