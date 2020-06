French Days Amazon : les 10 pépites encore là ce mercredi matin 🔥

Les French Days Amazon sont officiellement terminés depuis hier, mais il reste encore des promotions. C’est aussi le cas à la Fnac, Darty, Cdiscount ou encore AliExpress qui n’ont pas hésité pas à jouer les prolongations. Sur ces derniers jours de l’opération, tous ont montré leur plus beau visage avec des remises particulièrement élevées. Ci-dessous, voici un guide avec les dernières promos affichées en ce mercredi.

French Days 2020 : les offres en direct

Dernière mise à jour : mercredi 3 juin, 7h33

Vous l’avez peut-être remarqué, les plus beaux deals de ces French Days Amazon sont partis en quelques heures. Apple, Samsung, Huawei ou encore Dyson ont été quelques-unes des stars de l’opération. Alors qu’elle devait avoir lieu à la fin avril, elle a été décalée à la fin du mois de mai – après le déconfinement. Les promotions se sont élevées parfois jusqu’à -80% sur des dizaines de milliers de produits.

Ce mercredi encore, les French Days font parler d’eux. On retrouve toujours quelques belles pépites alors même que l’opération s’est terminée hier. Si vous avez un peu de temps devant vous, nous vous invitons à faire le tour des plateformes e-commerce pour trouver les dernières promotions. Les plus grandes marques sont toujours concernées – et à travers toutes les thématiques.

Pourquoi ces French Days ont explosé

Cette année, les French Days ont eu lieu à un moment stratégique : après quelques jours de déconfinement. Alors que les français ont retardé leurs achats, c’est venu l’heure de se rattraper. Mieux encore, durant les French Days sur Amazon, Cdiscount et consorts, il y a d’excellentes réductions. En matière d’électronique, les derniers iPhone 11, MacBook Pro ou encore le casque Bluetooth Bose ont été en forte réduction.

Évidemment, les French Days sur Amazon sont un événement généraliste qui recouvre toutes les catégories de références. On pouvait voir des réductions sur des produits électroménager (comme les aspirateurs Dyson ou les robots aspirateurs iRobot Roomba), les jeux vidéos ou encore le bricolage, la décoration et la cuisine. Bref, il y en avait pour tous les goûts.

Ce mercredi matin, il reste par chance encore de très belles affaires à décrocher. Toutes les catégories sont encore en promotion aujourd’hui. Amazon a même annoncé une nouvelle série de ventes flash post- French Days. Une page dédiée aux offres spéciales sur la plateforme est d’ailleurs disponible. Si vous avez du temps, c’est le moment de faire un dernier tour.

Amazon a contribué à sa façon

La genèse des French Days remonte à 2018. Cette année-là, plusieurs marchands français, avec le soutien du gouvernement, ont lancé l’opération. Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger se sont mis ensemble pour apporter une réponse forte au fameux Black Friday, six mois après. C’est ainsi que sont nés les French Days au mois d’avril 2018. A l’origine, Amazon était exclu de l’opération « Made in France ».

Depuis, le projet a grandi – et à chaque édition, la qualité des offres s’est améliorée. Il y désormais deux épisodes par an – l’un en avril et l’autre en septembre. Pour cette cinquième édition, on a vu le renfort des géants Amazon et AliExpress. Les 2 marchands en ligne ont vraiment multiplié les promotions des French Days pour pousser les e-commerçants français à en faire de même.

Au final, ce sont les consommateurs qui ont été les grands gagnants. Si les marchands français ne voient pas l’arrivée d’Amazon aux French Days d’un très bon oeil, la qualité des promotions a été ré-haussée. Clairement, on n’avait jusque-là jamais vu de remises sur des produits aussi jeunes de la marque Apple, Samsung, Huawei ou encore Xiaomi. Amazon a dominé le débat avec des réductions bien plus généreuses que ses concurrents. D’ailleurs, le stock n’a pas été un problème chez lui, alors que seulement quelques unités étaient disponibles chez la concurrence.

Comment acheter intelligemment mercredi ?

Certes, les French Days sur Amazon sont terminés. Cela dit, il reste encore ce mercredi matin de très belles affaires à saisir. Si elles ne sont plus estampillées du nom de l’opération, elles sont parfois toutes aussi convaincantes. Il suffit de bien regarder pour trouver les meilleures promotions. Pour vous faciliter le travail de recherche entre toutes les plateformes, nous avons listé ci-dessus les deals les plus en vogue.

Comme toujours, les meilleures offres partent très vite. A tout moment, les promotions peuvent arriver au bout du stock. Pendant ces French Days, Amazon a bien tenu ses offres et n’a pas trop souffert des ruptures. Cela dit, depuis samedi, il y a beaucoup de deals qui ont pris fin chez les concurrents comme Fnac, Cdiscount ou encore Darty. AliExpress a fait une très bonne figure avec de très belles marques en promo tout du long.

Si vous voulez faire vos courses en ligne et profiter de ce premier jour d’après French Days sur Amazon, il y a plusieurs choses à savoir. Le site e-commerce vous offre une période d’essai de 30 jours pendant laquelle vous pouvez changer votre avis. A tout moment, vous pouvez renvoyer le colis et obtenir un remboursement complet de votre achat.

Mais encore une fois, pour profiter de tous ces avantages et des dernières offres, il faudra être très rapide. Bon nombre de promotions pour ces French Days sur Amazon sont des ventes flash. Elles sont limitées par les volumes disponibles mais aussi par le temps. Il faudra donc composer avec ces deux critères pour bénéficier des meilleures offres. Ce mercredi est vraiment la dernière journée où vous pouvez faire de vraies économies, c’est le moment ou jamais pour en bénéficier.

