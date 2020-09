French Days Amazon : 10 meilleurs deals pour ce lundi matin 🔥

C’est dĂ©jĂ le dernier jour des French Days sur Amazon, Cdiscount et Fnac. Ce lundi, il faut donc saisir en urgence les dernières promotions en cours. Cela dit, les sites e-commerce ont renouvelĂ© leurs offres, il reste quelques belles pĂ©pites encore ce matin. Apple, Samsung, Xiaomi ou Bose, les plus grands sont reprĂ©sentĂ©s. Ci-dessous, notre sĂ©lection des offres toujours disponibles.

Voir toutes les offres

Dernière mise à jour : lundi 28 septembre, 6h52

Si vous cherchez un bon plan pour ces French Days Amazon, nous avons sĂ©lectionnĂ© des pĂ©pites ci-dessus. Ce sont les produits les plus populaires depuis le dĂ©but de l’opĂ©ration, vendredi dernier. Cela concerne principalement la high-tech, mais toutes les catĂ©gories sont en promotion. Il suffit d’aller faire un tour sur chacun des sites marchands pour se faire un avis.

Lundi, dernier jour des French Days 2020

Les mois de septembre est plutĂ´t calme pour l’e-commerce, notamment parce que les français doivent payer leurs impĂ´ts. Cette raison que les gĂ©ants de la vente en ligne comme Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty ont choisi de collaborer pour offrir une opĂ©ration digne d’un nouveau Black Friday. Ces French Days sur Amazon sont une opportunitĂ© unique de faire des Ă©conomies et acheter moins cher.

Toutes les catégories de produits et toutes les marques sont concernées. Vous pouvez faire de bonnes affaires partout pendant les French Days : Amazon, Cdiscount et Fnac sont le trio de tête qui sont toujours hyper actifs en ce lundi. Apple, Xiaomi et Samsung sont trois marques qui se distinguent du lot avec des réductions très agressives.

Les prĂ©cĂ©dentes Ă©ditions ont Ă©tĂ© un grand succès, ce nouvel Ă©vĂ©nement spĂ©cial French Days est tout aussi prometteur. Les ogres du e-commerce français profitent de l’arrivĂ©e d’Amazon aux French Days pour se renforcer. Au final, ce dernier a rajoutĂ© son image et sa notoriĂ©tĂ© pour amĂ©liorer la visibilitĂ© des French Days. Cette annĂ©e, du fait qu’il ait dĂ©calĂ© le Prime Day, cette opĂ©ration est clĂ©.

Pour dĂ©couvrir tous les deals, c’est ici :

Voir les offres Amazon

Amazon toujours aussi visible

Certaines de ces offres se sont finies en raison de leur grande popularitĂ© – mais d’autres sont toujours disponibles en ce lundi matin. Tout au long de l’Ă©vĂ©nement, Amazon a dĂ©voilĂ© de nouvelles promotions pour toujours surprendre sa clientèle. Les grandes marques sont au rendez-vous des French Days, y compris sur Fnac et Cdiscount. Ces deux derniers sont très forts depuis des annĂ©es, cette opĂ©ration est importante pour eux.

Les dernières offres valables ce week-end post French Days sont marquées par la générosité des réductions sur les téléphones Android de Samsung, Xiaomi (Redmi) et Huawei. Les derniers Galaxy S20, les derniers Redmi Note 9 Pro ou encore les excellent P30 Pro et P40 Pro sont tous à prix cassé. Même le site officiel de Samsung participe à cette opération.

Comme toujours, ces promotions French Days sur Amazon sont limitĂ©es par le temps, et par le stock. C’est pour cela par exemple que les aspirateurs Dyson en rĂ©duction ne sont plus disponibles en ce lundi. Ces dernières promotions peuvent arriver au bout très vite, il n’y en aura pas pour tout le monde pour ce dernier jour. Après, il faudra attendre le Black Friday dans deux mois (fin novembre) pour retrouver des offres aussi sĂ©duisantes.

Si vous avez l’intention d’acheter des produits dans une quelconque catĂ©gorie (Ă©lectronique, Ă©lectromĂ©nager…), les French Days sur Amazon, sont le moment idĂ©al pour en bĂ©nĂ©ficier. Au delĂ de ces thĂ©matiques, les marchands comme Amazon et Cdiscount sont gĂ©nĂ©ralistes – et ils n’hĂ©sitent donc certainement pas Ă offrir des remises sur d’autres produits comme le bricolage, la mode ou la beautĂ©. Sur certaines catĂ©gories, les French Days proposent jusqu’Ă 80% de rĂ©duction immĂ©diate, ce qui est particulièrement gĂ©nĂ©reux.

Obtenir les meilleur deals aux French Days

En allant sur la page spĂ©ciale qui recense les promotions sur Amazon ou sur Cdiscount, que ce soit pendant les French Days ou non, il est parfois difficile de s’en sortir parmi une offre très large, avec des milliers de rĂ©ductions sur toutes les catĂ©gories. Si vous n’avez pas eu le temps ce week-end d’aller faire un tour pour voir toutes les remises, nous avons Ă©tabli plus haut une sĂ©lection qui vous donnera les meilleures affaires pour ce lundi.

Les promotions de ces French Days Amazon sont mises à jour tout au long de la journée pour vous refléter les meilleures offres sur un produit, disponibles chez le meilleur acteur, au meilleur prix et selon le stock affiché chez chacun des marchands.

Comme toujours, les clients bĂ©nĂ©ficient d’une garantie sur leurs achats, avec la possibilitĂ© de les renvoyer sous 30 jours s’ils ne sont plus satisfaits par ce dernier. C’est le cas pour les French Days chez Amazon, mais pas tous les marchands. En effet, Cdiscount, Fnac ou AliExpress limitent ces offres de retour jusqu’Ă 15 jours après la livraison. Cela dit, c’est largement assez pour savoir si le produit vous plait ou non.

Pour voir toutes les promos de ces French Days sur le site Amazon, ci-dessous un lien d’accès direct vers l’espace oĂą sont recensĂ©es toutes les promotions sur le site e-commerce. Nous vous conseillons de chercher dans la barre de recherche (dans le menu) les produits qui vous intĂ©ressent pour voir s’ils sont Ă©ligibles Ă des offres pour ce lundi, dernier jour des French Days. Ne vous y mĂ©prenez pas, ce sont les dernières heures. Demain, il sera trop tard pour profiter des French Days. Il faudra alors se donner rendez-vous en novembre prochain.

Voir les offres des French Days Amazon :

Voir toutes les promotions