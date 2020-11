Forfait mobile : une offre de 5 à 200 Go à prix cassé (Orange et SFR)

Pour changer de forfait mobile de la manière la plus efficace possible, il faut savoir être patient. Souvent, on voit des offres éclair chez des opérateurs, dont la mise en avant ne dure que quelques jours. C’est à ce moment là qu’il faut savoir saisir l’occasion pour baisser ses frais. Ce week-end, le MNVO Prixtel rassemble toutes les conditions : son offre spéciale en fait le meilleur rapport qualité prix du marché, sans aucun doute.

Prixtel est un opérateur télécom qui utilise les réseaux Orange et SFR pour construire son offre. Quelle que soit votre profil (de consommation), son forfait mobile s’adapte à chacun. Au final, vous serez facturé uniquement ce que vous utilisez « réellement ». Mois après mois, votre facture va donc évoluer – en restant toujours très raisonnable (explications plus bas). Evidemment, ce forfait est sans engagement.

Un forfait mobile qui répond à tous les besoins

Par défaut, le contenu d’un forfait mobile est toujours standardisé : vous avez une quantité d’appels, de SMS / MMS et un volume de data à un prix défini. Tous les mois, vous allez payer ce prix – même si vous en avez consommé moins. Par ailleurs, s’il vous arrivait le malheur de consommer plus que la limite, l’opérateur vous facturerait le hors-forfait.

Prixtel a voulu se mettre dans l’air du temps avec un forfait mobile plus souple, et adapté à chacun. Si par défaut, les appels, SMS et MMS sont illimités, c’est la quantité de data qui influencera le prix mensuel de l’abonnement. Ce que vous consommez « réellement » sur un mois vous sera facturé, pas plus. Avantage : si vous consommez moins le mois suivant, vous payerez donc aussi moins.

Comment fait-il pour faciliter la compréhension de son forfait mobile ? Prixtel a mis en place un système avec trois paliers évolutifs où chacun est associé à un prix. Chaque mois, vous serez donc placé dans l’une de ces 3 tranches, selon votre consommation réelle. Sa première formule, baptisée « Giga Série » possède les trois paliers ci-dessous :

La Giga Série est la plus populaire des deux formules (devant « Le complet » que l’on présente plus bas, avec des paliers inférieurs). Le forfait mobile est clair, et voici un exemple pour illustrer ce système de paliers. Si par exemple, vous utilisez 90 Go de data sur un mois, vous serez facturé 14,99€. Si le mois suivant, vous n’en utilisez que 50, vous tomberez alors à 9,99€.

Vous pouvez comparer ces trois paliers avec les forfaits mobiles « fixes » des rivaux : aucun ne fait mieux. Prixtel se montre ultra compétitif pour cette fin d’année avec cette promotion. Si vous aviez l’intention de faire des économies en changeant de forfait mobile, c’est un excellent choix. A noter que chacun des paliers montera après la première année de 5€.

Un forfait « complet » et moins cher

Si vous utilisez votre téléphone de manière plus sporadique, la déclinaison « Le complet » sera plus adaptée. Ce forfait mobile reprend le même fonctionnement que la Giga Série, à la petite différence que les paliers sont plus bas. Ils sont aussi au nombre de trois, et ils sont de respectivement 5 Go, 15 Go et 50 Go. Ce forfait est adapté si vous utilisez peu de data : le palier de 50 Go est moins attrayant que celui de la Giga Série.

Le principe est le même que la Giga Série : vous avez les appels, SMS et MMS en illimité avec cette formule « Le complet ». Ensuite, c’est la consommation mensuelle de data qui influence le prix final de l’abonnement. Par exemple, si vous utilisez moins de 5 Go sur 30 jours, cela vous reviendra à 4,99€. Encore une fois, AUCUN acteur ne fait aussi bien en matière de prix. Tout au mieux, vous trouverez 200 Mo pour 4,99€ par mois ailleurs. Libre à vous de comparer.

Encore une fois, l’offre spéciale de Prixtel sur ce forfait mobile ne dure qu’une seule année. Au delà, chacun des paliers remontera de 5€. Cela dit, même avec cette hausse, il reste parmi les plus compétitifs du marché. Sachez toutefois que vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, vous n’êtes nullement engagé.

Comment Prixtel arrive à se différencier

Vous l’aurez compris, Prixtel offre un forfait mobile hautement compétitif, tant au niveau des caractéristiques techniques que du prix. Avec son système qui s’ajuste à chacun de ces clients, ces derniers paient vraiment pour un produit qu’ils utilisent complètement. Il n’y aura donc pas de hors-forfait, ni de forfait sous-utilisé. Avec la période actuelle où se succèdent période en télétravail (et en Wi-Fi) et déplacements au bureau, c’est un choix très prisé.

Par ailleurs, Prixtel ne néglige pas la qualité de son réseau. Il propose à ses utilisateurs de choisir entre le réseau Orange et SFR au moment de leur inscription. Le premier est le meilleur réseau de France selon l’ARCEP, et le deuxième figure aussi sur le podium. Selon votre zone géographique et la qualité du signal, vous avez donc la possibilité de choisir entre les deux. Par la suite, vous pourrez toujours changer de l’un à l’autre.

Enfin, le dernier point sur lequel on insistera est la flexibilité du contrat. Chez Prixtel, on ne vous demande aucun engagement sur le forfait mobile. Vous pouvez donc résilier à tout moment si vous jugez que la qualité ne répond plus à vos besoins (ou pour toute autre raison). Cela oblige l’opérateur par la même occasion à être toujours irréprochable, sous risque de voir les clients résilier pour aller chez la concurrence.

