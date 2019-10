Forfait mobile : une offre flash 100 Go à prix mini, sans engagement 🔥

Depuis quelques temps, on n’a plus autant de bons plans sur forfait mobile que ce qu’on aurait pu avoir début septembre. Il faut donc bien fouiller sur internet pour découvrir la perle rare. Évidemment, nous avons sélectionné uniquement des offres qui concernent des forfaits sans engagement, avec un maximum de flexibilité pour que vous puissiez à tout moment changer d’avis.

RED by SFR : 100 Go à un prix compétitif

La gamme de forfaits mobiles chez RED by SFR est assez simple à comprendre : il n’y a qu’une seule offre – à laquelle on peut ensuite choisir de rajouter des options de manière ponctuelle, depuis son application mobile. Par défaut, l’offre de base qui est en promotion actuellement est la suivante : appels, SMS et MMS illimités, 60 Go de data en France et 8 Go dans l’Union Européenne pour 12€ par mois. Cette offre est sans engagement, et comme toujours chez RED by SFR, le tarif de ce forfait mobile est garanti à vie.

Si maintenant vous décidez de passer sur une option illimitée avec 100 Go de données internet en France, et 10 Go dans l’Union Européenne, il faudra compter 20€ par mois. Ce qui est pratique avec RED by SFR est que vous pouvez donc adapter votre forfait mobile d’un mois à l’autre, en passant de 60 Go à 100 Go selon vos besoins, et sans aucun préavis. Le client a donc un maximum de flexibilité et il peut jongler entre ces options mensuelles sans engagement pour avoir un forfait mobile qui s’adapte réellement à ses besoins.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, il y a ensuite la possibilité de rajouter une option ponctuelle pour l’international : moyennant 5€ par mois, vous pouvez rajouter des données internet mobile dans différents pays hors Union Européenne comme les États-Unis, la Suisse ou encore le Canada. C’est une solution pratique si vous êtes amenés à voyager régulièrement en dehors de l’Europe. Bref, selon nous, RED by SFR offre probablement le meilleur forfait mobile du moment – ou quasiment.

Dernier point, dans le cadre de ce forfait mobile, RED by SFR offre en ce moment, et jusqu’au 28 octobre, les options SFR Sécurité et SFR Password – qui sont en temps normal facturés 3€ par mois. Dans ce package, vous avez notamment accès à un antivirus ainsi que des outils pour sécuriser vos mots de passe sur internet. C’est un petit plus que l’on appréciera forcément, et qui sert de cerise sur le gâteau.

Pour découvrir l’offre RED by SFR :

Voir l’offre RED by SFR

Une box internet de qualité

Au delà de l’opérateur télécom, RED by SFR est également un fournisseur d’accès internet. Comme pour son forfait mobile, la gamme de box internet se cantonne à un seul produit – auquel on peut ensuite ajouter des fonctionnalités pour la rendre plus complète. Cela permet ainsi à quiconque d’avoir une box qui lui ressemble vraiment, avec des services qui lui seront utiles.

En ce moment, il y a une offre très spéciale sur cette box internet RED by SFR, et cela vaut vraiment le coup d’y jeter un oeil : la fibre avec le haut débit (200 Mb/s en téléchargement) ainsi que les appels illimités vers les fixes (France + 110 destinations) ainsi que 100 Go de stockage dans SFR Cloud est au prix de 22€ par mois. Le tout est sans engagement de durée, et RED by SFR s’engage à ce que ce tarif soit maintenu à vie – comme c’est le cas pour son forfait mobile.

Dernier point : comme pour le forfait mobile, il est possible ensuite de rajouter des options sur sa box. Par exemple, on peut rajouter les appels illimités vers les mobiles (5€ par mois), un bouquet de chaines TV (2 ou 4€ par mois) ou encore un débit encore plus élevé (5€ par mois). Autant d’options qui permettent à chacun de payer pour ce qu’il consomme réellement, ce qui est plutôt apprécié.

Pour voir son offre, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR