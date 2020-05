Forfait mobile : les 3 offres (dingues) qui vous feront changer d’avis

Si vous hésitez à changer de forfait mobile ou que vous n’avez pas encore trouvé mieux que votre abonnement actuel, ces 3 offres en cours devraient vous convaincre. Dans le cas où vous recherchez un prix réduit, c’est vers RED by SFR qu’il faudra s’orienter, sachant que Prixtel et B&YOU sont loin d’être en reste et disposent eux aussi de nombreux avantages. Nous avons préparé un petit guide de tous les meilleurs forfaits mobiles afin que toutes les promos en cours soient le plus claires possible.

Avant de présenter chaque forfait mobile, il faut préciser que ces prix mini sont accessibles aux nouveaux clients seulement. Un client de RED by SFR ne peut pas proposer de l’offre spéciale de l’opérateur télécom, car il est déjà client. C’est également le cas chez B&YOU et Prixtel. Vous devez donc nécessairement changer d’opérateur, une pratique plutôt simple et rapide aujourd’hui, sachant que cela s’effectue sans frais en plus.

RED by SFR, un forfait mobile iconique

RED by SFR s’est fait une belle place sur le marché avec un forfait mobile qui se compose de plusieurs avantages. En plus de bénéficier d’un des meilleurs prix du secteur, il est sans engagement de durée et son prix est pour la vie, ce qui veut dire qu’il ne double pas au bout d’un an ni dans les années à venir.

Actuellement, le forfait mobile de RED by SFR revient à 12 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go d’Internet. On le rappelle, ce tarif n’est pas sujet à une augmentation dans les mois ou les années qui suivent votre souscription chez l’opérateur, ce qui vous garantit de ne pas avoir de mauvaise sur votre facture à la fin du mois. Si vous trouvez mieux ailleurs, vous pouvez aussi partir sans avoir à régler de frais supplémentaires.

RED by SFR ne propose qu’un seul forfait mobile, mais il vient aussi avec des options pour ceux qui auraient peur de manquer de données mobiles. Pour 4 euros supplémentaires chaque mois, vous avez droit à 100 Go d’Internet —ce qui constitue encore un excellent prix situé en dessous de la majorité de ses concurrents. L’option étranger vous revient à 5 euros de plus chaque mois. Offre flash ou non, il s’agit d’un véritable forfait pas cher et efficace.

RED by SFR ne brille pas seulement avec son forfait mobile et sait s’imposer sur le marché des box Internet. Actuellement, il propose une très belle offre qui devrait vous permettre de belles économies, surtout si vous décidez de combiner l’abonnement à celui de la box internet chez l’opérateur. La box Internet revient à 23 euros par mois pour la Fibre et le très haut débit (1 Gb/s) et les appels illimités vers les fixes et mobiles. Habituellement, elle revient à 36 euros, ce qui veut dire que vous économisez presque 40% par rapport au prix de base —et ce, dès le premier mois.

Prixtel, le forfait sur-mesure

Prixtel a su se démarquer avec un forfait mobile pas comme les autres. En effet, l’opérateur a fait le choix de proposer une offre qui se base sur la consommation réelle de chaque client. Au lieu de proposer une très grande quantité de data alors que peu d’utilisateurs s’en servent véritablement, il dispose d’une formule dont le prix évolue selon la consommation réelle chaque mois. En somme, vous ne payez que ce que vous consommez réellement.

Afin que son forfait mobile soit le plus simple à comprendre, Prixtel a fixé quelques règles de base. Ainsi, tous les appels, SMS et MMS sont illimités, là où c’est la data mobile qui détermine le coût de l’abonnement à chaque fin de mois. Si vous utilisez entre 0 et 5 Go d’Internet, le prix sera de 4,99 euros à la fin du mois. Prixtel fait de même avec deux autres paliers qui vont de 5 à 15 Go d’Internet et de 15 à 50 Go d’Internet. Voici les prix et les paliers :

Les prix affichés de ce forfait mobile sont valables pendant une période de 12 mois puis chaque palier augmente de 5 euros par mois. Dans tous les cas, il s’agit d’une offre très compétitive sur le marché sachant qu’aucun opérateur ne propose 5 Go de data pour seulement 5 euros mensuel. Si vous voulez un forfait raisonné et raisonnable, c’est vers Prixtel qu’il faut vous tourner.

B&YOU, un forfait de qualité

Côté forfait mobile, B&YOU se démarque aussi sur le marché en France. Composante de sa maison mère Bouygues Telecom, l’opérateur décline son offre actuelle en 4 abonnements téléphoniques mobiles, sachant que ses tarifs sont particulièrement raisonnables, si bien le premier commence à 4,99 euros par mois.

Comme chez son concurrent RED by SFR, tous les forfaits mobiles sont sans engagement de durée et les prix ne seront pas soumis à augmentation dans les mois et les années à venir. Vous n’aurez pas de mauvaise surprise avec B&YOU, c’est l’un de nos préférés.

Voici les quatre forfaits mobiles actuellement en promo chez B&YOU :

Si fallait n’en garder que deux chez B&YOU, l’offre à 60 Go et celle à 100 Go sont vraiment incontournables. B&YOU, c’est la garantie d’avoir un forfait mobile avec un excellent réseau d’antennes. Bouygues Telecom a été élu 2ème meilleur réseau de France par l’ARCEP (régulateur), et vous n’aurez aucun problème pour capter partout dans l’Hexagone.

