Forfait mobile : voici un plan imbattable pour dimanche aprèm 🔥

Le mois de juin est historiquement calme en matière de promotion sur le forfait mobile. Cela n’empĂŞche pas certains opĂ©rateurs de transgresser et d’offrir de belles rĂ©ductions Ă leur futurs clients. C’est le cas actuellement chez RED by SFR, La Poste Mobile et Prixtel qui nous offrent des promotions très convaincantes. Si vous avez l’intention de changer d’offre, il faut prendre en compte ces offres spĂ©ciales.

Sachez tout d’abord que chaque forfait mobile ci-dessous possède une seule et mĂŞme condition : il faut ĂŞtre nouveau client chez chacun des opĂ©rateurs pour pouvoir profiter de la remise. En l’occurrence, ces promotions sont tellement compĂ©titives qu’elles ne peuvent pas ĂŞtre donnĂ©es Ă tous les clients existants. Avec elles, les opĂ©rateurs veulent juste gagner en part de marchĂ© en attirant des clients depuis les concurrents.

RED by SFR, le forfait mobile Ă saisir

Depuis son lancement en 2012, RED by SFR a toujours Ă©tĂ© fidèle Ă sa ligne. Il est aujourd’hui le leader sur le marchĂ© du forfait mobile sans engagement, et c’est lui qui imprime le calendrier des promotions. Dès lors qu’il officialise une offre spĂ©ciale, ses concurrents ont tendance Ă suivre. Au niveau du rapport qualitĂ© prix, c’est difficile de faire mieux Ă le long terme.

En ce moment et jusqu’Ă lundi, son forfait mobile avec les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet est Ă 12€ par mois au lieu de 15€. Vous pouvez donc rĂ©aliser une Ă©conomie de 20% immĂ©diate sur votre futur abonnement mobile. On apprĂ©ciera aussi que cette offre rajoute en plus 8 Go de data qui peut ĂŞtre utilisĂ© tous les mois dans l’Europe ou les DOM.

Si RED by SFR est autant perçu comme une rĂ©fĂ©rence, c’est que son offre va au-delĂ de son prix. En l’occurrence, les clients ne sont jamais engagĂ©s chez lui : s’ils ne sont plus satisfaits (ou s’ils veulent rĂ©silier pour une quelconque raison), l’opĂ©rateur ne les retiendra pas. Cette souplesse distingue l’opĂ©rateur de tous les autres acteurs traditionnels – qui demandent un engagement de 12 Ă 24 mois.

Voir l’offre RED by SFR

La formule ci-dessus peut ensuite ĂŞtre agrĂ©mentĂ©e avec des options en supplĂ©ment. Cela permet de personnaliser le forfait mobile pour ceux qui ont des besoins un peu diffĂ©rents du français moyen. Par exemple, vous pouvez avoir une option avec 100 Go de data pour 4€ en plus. Il est aussi possible de souscrire Ă une option qui donne jusqu’Ă 15 Go de data dans une zone gĂ©ographique plus grande, qui inclut les États-Unis.

Contrairement Ă la majoritĂ© des opĂ©rateurs mobiles virtuels, RED by SFR a Ă©galement un deuxième produit phare : la box internet. Celle-ci bĂ©nĂ©ficie d’une très bonne promotion : la Fibre avec l’option Très Haut DĂ©bit (1 Gb/s en download) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles est Ă 23€ au lieu de 36€. Clairement, aucun autre acteur ne fait aussi bien. Et s’il fallait choisir entre l’offre sur le forfait mobile et celle sur la box, cette dernière se distingue nettement plus du reste du marchĂ©.

La Poste Mobile, une offre à moins de 10€

Si vous vous ĂŞtes volontairement fixĂ© une limite de 10 euros par mois pour votre forfait mobile, La Poste Mobile saura vous plaire. L’opĂ©rateur mobile virtuel qui utilise le rĂ©seau SFR (comme RED by SFR, et comme SFR) pour son offre mise sur une offre compĂ©titive Ă 9,99€ par mois : elle inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go de data. En plus, le premier mois est gratuit avec le code promo « JECONOMISE » (valable jusqu’Ă ce soir).

Certes, pour 2€ de plus, vous aurez 60 Go de data chez RED by SFR. Cela dit, le français moyen consomme moins de 10 Go de donnĂ©es internet. Donc qu’il s’agisse de 30 Go ou de 60 Go par mois, cela ne changera pas grand chose pour vous. Si vous avez vraiment cette contrainte de prix, La Poste Mobile sera un très bon choix.

Comme RED by SFR, La Poste Mobile est un opĂ©rateur qui ne demande aucun engagement de la part de ses clients. Vous ĂŞtes donc libres de quitter l’opĂ©rateur dès que vous trouvez mieux ailleurs, sans aucun prĂ©avis. Pour obtenir ce forfait mobile, vous pouvez le faire soit en ligne, soit dans l’un des 2 000 bureaux de La Poste qui mettent en avant l’offre de l’opĂ©rateur.

Pour dĂ©couvrir ce forfait mobile, c’est ici :

Voir l’offre La Poste Mobile

Prixtel, le forfait « intelligent »

Chez Prixtel, on adopte une stratĂ©gie complètement diffĂ©rente. Son forfait mobile baptisĂ© « Le complet » se dĂ©marque parce qu’il est ajustable. Chacun paiera un prix diffĂ©rent – selon son usage rĂ©el chaque mois. Cela permet de ne pas payer trop – pour un service qu’on n’a pas utilisĂ©. Pour simplifier la comprĂ©hension du forfait, Prixtel a d’abord choisi d’offrir les appels, SMS et MMS en illimitĂ©. Ensuite, c’est la quantitĂ© de data qui influencera le prix. Il y a 3 paliers qui seront regardĂ©s chaque mois :

Vous l’aurez compris : si vous utilisez jusqu’Ă 5 Go de donnĂ©es mobiles par mois, le coĂ»t de ce forfait mobile sera de 4,99€. C’est le mĂŞme principe sur les deux paliers plus Ă©levĂ©s. D’un mois Ă l’autre, le tarif peut donc baisser si vous utilisez moins de data. A noter que ces paliers verront chacun leur prix augmenter de 5€ après les 12 premiers mois. Cela n’empĂŞche que Prixtel restera toujours parmi les meilleurs au niveau du prix.

Comme les deux autres, Prixtel est aussi un opĂ©rateur sans engagement. Mais contrairement aux autres, il propose deux rĂ©seaux : SFR – mais aussi Orange. Ce dernier est connu (et reconnu par l’ARCEP) comme Ă©tant le meilleur rĂ©seau d’antennes de France. Vous pouvez donc avoir un meilleur rĂ©seau Ă un tarif encore plus accessible pour votre forfait mobile.

Pour voir l’offre sur le forfait de Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel