French Days : 5 bons plans imbattables qui disparaissent ce soir 🔥

Les mythiques French Days ont dĂ©but ce vendredi matin, et les ogres Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Amazon montrent leur plus beau visage. Malheureusement, la plupart des offres flash qui s’affichent aujourd’hui se terminent dĂ©jĂ ce soir Ă minuit, il vous reste donc une dernière occasion pour les saisir vite. Ci-dessous, nous avons fait une sĂ©lection des meilleurs deals qui expirent ce soir.

En allant sur chacun des sites marchands participants aux French Days, vous verrez qu’il y a des milliers de promotions un peu partout. Dès lors, il devient vite très compliquĂ© de s’y retrouver – surtout si on n’a pas trop de votre temps Ă y consacrer. Pour vous aiguiller vers les bons plans, notre Ă©quipe a pris le soin de scanner chacun des sites e-commerce pour dĂ©nicher les petites pĂ©pites encore disponibles.

French Days : Cdiscount et Fnac au top

Sur l’espace de quelques jours (27 septembre – 1er octobre), les French Days sont une aubaine pour les français. Cette opĂ©ration qui veut ressembler au Black Friday en version française associe tous les grands marchands comme Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger ou Rue du Commerce – mais aussi Amazon. Face Ă ces milliers de bons plans – parfois jusqu’Ă -70% sur certains produits – nous vous aidons Ă vous y retrouver efficacement.

French Days 2019 : offres flash en direct

En seulement deux ans, ces fameux French Days sont devenus une institutions en France, et les deux Ă©ditions qui ont lieu chaque annĂ©e connaissent un succès toujours plus grand. Il faut cependant savoir ĂŞtre efficace dans ses recherches car les remises ne sont pas toujours très bien mises en avant. On retrouve d’une part des codes promos qui permettent d’obtenir une remise par rapport Ă un panier minimum (comme chez Cdiscount ou Fnac). D’autre part, il y a des ventes flash et enfin les promotions en continu.

Les meilleures offres des French Days sur Cdiscount, Amazon ou Fnac, sont Ă©videmment les ventes flash. Ce type de mise en avant est très particulier parce qu’il est très Ă©phĂ©mère : les ventes sont limitĂ©es par les quantitĂ©s disponibles et par une durĂ©e de temps restreinte. Il faut donc tomber au bon moment pour profiter des rĂ©ductions sur ces produits. Inutile de prĂ©ciser que les offres flash concernent aussi les plus grandes marques comme Apple ou Samsung.

Depuis ce vendredi matin, on a vu plusieurs très belles offres. Cdiscount a par exemple proposé des réductions incroyables sur toute la gamme de Galaxy S10, avec notamment le S10e qui est parti à 449€ au lieu de 759€. De leur côté, Amazon et Fnac ont mis le paquet sur les Microsoft Surface Pro, ces PC hybrides qui sont considérés comme le top sur le marché. On a aussi retrouvé des ventes flash sur la Nintendo Switch, les Huawei P30 ou encore les aspirateurs Dyson.

De bonnes promotions pour tous les français

L’opĂ©ration French Days rassemble aujourd’hui pas moins de 200 marchands français qui se positionnent avec de très belles remises pour les français. L’objectif clairement dĂ©fini est de rivaliser avec le Black Friday qui est un Ă©vĂ©nement très associĂ© Ă l’amĂ©ricain Amazon (en plus du Prime Day, qui est un Ă©vĂ©nement crĂ©Ă© par Amazon lui-mĂŞme).

Les French Days s’Ă©talent cette annĂ©e de vendredi Ă mardi, et les promotions sont très gĂ©nĂ©reuses. Mais contrairement Ă un Black Friday, les marchands ne reviennent pas toutes les heures avec de nouvelles offres. Tout se passe dans les premières heures des French Days, et les meilleures offres sont disponibles Ă ce moment lĂ . Plus vous allez attendre, plus les ruptures de stock seront nombreuses, sans aucun doute.

Pour ceux qui veulent faire des achats en septembre, alors que la rentrĂ©e est dĂ©sormais passĂ©e, les French Days sur Cdiscount, Fnac ou Amazon sont donc le moment idĂ©al pour faire des Ă©conomies. Et contrairement Ă un Cyber Monday, les French Days mettent en avant des rĂ©ductions Ă travers toutes les thĂ©matiques de produits : de l’Ă©lectronique en passant par la mode, l’Ă©lectromĂ©nager ou encore le jardin.

Cette opĂ©ration a Ă©videmment un très grand succès auprès du public français. Lors de la première Ă©dition il y a plus de deux ans, plus de 43 millions d’entre eux se sont connectĂ©s sur l’un des marchands partenaires des French Days. Si Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger cumulent une grande partie de l’audience, cela s’est depuis Ă©tendu grâce aux 200 partenaires de l’opĂ©ration spĂ©ciale en 2019.

OĂą sont les meilleurs prix ?

D’une plateforme marchande Ă l’autre, les prix et les rĂ©ductions ne sont pas les mĂŞmes – c’est pour cela qu’il faut aller sur chacune d’entre elles pour trouver les meilleures offres de ces French Days sur Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Amazon. Pour ceux qui n’ont pas le temps, nous avons mis en place la liste plus haut avec tous les bons plans en cours et mis Ă jour selon leur stock disponible.

Comme vous pouvez le voir, les plus beaux produits de marques comme Apple, Sony, Huawei ou encore Samsung et Dyson sont en promotion. Et mĂŞme sur les produits de dernière gĂ©nĂ©ration comme le Samsung Galaxy S10e ou une Microsoft Surface Pro, on peut obtenir plus de 40% de remise. Elles n’ont toutefois pas vocation Ă durer très longtemps, mieux vaut se dĂ©pĂŞcher pour profiter au mieux de ces French Days.

Si vous ĂŞtes un peu dans le rush, et que vous regrettez avoir achetĂ© un produit lors de ce vendredi des French Days, il n’y a aucun souci Ă se faire : les marchands acceptent les retours sans explication et sans frais pendant un minimum de 15 jours suivants la date de l’achat (Cdiscount, Fnac). Chez Amazon, le dĂ©lais de rĂ©tractation s’Ă©tale mĂŞme Ă 30 jours, mĂŞme en cas d’achat au rabais lors des French Days.

