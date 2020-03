Free Mobile offre 4 fois plus de data 4G pour ses abonnés en Europe !

Quatre fois plus d’Internet pour les abonnés Free Mobile !

Il y a quelques jours, Iliad annonçait doubler le nombre d’heures du forfait Free Mobile à 2€. Ainsi, cinq millions d’abonnés à l’offre à 2€ (ou 0€ pour les détenteurs d’une offre Freebox) vont pouvoir bénéficier, jusqu’à la fin du mois d’avril, de 4h d’appels, au lieu des 2h mensuelles.

Voir l’offre Free

Free Mobile n’en oublie pas pour autant les abonnés au forfait mobile à 19,99€ par mois (ou 15,99€ pour les abonnés Freebox), puisque ces derniers vont eux aussi profiter d’une revalorisation (temporaire) de leur forfait. Ainsi, Free va multiplier par 4 le volume d’Internet mobile en 4G depuis l’Europe.

100 Go/mois au lieu de 25 !

En d’autres termes, les abonnés au forfait bloqué Free Mobile peuvent profiter de 100 Go de data chaque mois en 4G dans la zone Europe, en lieu et place des 25 Go mensuels. Free précise que cette nouvelle mesure s’applique à l’ensemble du parc d’abonnés et ce, à compter d’aujourd’hui 31 mars 2020, et jusqu’au 30 avril 2020. Rappelons que vous pouvez toujours retrouver notre comparateur de forfaits mobiles, pour trouver le forfait dont vous avez besoin (chez SFR, Free Mobile, Bouygues…).

Comme c’était déjà le cas pour l’offre mobile à 2€, les abonnés concernés n’ont aucune procédure à suivre, et l’ajustement de leur forfait s’effectue sans surcoût, automatiquement et

immédiatement. Le groupe se charge de rappeler qu’il a également offert la diffusion en clair de chaînes jeunesses Boing, Boomerang, Boomerang+1, Toonami, CanalJ, Tiji, TV Pitchoun, TeleKidz, BabyTV… Une offre qui se termine aujourd’hui.

Rappelons que de nombreux groupes ont décidé d’accompagner, à leur manière, les Français durant cette période de confinement liée au coronavirus. Chez Canal+, on a par exemple proposé l’accès en clair à tous les programmes sur les box. Idem du côté de chez SFR, qui a ouvert l’accès gratuitement à certains bouquets.