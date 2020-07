Forfait mobile : les 3 deals fous du week-end (Free, RED by SFR, Cdiscount) 🔥

Si l’Ă©tĂ© est connu pour ĂŞtre paisible sur le marchĂ© du forfait mobile, trois opĂ©rateurs ont pris la dĂ©cision de changer leurs habitudes pour dĂ©voiler de belles promos. Nous vous avons concoctĂ© cette petite sĂ©lection qui liste les meilleurs forfaits mobiles du moment afin de vous aider Ă vous y retrouver facilement. Aujourd’hui, ce sont Free, RED by SFR et Cdiscount Mobile qui proposent des offres de choix Ă prix mini.

Les trois opĂ©rateurs font partie des plus populaires du marchĂ©, particulièrement RED by SFR et Free. Ces deux acteurs se situent parmi les leaders en France grâce Ă des offres attrayantes et des prix attractifs. Il y a aussi Cdiscount, plus discret, mais toujours capable d’afficher des prix cassĂ©s sur des formules qui remportent aussi un grand succès. Tous les abonnements sont sans engagement de durĂ©e, un vĂ©ritable avantage pour les utilisateurs.

Free Mobile, un forfait mobile toujours très populaire

Free fait partie des opĂ©rateurs qui ont largement contribuĂ© Ă la transparence du marchĂ© du forfait mobile. En 2012, il a changĂ© le secteur avec une des offres sans engagement Ă des tarifs ultra attractifs. Encore aujourd’hui, l’opĂ©rateur reste un des indĂ©boulonnables grâce Ă ces offres flash et sa lisibilitĂ©. Pendant quelques jours, il casse les prix sur sa SĂ©rie Free 80 Go.

Actuellement, le forfait mobile de Free revient Ă 12,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 80 Go d’Internet. Ce prix est valable pendant un an puis il remonte Ă 19,99 euros par mois. Une fois de plus, le tarif est très intĂ©ressant pendant la première annĂ©e. S’il augmente après 12 mois, on rappelle que vous n’ĂŞtes pas engagĂ©. Vous pouvez rĂ©silier quand vous le souhaitez afin de trouver un meilleur prix après cette pĂ©riode. Et si vous optez pour la Freebox Pop, vous pouvez mĂŞme avoir droit Ă un forfait illimitĂ© en donnĂ©es pour 9,99 par mois, Ă vie !

RED by SFR, un forfait mobile simple et à prix réduit

Comme nous l’Ă©crivions plus tĂ´t, RED by SFR est un leader incontestable sur le marchĂ© du forfait mobile. Il n’est pas toujours le plus compĂ©titif et le moins cher, mais ses ventes flash sont gĂ©nĂ©ralement les plus intĂ©ressantes. Souvent, c’est cet opĂ©rateur qui lance ses meilleurs promos avant que les autres ne lui emboĂ®tent le pas afin de tenter de le suivre. Pendant quelques jours, RED by SFR fait baisser le prix de son abonnement unique avec une offre qui se veut claire et lisible.

Pendant quelques jours, le forfait mobile de RED by SFR est facturĂ© 13 euros par mois au lieu de 15 euros pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 60 Go d’Internet en France et 8 Go dans l’UE. D’ordinaire, l’abonnement revient Ă 2 euros de plus, ce qui veut dire que vous avez la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies dès la souscription. Cet abonnement en promo mise beaucoup sur les options. C’est de ce cĂ´tĂ© lĂ que se trouve le vĂ©ritable avantage de cette offre. Il s’agit d’une des formules les plus populaires du moment, car elle conserve un prix très raisonnable pour beaucoup de data.

RED by SFR propose un seul forfait mobile sur lequel viennent s’ajouter des options facultatives. C’est ces dernières qui sont intĂ©ressantes en plus de la formule de base. Vous avez droit Ă 100 Go de data mobile au lieu de 60 Go pour 3 euros supplĂ©mentaires par mois. Habituellement, cette quantitĂ© de data revient Ă 7 euros par mois. En somme, l’abonnement Ă 100 Go d’Internet coĂ»te seulement 16 euros par mois, c’est le seul opĂ©rateur du marchĂ© Ă proposer autant de data pour un prix si rĂ©duit. Vous pouvez aussi choisir une option avec 15 Go de data mobile depuis l’Ă©tranger (USA, Canada, Suisse et autres) pour quelques euros de plus par mois. Aucun concurrent de RED by SFR ne propose des options similaires, ce qui fait la force de l’opĂ©rateur.

L’opĂ©rateur RED by SFR propose son forfait mobile sans engagement de durĂ©e, ce qui veut dire que vous pouvez quitter l’opĂ©rateur pour un concurrent quand vous le souhaitez si vous trouvez mieux ailleurs. Dans ce cas, vous n’aurez pas de frais supplĂ©mentaires Ă payer. Globalement, c’est une formule qui vous permet de faire des Ă©conomies Ă court terme comme Ă long terme.

Cdiscount Mobile, le forfait mobile surprise du jour

OpĂ©rateur mobile virtuel, Cdiscount connaĂ®t un succès frappant depuis quelques annĂ©es en raison de ses prix cassĂ©s. Il se base sur les rĂ©seaux physiques de SFR, Orange et Bouygues Telecom en simultanĂ© afin que ses utilisateur profitent d’une excellente connexion partout sur le territoire. L’opĂ©rateur dĂ©voile une nouvelle promotion durant quelques jours.

Actuellement, le forfait mobile de Cdiscount coĂ»te 4,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de data pour 4,99€ par mois. Ce tarif est valable pendant six mois puis l’abonnement passe Ă 16,99 euros par mois. Autant dire que l’offre est particulièrement attrayante les premiers mois. Si elle augmente, elle reste encore très raisonnable par rapport aux formules de ses concurrents.

Si vous avez dans l’idĂ©e de rester longtemps client forfait mobile chez Cdiscount, cette offre peut ĂŞtre adaptĂ©e Ă vos besoins, car elle a l’avantage de casser les prix les premiers mois tout en restant attrayante les mois suivants. La rĂ©duction en cours se termine d’ici quelques jours. Si vous ĂŞtes clients Cdiscount Ă VolontĂ©, le tarif chute mĂŞme Ă 3,99€. Si vous voulez changer d’opĂ©rateur, il suffit de rĂ©cupĂ©rer votre numĂ©ro RIO, et suivre la procĂ©dure de transfert de numĂ©ro.