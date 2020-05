French Days Amazon : les 12 meilleures offres de samedi matin 🔥

Pour les French Days, Amazon a maintient la pression avec des milliers de nouvelles promotions ce samedi matin. Initialement crĂ©Ă© par des marchands en ligne français, l’Ă©vĂ©nement a vu arriver le gĂ©ant du e-commerce et ses incroyables rĂ©ductions. Vous avez donc une opportunitĂ© de faire de belles affaires auprès du leader, mais Ă©galement sur Fnac, Darty, Cdiscount ou encore Boulanger. Nous vous avons Ă©laborĂ© une petite liste des meilleurs deals pour samedi.

Les acteurs de ces French Days 2020 :

French Days 2020 : les offres en direct

Dernière mise à jour : samedi 30 mai, 8h22

Dans cette longue liste de nos bons plans du samedi ci-dessus, il faut faire la distinction entre 2 types d’offres qui ont chacune leurs spĂ©cificitĂ©s. Par exemple, Amazon profite des French Days pour lancer des tonnes de promos flash, un format de remises très restreint —tant dans le stock que dans le temps. Ces offres ne durent au maximum quelques heures. De l’autre, beaucoup d’acteurs publient aussi des rĂ©ductions qui sont disponibles plus longtemps durant l’opĂ©ration.

Comment y gagner pendant les French Days Amazon

Pendant les French Days, l’objectif est de rĂ©ussir Ă optimiser au mieux ses quĂŞtes et ses achats afin de rĂ©ussir Ă en profiter. Pour ce faire, il faut obligatoirement ĂŞtre rapides pour ne surtout pas manquer les fameuses opĂ©rations Ă©clair dont nous parlions plus haut. Amazon ne cesse de dĂ©voiler de nouvelles offres lors de ces French Days, tandis que de nombreux e-marchands français font de mĂŞme ce samedi matin. C’est le moment parfait pour en profiter.

Au cours de ces derniers jours, plusieurs produits de choix ont disparu lors des remises, Ă l’exemple des MacBook, TV, aspirateurs Dyson ou autres iPhone qui ne sont pas restĂ©s disponibles plus de quelques heures. Les French Days sur Amazon, Cdiscount et Boulanger ne sont toutefois pas encore terminĂ©s et nous rĂ©serve encore des surprises. Les promos continuent tous les jours chez les e-marchands, sans aucune exception. Vous avez l’occasion de voir des remises de choix sur des produits de choix par Apple, Sony ainsi que Huawei et plein d’autres.

Lors des French Days, Amazon voit bien au-delĂ du secteur de la high-tech. Le marchand l’a prouvĂ© dès le premier jour (mercredi), il ne cesse de faire des remises sur toutes les catĂ©gories de produits prĂ©sentĂ©s sur son site web. Cela implique que vous pouvez faire des affaires partout, tant du cĂ´tĂ© de la mode, du bricolage ou de la culture que de la beautĂ© ou du jardinage. Sur la majoritĂ© des rĂ©fĂ©rences, vous avez la garantie de trouver des remises fortes et ultra sĂ©duisantes.

Pour ces French Days Amazon, les marchands sont gĂ©nĂ©reux comme ils ne l’ont pas beaucoup Ă©tĂ© dans le passĂ©. L’opĂ©ration spĂ©ciale rassemble de nombreux acteurs français comme Cdiscount, Fnac, Darty, mais d’autres acteurs de poids tels que Amazon et AliExpress sont aussi entrĂ©s dans la danse pour cette Ă©dition. Eux-mĂŞmes veulent leur part du gâteau et utilisent l’opĂ©ration pour multiplier les deals flash de qualitĂ©.

Amazon a participé à son succès

En 2018, les autoritĂ©s françaises elles-mĂŞmes ont affichĂ© leur soutien de ces nouveaux French Days. Initialement, l’objectif Ă©tait de prĂ©senter une riposte au Black Friday largement contrĂ´lĂ© par Amazon. Cdiscount, Fnac Darty et Boulanger ont ainsi alliĂ© leur force afin de mettre sur pied cette nouvelle opĂ©ration spĂ©ciale « Made in France ». En tout juste quelques annĂ©es, Amazon participe Ă ce projet et lance chaque annĂ©es d’excellentes offres flash sur des produits de choix. Le leader a l’avantage de disposer d’une vraie puissance et d’un catalogue riche et gĂ©nĂ©reux.

Pour cette Ă©dition 2020, les French Days sur Amazon vont du 27 mai au 2 juin 2020. Jusqu’Ă cette date, les marchands Amazon, Cdiscount et Darty dĂ©voileront de nouvelles salves d’offres flash tous les jours pour baisser les prix. De son cĂ´tĂ©, le leader amĂ©ricain terminera son opĂ©ration un jour avant la date officielle et fera disparaĂ®tre les meilleurs deals. Ce samedi est donc le parfait instant pour en bĂ©nĂ©ficier et dĂ©nicher les plus fortes remises sur des produits de marques premium.

D’ordinaire, les French Days sur Amazon ont lieu Ă la fin du mois d’avril. Depuis leur crĂ©ation, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que l’opĂ©ration aurait lieu a cette pĂ©riode de l’annĂ©e, mais la crise sanitaire a chamboulĂ© tout le calendrier. C’est pour cette raison que les marchands en ligne ont choisi que l’Ă©vĂ©nement de cette annĂ©e aurait lieu le 27 mai plutĂ´t qu’en avril lors du confinement. Ce changement pourrait aussi dĂ©caler encore les soldes d’Ă©tĂ©.

Les prix cassés lors des French Days

Les soldes sont la seule opĂ©ration de l’annĂ©e durant laquelle les marchands ont le droit de vendre leur inventaire Ă perte. Mais les rĂ©ductions sont moins attrayantes que pendant les French Days sur Amazon. L’Ă©vĂ©nement a pour intention de faire baisser fortement les prix d’articles premium sans ce besoin de se dĂ©barrasser des invendus au plus vite. Il est donc logique que les promos annoncĂ©es durant cette opĂ©ration soient plus attrayantes que les soldes.

Si vous faites des achats pendant les French Days chez Amazon, vous avez droit Ă quelques avantages qui s’ajoutent Ă la promotion de base. Du cĂ´tĂ© du leader, vous avez 30 jours pour tester le produit et le renvoyer s’il ne vous intĂ©resse plus. Si c’est le cas, vous profitez d’un remboursement en intĂ©gralitĂ©. Pour les marchands comme Cdiscount, Fnac, Darty et les autres, ce dĂ©lai se rĂ©duit Ă 14 jours, ce qui reste bien suffisant aussi.

Les French Days Amazon de ce samedi reprĂ©sentent une belle opportunitĂ© pour rĂ©duire le coĂ»t sur des produits de marques dĂ©voilĂ©s rĂ©cemment. Le marchand n’a eu de cesse de nous surprendre depuis le dĂ©marrage avec de belles surprises et deals flash sur des articles assez inattendus. Durant cette Ă©dition 2020, tout l’enjeu est d’ĂŞtre suffisamment vif pour trouver le produit convoitĂ© Ă mini prix avant que l’offre ne disparaisse pour rupture de stock.

