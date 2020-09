French Days Amazon : 10 (dernières) pépites pour ce mardi 🔥

Officiellement, les French Days sur Amazon sont terminés. Cela dit, il reste encore ce mardi des bons plans à saisir vite. Certains e-marchands ayant des boutiques physiques ont également prolongé leurs offres de quelques heures : Cdiscount, Fnac et Darty sont encore très en forme. Ci-dessous, voici notre sélection des bonnes affaires pour ce mardi.

Voir toutes les offres

Dernière mise à jour : lundi 28 septembre, 17h33

Si vous êtes en quête d’un deal et que vous ne l’avez pas trouvé depuis le début des French Days sur Amazon, notre guide peut vous aider. Pour ce mardi, nous avons référencé tous les deals encore pertinents sur de l’électronique et l’informatique. Cela dit, il reste encore des milliers de promotions sur toutes les thématiques, à travers tous les sites marchands. Pour faire encore quelques précieuses économies, il faut s’activer au plus vite aujourd’hui.

Les French Days durent encore un peu

Le mois de septembre est une période toujours assez calme pour le commerce —en ligne ou non. C’est notamment lié au fait que c’est le mois des impôts, et que les français ont tendance à y faire attention. En conséquence, de nombreux marchands se sont réunis pour proposer une opération nommée French Days. Amazon, Cdiscount, Fnac et les autres profitent de cette occasion pour dévoiler d’excellents deals —dont certains sont largement à la hauteur du fameux Black Friday.

Lors de l’opération, toutes les catégories de produits sont concernées par les deals. Pendant les French Days, Amazon, Cdiscount et Fnac se démarquent toujours avec des deals attractifs qui ciblent des grandes marques. C’est encore le cas lors de cette édition de septembre, au point que nous avons pu trouver de belles remises sur des marques premium comme Apple, Samsung, Sony ou encore Bose.

Le succès des French Days est grandissant d’année en année. Et pour cause, la présence du marchand Amazon aux French Days a poussé les marchands français à se dépasser en baissant les tarifs de produits très populaires auprès du grand public. L’arrivée du leader du secteur a renforcé l’image et la visibilité de l’opération, mais aussi la concurrence. Au final, c’est le public qui en ressort gagnant. Cette année, Amazon a été dans l’obligation de repousser son Prime Day, ce qui explique son implication dans cette édition.

Pour voir les deals des French Days, c’est par ici :

Voir toutes les promotions

Amazon à la première marche du podium

Hélas, certaines offres flash ont déjà été victimes de leur succès pendant le week-end. Mais même si les French Days sur Amazon et autres sont censés être terminés, il y a encore de bons deals à faire ce mardi. Pendant toute l’opération, le marchand américain a dévoilé des salves de promos afin de continuer à surprendre le public français. C’est aussi le cas des français comme Cdiscount et Fnac, au top de ces French Days.

Lors de ces French Days sur Amazon, nous avons pu voir de très belles promos. Certaines sont encore disponibles ce jour du côté des smartphones. Plusieurs marques sont visées, comme Xiaomi et ses téléphones Redmi ou encore Huawei et ses excellentes P30 Pro et P40 Pro. Samsung a également participé à l’opération en cassant les prix directement sur sa boutique avec des remises sur le Galaxy S20.

C’est toujours vrai, mais encore plus aujourd’hui : les offres flash des French Days sur Amazon, Cdiscount et autres ne durent jamais longtemps. Compte tenu du fait que les marchands rallongent l’opération pendant quelques heures, il ne faut pas traîner avant la véritable fin de cette édition. Les stocks sont toujours aussi limités et ils sont pressés par la fin proche de l’événement.

Les French Days sur Amazon, Cdiscount et autres sont l’occasion parfaite pour trouver des produits à prix mini. Peu importe la catégorie de produits, toutes sont concernées pendant l’opération et ces quelques heures de rallonges. Les deals encore disponibles concernent aussi bien l’électronique que la mode, le jardinage, la beauté, la culture ou le bricolage.

Découvrir les deals après les French Days

Pendant les French Days, Amazon et Cdiscount avaient des pages web spéciales dédiées aux promotions liées à l’opération. C’est un peu différent aujourd’hui puisque l’opération est censée être finie. Notre liste a vocation à vous aider à trouver les meilleurs deals rapidement plutôt que de passer des heures sur chaque site web censé proposer des deals. Si vous n’avez pas trop de temps, n’hésitez pas à regarder notre guide plus haut.

Notre liste des deals pour les French Days sur Amazon, Cdiscount et autres est mise à jour très régulièrement pour vous éviter les fausses surprises. Vous pouvez avoir un aperçu global des meilleurs tarifs et des cyber-marchands proposant les meilleurs deals.

French Days ou non, Amazon et les autres marchands vous offrent toujours une deuxième chance lors de votre achat en ligne. Avec le marchand américain, vous avez jusqu’à 30 jours pour tester sans risque le produit et le retourner si vous n’êtes pas satisfait. Amazon propose le délai de rétraction le plus long. Il est tout de même de 15 jours chez Cdiscount, Fnac ou AliExpress, de quoi vous rendre compte que vous n’êtes pas convaincu par votre achat.

Pour avoir accès à toutes les promos des French Days sur Amazon, vous avez un lien d’accès direct au site un peu plus haut sous les deals affichés. Une fois sur le site, vous pouvez passer par la barre de recherche pour voir les produits que vous convoitez. Le principe est le même sur les sites français. Soyez rapide, ce sont les dernières promos encore en cours, après il faudra attendre le Black Friday en novembre prochain.

Pour voir les deals sur Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les promotions