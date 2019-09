Forfait RED by SFR : appels et SMS illimités + 40 Go à 10€ par mois

Depuis le début de l’année, RED by SFR montre son plus beau visage. L’opérateur mobile sans engagement est toujours le premier à mettre en avant des remises sur ses offres – qu’il s’agisse de sa box internet ou de son forfait mobile. En ce moment, il propose une très belle promotion sur ces deux produits que vous ne devriez pas manquer.

Un forfait mobile à mini prix

A l’origine, RED by SFR se concentrait sur son forfait mobile, et il en a fait depuis une offre incontournable sur le marché français. Son succès, il le doit à une offre simplifiée et sans ambiguïté, que tout le monde comprend immédiatement. En l’occurrence, la gamme n’est composée que d’un seul forfait – auquel on peut ensuite ajouter des options résiliables chaque mois.

En plus d’offrir un maximum de flexibilité, RED by SFR a une belle promotion en ce moment : les appels, SMS et MMS ainsi que 40 Go de data en France et 5 Go dans l’Union Européenne sont disponibles pour 10€ par mois. Ce tarif est garanti à vie, ce qui assure au client qu’il ne paiera jamais davantage pour cette même quantité de services.

Le titulaire peut ensuite choisir de rajouter à ce forfait des options chaque mois : 60 Go pour 5€, 100 Go pour 10€, 15 Go aux États-Unis et dans l’UE etc. Avec ce système d’options, le forfait mobile de RED by SFR peut être entièrement personnalisé et cela permet au client de ne pas payer pour un abonnement sur-dimensionné. Avec toutes ces caractéristiques, il est évident que ce produit fasse parti des meilleurs forfaits mobiles du moment.

Dans tous les cas, cette offre est sans engagement, ce qui permet de résilier à tout moment si l’on n’est finalement plus convaincu par le produit. L’offre mise en avant par RED by SFR expire dans les jours à venir, il faut donc s’activer pour en profiter pleinement. Vous pouvez retrouver tous les détails de ce forfait mobile ici :

Box internet : RED by SFR casse les codes

RED by SFR a fait une intrusion sur le marché de la box internet, et l’opérateur en a cassé les codes. Alors que ces produits sont généralement compliqués à comprendre et à installer, RED by SFR a voulu appliquer sa recette des forfaits sur ce produit fixe. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est réussi – et que cela a rapidement créé l’engouement du grand public.

En ce moment, il propose une promotion à couper le souffle, qui fait de la box internet la meilleure du marché : la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en download et 400 Mb/s en upload) ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles sont à 22€ par mois. Cette offre inclut donc gratuitement deux options qui sont facturées chacune 5€ par mois en temps normal. A cela, RED by SFR rajoute en plus le premier mois offert. A noter qu’une option TV (2€ pour 35 chaines ou 4€ pour 100 chaines) est aussi disponible.

Les deux grands avantages de cette box internet RED by SFR que l’on ne retrouve chez aucun concurrent traditionnel sont les suivants : cette offre est sans engagement de durée et le tarif en promotion est garanti à vie. Il y a donc une totale transparence sur cette offre, ce qui sera forcément apprécié. En temps normal, les fournisseurs d’accès internet offrent une remise sur la première année (pendant laquelle ils sont par ailleurs engagés), avant de facturer leurs clients au prix fort.

Comme vous pouvez le voir dans la communication officielle ci-dessus, cette offre n’est valable que jusqu’au 16 septembre, mieux vaut donc s’activer pour ne pas passer à côté de celle-ci. Pour découvrir le détail de la box internet RED by SFR, c’est ici :

