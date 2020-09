French Days Amazon : les 10 méga promos pour ce jeudi 🔥

Si les French Days sur Amazon n’ont pas officiellement commencĂ©, le marchand a dĂ©jĂ lancĂ© ce jeudi matin une sĂ©rie de promotions. Il anticipe avec une journĂ©e d’avance l’opĂ©ration avec des milliers de bonnes opportunitĂ©s. Cela concerne les plus belles marques comme Apple, Samsung, Huawei ou encore Sony. Ci-dessous, nous avons crĂ©e une liste avec tous les bons deals Ă saisir ce jeudi matin.

Si vous avez dĂ©jĂ participĂ© aux French Days sur Amazon, vous connaissez le fonctionnement. Le marchand divise des promotions en deux catĂ©gories distinctes. D’un cĂ´tĂ© il y a les ventes Ă©clair qui sont limitĂ©es par le stock et le temps. En gĂ©nĂ©ral, elles ont une durĂ©e de quelques heures – tout au plus. De l’autre cĂ´tĂ©, il y a des ventes en fil rouge sur toute l’opĂ©ration.

Ci-dessus dans notre sĂ©lection, il y a les deux types de promotions. Les ventes en fil rouge sont plus nombreuses et elles concernent toutes les catĂ©gories de produits. C’est aussi elles qui ont les plus forts pourcentages de remise. Pour ces French Days, Amazon affiche des rĂ©ductions jusqu’Ă 80% sur certaines rĂ©fĂ©rences. Il faudra arriver Ă temps, sans quoi la rupture de stock peut arriver.

Les French Days sublimés par Amazon

Amazon n’est pas Ă l’origine des French Days. En effet, c’est un petit groupe de marchands français qui a imaginĂ© l’opĂ©ration pour concurrencer le Black Friday. Et ils ont rĂ©ussi. Cdiscount, Fnac, Darty, Rue du Commerce ou Boulanger sont les premiers artisans du succès de cette opĂ©ration. Amazon s’est rajoutĂ© par la suite, au mĂŞme titre que des AliExpress. Cela dit, l’Ă©vĂ©nement reste une opĂ©ration toujours très française, et les offres de ces marchands sont sĂ©duisantes.

Pour les French Days, Amazon a quand mĂŞme donnĂ© un vrai coup de boost. La plateforme possède une telle puissance de frappe qu’elle a rĂ©ussi Ă propulser l’Ă©vĂ©nement bien plus haut. Après avoir longtemps ignorĂ© l’opĂ©ration spĂ©ciale, Amazon l’a finalement embrassĂ© en mai dernier. Pour cette Ă©dition de la rentrĂ©e, il est donc mieux organisĂ© et les deals sont dĂ©jĂ gĂ©nĂ©reux Ă J-1.

Alors que le calendrier a Ă©tĂ© bouleversĂ© par le confinement, les marchands s’adaptent aux besoins des français. Ces French Days sur Amazon, Cdiscount et Fnac tombent Ă point en cette fin de mois de septembre. C’est un moment parfait entre les soldes et le Black Friday. Sauf que les marchands ont Ă coeur de faire une vraie concurrence Ă ce dernier, vous ĂŞtes donc garantis d’avoir de très bons deals.

Que ce soient les offres sur les iPhone 11, les AirPods Pro ou encore les smartphones Xiaomi, il n’y en aura pas pour tout le monde. Les grandes marques sont prises d’assaut, parce que les remises sont ultra avantageuses. On n’avait pas vu une aussi belle gĂ©nĂ©rositĂ©, mĂŞme pendant les soldes. Ces French Days sont une belle fenĂŞtre pour Amazon et consorts d’affirmer leur compĂ©titivitĂ©.

Où dénicher les bons plans sur internet ?

Cette annĂ©e, en raison de la pandĂ©mie, Amazon a annulĂ© son cĂ©lèbre Prime Day en juillet. Le marchand va compenser sur le marchĂ© français en jouant le jeu sur ces French Days. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est dĂ©jĂ hyper actif en ce jeudi. Toutes les catĂ©gories de produits sont concernĂ©es par ses rĂ©ductions sur le site : Ă©lectronique, jardinage, mode, santĂ©, culture, Ă©lectromĂ©nager.

Pour les French Days, Amazon cible toujours des marques premium. C’est pour cette raison que l’on voit les Apple, Samsung ou Huawei ĂŞtre en promotion chez lui. Il garde cette image haut de gamme tout au long de l’annĂ©e, et le panier moyen y est donc aussi plus Ă©levĂ©. De son cĂ´tĂ©, Cdiscount vise une clientèle plus large, et cela lui a permis de s’imposer comme le numĂ©ro deux du marchĂ©.

Au final, comment trouver les offres de ces French Days ? Amazon a mis en place une section « ventes flash » (accessible depuis le menu) qui permet d’accĂ©der aux promotions du jour. Il y en a des dizaines de pages, il faudra ĂŞtre patient. Vous pouvez Ă©galement taper directement le produit que vous cherchez dans la barre de recherche. C’est un bon moyen pour ne pas se perdre et se laisser tenter.

Sur Cdiscount, Fnac ou Darty, c’est un peu pareil. On notera que Fnac a lancĂ© mercredi une opĂ©ration Jackpot qui permettait dĂ©jĂ d’avoir une remise sur les cartes cadeaux. Au final, c’Ă©tait une bonne occasion de faire une première Ă©conomie avant le vrai lancement de ces French Days. Amazon se montre dĂ©jĂ compĂ©titif, il sera difficile pour les sites français de s’aligner sur ses tarifs.

Pourquoi profiter de ces French Days ?

Les French Days sur Amazon ont commencĂ© avant l’heure, mais ils sont dĂ©jĂ lĂ . Sachez qu’il a toujours un stock limitĂ© sur chacun des produits. Si vous attendez demain (ou ce week-end), il est possible que les rĂ©fĂ©rences ne soient plus en stock. C’est toujours une question de quelques heures, il ne faut pas tarder trop longtemps. Pour vous faciliter le travail, notre sĂ©lection ci-dessus est mise Ă jour rĂ©gulièrement. Vous avez donc les bons prix et les bons produits.

Si Amazon est un acteur sĂ©rieux des French Days, les marchands français sont aussi très compĂ©titifs. Il ne faut donc pas les nĂ©gliger. Si vous avez un peu de temps ce jeudi, nous vous conseillons d’aller faire un premier tour chez chacun d’entre eux. Il suffit de considĂ©rer les produits qui sont mis en avant (ou ceux qui vous intĂ©ressent) pour trouver votre bonheur… Ă prix rĂ©duit. Les remises sont gĂ©nĂ©reuses, mais vous pourrez toujours retourner votre produit sous 30 jours si vous n’ĂŞtes pas convaincu.

Pour dĂ©couvrir les French Days Amazon, c’est par ici :

