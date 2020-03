Free Mobile : 4 heures d’appels et 1 Go de data pour le forfait à 2€ !

Plus d’appels et de data pour le forfait Free Mobile à 2€

Soucieux d’accompagner au mieux ses abonnés mobiles en cette période de confinement, Free annonce diverses mesures visant à « faciliter » la communication. En cette période de distanciation sociale, de nombreux utilisateurs doivent communiquer avec leurs proches par téléphone, ou bien via des appels vidéos.

C’est pourquoi Free Mobile n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui que les 5 millions d’abonnés à l’offre à 2€ (ou 0€ pour les détenteurs d’une offre Freebox) vont pouvoir bénéficier, dès aujourd’hui, de 4h d’appels, au lieu des 2h mensuelles. Des appels depuis la France vers la France, vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations à l’international, et ce jusqu’à fin avril.

Idem côté data, puisque de base, le forfait Free Mobile à 2€ inclut un total de… 50 Mo. Ainsi, dans son infinie bonté, Free Mobile a également décidé d’augmenter le volume de data 4G à 1 Go/mois, ce qui est déjà nettement plus raisonnable. A noter que les abonnés concernés n’ont aucune procédure à suivre, l’ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement. Selon toute vraisemblance, cette augmentation de data est également à durée limitée, et cela ne durera que jusqu’à fin avril.

Parallèlement, Free augmente à 1 Mbit/s le débit 4G au-delà de l’enveloppe Internet pour ses abonnés aux Forfaits Free 100 Go et Série Spéciale Free 50 Go/60 Go. Pour occuper au maximum les enfants qui sont eux aussi confinés à la maison, Free offre la diffusion en clair de chaînes jeunesses jusqu’au 31 mars : Boing, Boomerang, Boomerang+1, Toonami, CanalJ, Tiji, TV Pitchoun, TeleKidz, BabyTV…

Autant de mesures qui s’inscrivent dans le prolongement des démarches de solidarité lancées par le groupe Iliad depuis le début de la crise du Covid-19. Rappelons également que la Freebox fait partie des box compatibles avec l’offre gratuit de Canal+, qui se termine dans quelques jours.