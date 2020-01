Forfait mobile : une offre choc pour diviser ses factures 🔥

Le changement d’un forfait mobile ne prend pas plus de quelques minutes Ă peine, et cela peut-ĂŞtre une opportunitĂ© parfaite pour faire quelques belles Ă©conomies. En fonction de votre abonnement actuel, vous pouvez Ă©conomiser quelques centaines d’euros tous les ans. Nous avons recensĂ© les meilleurs forfaits mobiles de la journĂ©e afin de vous aider Ă suivre vos bonnes rĂ©solutions en choisissant un abonnement adaptĂ© Ă vos besoins.

Toutes les promotions sur ces forfaits mobiles sont Ă durĂ©e limitĂ©e, comme Ă chaque fois. La majoritĂ© des promotions en cours expirent dans quelques jours Ă peine, ce qui veut dire que vous devez vous dĂ©pĂŞcher si vous ne voulez pas rater l’offre. Il faut aussi savoir que vous devez nĂ©cessairement ĂŞtre un nouveau client pour en profiter. Pour RED by SFR, vous devez aussi ne pas avoir souscrit une offre chez RED, mais aussi chez la maison mère SFR.

RED by SFR, un forfait mobile unique avec un excellent rapport qualité-prix

RED by SFR se positionne comme un des poids lourds du marchĂ© en proposant l’un des meilleurs forfaits mobiles du marchĂ© depuis plusieurs mois dĂ©jĂ . L’opĂ©rateur français se dote d’une offre très simple Ă comprendre plutĂ´t que de s’Ă©parpiller en lançant plusieurs abonnements mobiles. Il propose donc un forfait unique de base sur lequel se greffent diffĂ©rentes options que vous pouvez choisir selon vos besoins. RED by SFR fait le choix de la transparence tout en proposant d’autres avantages, Ă l’exemple du prix garanti Ă vie et de son offre sans engagement.

Le forfait mobile de RED by SFR est actuellement Ă 12 euros par mois (au lieu de 15) pour les appels, les SMS et MMS illimitĂ©, 60 Go d’Internet en France, 8 Go dans l’UE et 100 Go de stockage SFR cloud. L’abonnement est dĂ©jĂ très compĂ©titif en tant normal, alors autant dire que cette promotion choc de plus de 20% le rend encore plus attractif.

Sur cette offre de base, le forfait mobile dispose de certaines options qui s’adaptent Ă vos besoins quotidiens. Pour 5 euros supplĂ©mentaires, vous aurez par exemple droit Ă 15 Go d’Internet dans l’UE, mais Ă©galement au Canada et aux États-Unis. Ce forfait mobile est donc un incontournable pour les utilisateurs qui voyagent rĂ©gulièrement en AmĂ©rique du Nord. Si c’est votre cas, cette option devrait parfaitement correspondre Ă vos attentes.

RED by SFR ne propose pas que des forfaits mobiles, mais aussi des box Internet. Le principe est le mĂŞme que pour les abonnements tĂ©lĂ©phoniques, ce qui veut dire qu’il n’y a qu’une offre unique. La box Internet de RED by SFR revient actuellement Ă 23 euros par mois pour la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et tous les appels en illimitĂ©. Le premier mois d’abonnement est offert en ce moment. La box de l’opĂ©rateur est la meilleure option du marchĂ© Ă l’heure actuelle.

Prixtel, pour un forfait mobile qui s’adapte

Prixtel est un autre opĂ©rateur du marchĂ© français qui propose un forfait mobile avantageux. En effet, il est le seul Ă proposer un abonnement tĂ©lĂ©phonique dont le tarif mensuel se base sur votre usage. La quantitĂ© mobile de gigas d’Internet utilisĂ©e chaque mois fixe le prix de votre facture plutĂ´t que de vous faire payer le mĂŞme prix chaque mois. Prixtel propose un système de trois paliers qui fixent le tarif de chaque niveau diffĂ©rent de consommation.

Si vous utilisez entre 0 et 5 Go d’Internet chaque mois, vous serez facturĂ© 4,99 euros Ă la fin du mois. Le tarif passera Ă 9,99 euros par mois pour 5 Ă 15 Go d’Internet puis Ă 14,99 euros pour 15 Ă 50 Go d’Internet. Ces tarifs sont valables durant un an, suite Ă quoi il faut rajouter 5 euros supplĂ©mentaires par palier. MĂŞme avec cette augmentation, le forfait mobile de Prixtel reste très plaisant.

PrĂ©cisions que Prixtel est un opĂ©rateur mobile virtuel, si bien qu’il s’appuie sur les infrastructures physiques de SFR et Orange, rĂ©putĂ©es pour leur bonne qualitĂ© de rĂ©seaux. Il faut aussi noter que tous les paliers du forfait mobile « Le complet » comprennent tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ©. L’offre est sans engagement de durĂ©e et vous pouvez quitter l’opĂ©rateur Ă tout moment si vous trouvez une meilleure offre ailleurs.

Le forfait mobile B&YOU, l’incontournable de la data mobile

Nous terminons cette liste des promotions avec les forfaits mobiles B&YOU, propriĂ©tĂ© du groupe français Bouygues Telecom. Actuellement, ses offres se divisent en deux abonnements distincts qui devraient vous permettre de trouver votre bonheur. Vous avez le choix entre un forfait mobile plutĂ´t traditionnel et un second qui fait le plein de Go d’Internet.

Les deux forfaits mobiles de B&YOU se veulent flexibles et ne nĂ©cessitent aucun engagement de durĂ©e, comme tous les abonnements de cette liste. Ils sont aussi valables Ă vie, au mĂŞme titre que les offres de RED by SFR. Vous n’aurez donc une augmentation de prix surprise dans les mois ou les annĂ©es qui suivent.

