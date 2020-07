Forfait mobile : marre de payer une fortune ? Voici 3 offres au top 🔥

Si vous souhaitez changer de forfait mobile, c’est certainement la meilleure pĂ©riode de l’annĂ©e pour le faire. Les soldes ont dĂ©butĂ© cette semaine, ce qui vous laisse aussi la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies intĂ©ressantes sur votre abonnement tĂ©lĂ©phonique. Trois opĂ©rateurs très apprĂ©ciĂ©s sur le marchĂ© cassent les prix : RED by SFR, Cdiscount et Prixtel. Les offres sont assez rares durant l’Ă©tĂ©, c’est le moment pour en profiter avant que les abonnements ne retournent Ă leur prix de base.

RED by SFR, un forfait toujours excellent

RED by SFR s’est fait une place de choix sur le marchĂ© du forfait mobile en France. FondĂ©e en 2012, la marque a pris tellement de parts qu’elle se positionne actuellement parmi les leaders du marchĂ©. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com propose un abonnement unique sur lequel vous avez la possibilitĂ© d’ajouter ou non des options. La formule se veut simple et très transparente en plus de s’adapter au mieux Ă vos usages.

S’il est dĂ©jĂ dĂ©jĂ convaincant sans remise, le forfait mobile de RED by SFR coĂ»te actuellement 13 euros par mois au lieu de 15 pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go d’Internet dont 8 Go Ă l’Ă©tranger et 100 Go SFR Cloud. Il s’agit de la formule la plus compĂ©titive du moment Ă se placer sur ce crĂ©neau.

Ce forfait mobile s’accompagne d’options facultatives destinĂ©es Ă ceux qui voyagent beaucoup ou qui ont besoin de beaucoup de data. Dans ce cas, RED by SFR propose 100 Go d’Internet au lieu de 60 Go pour un forfait qui revient Ă 17 euros par mois. Une fois de plus, le tarif le moins onĂ©reux du marchĂ© pour une telle quantitĂ© de data, comme vous pouvez le constater dans notre Ă©tude des meilleurs forfaits mobiles du moment.

Si ce forfait mobile est très sĂ©duisant, il faut prĂ©ciser que l’offre en cours se terminent dès ce soir Ă minuit. Soyez rapide si vous souhaitez profiter du meilleur prix, car c’est le meilleur moment pour faire des Ă©conomies en plus sur une dĂ©pense obligatoire.

RED by SFR n’est pas seulement le leader sur le marchĂ© du forfait mobile, mais aussi sur celui de la box Internet. Une fois de plus, il casse les prix avec une formule Ă 23 euros par mois au lieu de 33 euros pour la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles. Vous avez la possibilitĂ© de profiter de 30% de rĂ©ductions dès la souscription. Il s’agit de l’offre la plus compĂ©titive du marchĂ©.

Cdiscount, le forfait mobile à prix cassé

L’opĂ©rateur virtuel Cdiscount se fait une place sur le marchĂ© du forfait mobile grâce Ă des prix cassĂ©s et des remises surprises. En se basant sur les infrastructures de SFR, Orange et Bouygues Telecom, il est en mesure d’offrir une excellente qualitĂ© de rĂ©seau pour ses utilisateurs. Il propose actuellement une promotion de choix Ă l’occasion du dĂ©but des soldes.

Le forfait mobile coĂ»te seulement 2,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 50 Go de data. Ce tarif est valable pendant six mois puis il remonte Ă 15,99 euros par mois. Dans ce cas, vous avez droit Ă un prix mini sous la barre des 3 euros pendant la moitiĂ© d’une annĂ©e. MĂŞme après cette date, la formule reste encore très attractive. Il faut savoir que Cdiscount propose aussi un Redmi Note 8T offert avec un forfait mobile Ă 50 Go pour 15,99 euros par mois et un engagement de 24 mois. Cette deuxième formule peut ĂŞtre intĂ©ressante si vous cherchez un nouveau smartphone.

Si vous souhaitez rester longtemps client chez Cdiscount, le forfait mobile Ă 2,99 euros par mois devrait vous satisfaire, en partie car elle a le mĂ©rite d’inclure un bon nombre de data. En somme, vous profitez d’un prix cassĂ© avant de bĂ©nĂ©ficier d’une offre toujours sĂ©duisante. Attention, la promotion en cours se termine dans quelques jours. Pour changer de formule et choisir Cdiscount, vous n’avez qu’Ă rĂ©cupĂ©rer votre numĂ©ro RIO puis suivre la procĂ©dure de transfert de numĂ©ro vers votre nouvel opĂ©rateur.

Prixtel, le forfait mobile au juste prix

Dans le cas oĂą vous cherchez un forfait mobile peu cher, c’est vers Prixtel que vos trouverez votre bonheur. L’opĂ©rateur propose des offres avec lesquelles vous ne payez que ce que vous consommez rĂ©ellement. Tous les mois, le tarif Ă©volue en fonction de votre utilisation de la mobile. Cela vous Ă©vite de vous faire payer trop cher ou de choisir une formule surdimensionnĂ©e par rapport Ă votre usage.

Prixtel propose le forfait mobile « Le complet », une offre qui inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ©. Le volume de data utilisĂ© chaque mois dĂ©termine le prix de la facture Ă la fin de la pĂ©riode. Pour que son abonnement soit le plus lisible possible, il a mis en place un système de trois paliers. Chacun d’entre eux est rattachĂ© Ă une quantitĂ© de Go et un prix. Dans le cas oĂą vous consommez 8 Go d’Internet en un mois, le prix sera de 9,99 euros Ă la fin de la pĂ©riode. Si vous utilisez moins de data le mois suivant, la formule reviendra moins cher.

Les prix affichés sont valables pendant 12 mois puis chaque palier grimpe de 5 euros de plus par mois. Dans tous les cas, on rappelle que vous pouvez possibilité de quitter Prixtel quand vous le souhaitez puisque le forfait mobile est sans engagement de durée.

Le nouveau forfait mobile de Prixtel est la formule « Giga SĂ©rie ». Elle partage plusieurs similitudes, mais elle se destine aux utilisateurs qui veulent disposer de plus de data. Les paliers vont de 50 Go Ă 200 Go de data. Dans le cas oĂą vous consommez 50 Go d’Internet, le tarif est de 12,99 euros Ă la fin du mois. Si vous utilisez entre 50 Go et 100 Go, il passe Ă 18,99 euros par mois. Avec cette offre, les tarif n’augmentent pas après un an ou plus. Prixtel garantit les prix sur cette formule.

En plus de son prix et de ses avantages, le forfait mobile de Prixtel s’appuie sur les rĂ©seaux d’antennes SFR ou Orange. L’utilisateur a la possibilitĂ© de choisir entre les deux lors de la souscription et de changer quand il le souhaite, que ce soit parce qu’il part en vacances ou qu’il dĂ©mĂ©nage. Orange est connu pour ĂŞtre prĂ©sent dans les zones rurales, tandis que SFR est assez bon partout.