Forfait mobile : ces 3 offres folles bientôt terminées

D’ordinaire, le mois de juillet est assez calme du côté du marché du forfait mobile. Toutefois, certains opérateurs décident de bouleverser les habitudes afin de proposer des offres de choix. Afin de simplifier vos recherches, nous vous avons préparé une petite sélection des meilleurs forfaits mobiles de la journée. Ce jour, ce sont Prixtel, RED by SFR et La Poste Mobile qui cassent les prix sur leurs formules respectives.

Les trois opérateurs à faire des offres flash aujourd’hui font partie des acteurs les plus populaires du marché du forfait mobile, si bien qu’ils se présentent comme des leaders. Prixtel fait partie de ceux qui proposent le prix juste tandis que RED by SFR se dote d’une offre unique qui séduit les utilisateurs depuis quelques années. De son côté, La Poste Mobile compte plus de 1,5 million de clients. Le point commun et véritable avantage de ces abonnements tient dans le fait qu’ils sont tous sans engagement.

Prixtel, un forfait mobile ultra sur mesure

Dans le cas où vous êtes à la recherche d’un forfait mobile pas cher, c’est du côté de Prixtel qu’il faut vous tourner. En effet, l’opérateur fonctionne selon un positionnement un peu différent des offres traditionnelles, car vous ne payez que ce que vous consommez réellement. Le prix évolue tous les mois afin d’être au plus près de vos usages. Cela vous évite de choisir une formule surdimensionnée qui comprend trop de data mobile.

Le forfait mobile « Le complet » comprend tous les appels, SMS et MMS en illimité. C’est la data mobile utilisée qui détermine le prix de l’abonnement chaque fin de mois. Prixtel a mis en place un système de trois paliers qui sont tous rattachés à une quantité de Go d’Internet et un prix. Si vous utilisez 8 Go de data mobile sur la période, par exemple, votre facture sera de 9,99 euros à la fin du mois. Si vous consommez moins le mois d’après, le prix chutera en conséquence. Voici le détail des trois paliers du forfait mobile « Le complet » de Prixtel :

Les prix affichés sont valables pendant un an, suite à quoi chaque palier qui compose ce forfait mobile revient à cinq euros supplémentaires. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de quitter l’opérateur quand vous le souhaitez, car l’offre est sans engagement.

Outre son abonnement « Le complet », Prixtel propose aussi une top offre baptisée Giga Série. Le principe est le même que la première formule, si ce n’est que les paliers sont bien plus élevés. Ils sont respectivement de 50 Go, 100 Go et 200 Go. Si vous utilisez moins de 50 Go, le prix est de 12,99 euros à la fin du mois. Entre 50 et 100 Go, ce tarif passe à 18,99 euros par mois. Dans ce cas, les prix n’ont pas vocation à augmenter et son garanti à vie par l’opérateur.

Outre son prix, l’autre avantage de ce forfait mobile est le fait que l’opérateur virtuel se base sur les réseaux physiques d’Orange et de SFR. Vous avez la possibilité de choisir entre les deux lors de l’inscription puis de changer quand vous le souhaitez —en cas de vacances ou de déménagement par exemple. Vous pouvez choisir le meilleur réseau en fonction de la zone géographique, sachant qu’Orange est réputé pour être à la hauteur dans les zones plus rurales.

RED by SFR, toujours au top du forfait mobile

RED by SFR fait partie des acteurs les plus populaires du marché du forfait mobile. S’il n’est pas toujours le plus compétitif, il propose parfois des offres flash défiant toute concurrence. C’est souvent lui qui ouvre le bal des promotions avant d’être suivi par les autres opérateurs —qui essayent de le suivre comme ils peuvent. Durant quelques jours, RED by SFR casse les prix avec une offre très séduisante.

Actuellement, le forfait mobile de RED by SFR comprend les appels, SMS et MMS en illimité avec 60 Go d’Internet en France et 8 Go dans l’UE pour 13 euros par mois. Habituellement, l’offre revient à 15 euros par mois, ce qui veut dire que vous faites des économies dès la souscription. L’abonnement a souvent été vu à 12 euros par mois, il ne s’agit pas du meilleur prix, mais c’est du côté des options que vous pourrez y voir un intérêt. De plus, l’abonnement est clairement le plus en vogue du moment en raison de sa grande quantité de data mobile pour un petit prix.

RED by SFR propose un forfait mobile unique, mais celui-ci se dote d’options qui peuvent s’avérer très séduisantes. Vous pouvez choisir 100 Go d’Internet au lieu de 60 Go pour 3 euros supplémentaires. En temps normal, cette option revient à 7 euros de plus tous les mois. Ainsi, l’abonnement revient à 16 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités, 100 Go de data mobile et France et 8 Go dans l’UE et les DOM. Vous pouvez aussi choisir 15 Go à l’étranger depuis de nombreux pays (USA, Canada, Suisse…) pour 5 euros de plus par mois. Ces options-là n’existent pas chez les concurrents de RED by SFR, ce qui contribue largement à son succès.

Le forfait mobile de RED by SFR est sans engagement de durée depuis son lancement sur le marché il y a plus de huit ans. Ainsi, vous avez la possibilité de quitter l’opérateur dès que vous le souhaitez si jamais vous dénichez une meilleure offre ailleurs. Le tout sans avoir à payer de frais supplémentaires. Dans tous les cas, RED by SFR vous permet des économies conséquentes à moyen comme à long terme.

La Poste Mobile, le forfait mobile surprise

S’il n’était pas attendu cet été, le forfait mobile de La Poste Mobile est à la hauteur des attentes du marché. Pénalisé à cause de la pandémie de coronavirus, l’acteur décide de se rattraper en cassant les prix sur son abonnement téléphonique. En plus, les bureaux de Poste ont pu rouvrir, ce qui veut dire que vous avez la possibilité d’y trouver votre nouveau forfait mobile.

Le forfait mobile de La Poste Mobile revient à 9,99 euros par mois pour tous les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go d’Internet. Ce n’est pas tout, car l’opérateur vous offre également trois mois d’accès au service de streaming musical Deezer Premium. C’est le seul acteur à proposer autant de data mobile à un tarif aussi mini.

Ce forfait mobile vous conviendra si vous souhaitez profiter d’une quantité assez conséquente de data mobile sans dépasser la barre symbolique des 10 euros par mois. Une fois de plus, il est sans engagement. Cette formule est considérée comme idéale, tant du côté de son prix que de celui des Go d’Internet, car une majorité d’utilisateurs utilisent un peu moins de 30 Go d’Internet tous les mois. L’opérateur virtuel s’appuie sur les réseaux physiques de SFR.

