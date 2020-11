Forfait mobile : via Orange ou SFR, de 50 à 200 Go à prix cassé 🔥

La période de Noël est toujours propice à changer de forfait mobile. A la fin de l’année, les opérateurs ont tendance à se montrer plus généreux et ils n’hésitent pas à sortir de bonnes affaires. Ce week-end, c’est chez le MNVO Prixtel qu’il faut se tourner. Il propose un excellent compromis en matière de rapport qualité prix grâce à une offre irrésistible.

Voir l’offre Prixtel

Prixtel est un opérateur qui s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour son offre. En tant que client, vous allez donc pouvoir choisir entre l’un ou l’autre réseau au moment de la souscription à votre forfait mobile.

Là où l’opérateur est unique, c’est qu’il propose un forfait mobile à prix évolutif. Autrement dit, vous allez payer uniquement ce que vous consommez réellement. Prixtel propose une grille très transparente qui vous permet de comparer avec la concurrence. Et comme vous allez le voir plus bas sur cette page, son offre (sans engagement) est l’une des toutes meilleures du marché.

Un forfait mobile qui vous ressemble

La structure des forfaits mobiles est en général toujours la même : une quantité fixe de SMS / MMS, un nombre d’heures d’appels et un volume de data. Le tout est vendu à un prix fixe. Si vous en consommez moins, vous payez quand même le montant total. Si vous consommez plus, vous passez par la case hors-forfait.

Chez Prixtel, les clients ont le droit à un traitement bien plus avantageux. Ils ne paieront que ce qu’ils ont réellement consommé. Par défaut, les appels, SMS et MMS sont tous illimités, quelle que soit la formule choisie (« Giga Série » ou « Le complet »). Ensuite, c’est le volume de data utilisé sur un mois qui conditionnera le prix à payer sur la période.

Ci-dessous, les paliers avec les prix associés pour la Giga Série :

Pour faire simple, le premier palier vous permet d’utiliser les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 50 Go pour 9,99€ par mois. Si le mois d’après, vous utilisez davantage de data, vous passerez au palier suivant (14,99€). Le mois suivant, vous pouvez très bien retomber plus bas si votre consommation a baissé. La flexibilité de ce forfait mobile est assez unique, aucun concurrent ne peut se vanter de faire aussi bien.

Voir l’offre Prixtel

La Giga Série est un forfait mobile adapté à des clients qui utilisent leur téléphone de manière assidue. Si vous consommez peu de data, il faudra alors se tourner vers l’offre « Le complet » (ci-dessous) qui est disponible à partir de 4,99€ par mois. Sachez que dans le cadre de cette promotion, Prixtel vous offre ce tarif réduit pour les 12 premiers mois. Au delà, chaque palier monte de 5€, une hausse qui reste très modeste.

A noter que ce forfait mobile est sans engagement de durée.

Un forfait mobile dès 4,99€ par mois

Si vous n’utilisez pas beaucoup de données mobiles, le forfait mobile « Le complet » sera plus adapté. Il reprend les grandes lignes de la Giga Séries : en l’occurrence, vous aurez les appels, SMS et MMS en illimité – et seule changent les paliers de data. Ici, ils sont respectivement de 5, 15 et 50 Go. Ce forfait est surtout adapté aux petits consommateurs de data, le palier le plus avantageux est celui de 5 Go.

Si vous ne voulez que payer 4,99€ par mois, vous aurez le droit jusqu’à 5 Go de data sur la période, ainsi que tous les appels, SMS et MMS en illimité. Si vous avez besoin de davantage de données sur le mois d’après, vous pouvez très bien passer au palier suivant. Tout se fait de manière automatisée, vous ne serez pas bloqué. La hausse du prix est modeste – surtout si on la compare au coût du hors-forfait chez la concurrence.

Voir l’offre Prixtel

Comme pour le forfait mobile Giga Série, la version « Le complet » possède un prix avantageux sur la première année. Ici aussi, la promotion actuelle prendra fin au bout d’une année, où chacun des paliers remontera de 5€ par mois. Cela dit, même avec cette hausse, Prixtel restera le plus compétitif si vous cherchez un forfait mobile à moins de 10€.

Prixtel offre de bonnes garanties

Si Prixtel est aujourd’hui considéré comme l’une des références sur le marché du forfait mobile, c’est parce qu’il offre un bon compromis. Ci-dessus, vous avez vu que sa politique tarifaire est ultra compétitive. Quand on sait que les opérateurs traditionnels relèvent progressivement les prix pour faire face au coût du déploiement de la 5G, les tarifs plus haut sont encore plus séduisants.

Par ailleurs, Prixtel collabore avec les groupes Orange et SFR pour le réseau. Autrement dit, même en payant 4,99€ par mois (dans le cadre du plus petit palier du forfait « Le complet »), vous aurez quand même le droit au meilleur réseau de France selon l’ARCEP (Orange). Si vous êtes dans une zone où SFR est meilleur, vous pouvez tout à fait demander à changer de l’un vers l’autre.

Enfin, le dernier argument qui plaide en la faveur du forfait mobile de Prixtel, c’est la flexibilité. Il est sans engagement de durée pour les clients, ils peuvent donc résilier à tout instant. Cela oblige ainsi l’opérateur à rester toujours le plus irréprochable possible pour ne pas risquer de voir sa clientèle partir chez la concurrence.

Pour voir l’offre de Prixtel, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel