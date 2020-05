French Days Amazon : les 5 offres irrésistibles pour ce soir 🔥

En 2020, Amazon surfe sur les French Days comme jamais. Si historiquement, l’Ă©vĂ©nement Ă©tait « Made in France », le numĂ©ro 1 du marchĂ© s’y est invitĂ© – et il ne fait pas semblant. Pour cette Ă©dition, Amazon concurrence les français Fnac, Cdiscount ou encore Darty. AliExpress vient jouer les trouble-fĂŞtes pour la première annĂ©e. Voici notre sĂ©lection dĂ©taillĂ©e pour ce mercredi soir.

Les acteurs des French Days 2020 :

French Days 2020 : les offres en direct



Dernière mise à jour : mercredi 27 mai, 18h03

Pour ceux qui n’ont pas le temps d’aller sur chacun des sites comme Amazon pendant les French Days, notre sĂ©lection vous donnera un bel aperçu des meilleurs deals. Nous avons sĂ©lectionnĂ© le meilleur prix chez chacun des marchands sur les produits les plus populaires. Comme vous pouvez le voir, Apple, Samsung ou encore Huawei sont Ă la fĂŞte pendant cette opĂ©ration spĂ©ciale.

Les French Days, une alternative aux soldes

Avec la crise sanitaire, le calendrier habituel des promotions a Ă©tĂ© bouleversĂ©. Si les soldes d’Ă©tĂ© seront probablement dĂ©calĂ©s d’un Ă Â deux mois (aoĂ»t ?), les French Days ont Ă©tĂ© quant Ă eux dĂ©calĂ©s d’un mois. Ils ont dĂ©marrĂ© ce mercredi matin et se termineront lundi soir. Pendant ces French Days, Amazon, Cdiscount ou encore AliExpress offrent des remises très gĂ©nĂ©reuses sur des milliers de produits.

CrĂ©Ă©s en 2018, les French Days Ă©taient une rĂ©ponse au gĂ©ant Amazon venue de la part des cyber-marchands français. C’est le gouvernement lui-mĂŞme qui a soutenu l’initiative pour crĂ©er une alternative au Black Friday, mais 6 mois plus tard. Historiquement, cette opĂ©ration se tenait fin avril. Mais avec le confinement, elle a finalement Ă©tĂ© dĂ©calĂ©e Ă la fin mai.

Qu’est ce qu’on retrouve aux French Days Amazon ? Tout simplement des milliers de promotions sur toutes les catĂ©gories. Le gĂ©ant du e-commerce ne fait l’impasse sur aucune thĂ©matique. Évidemment, l’Ă©lectronique et l’informatique sont 2 thèmes incontournables – mais ce ne sont pas les seuls. On retrouve des milliers de bons plans sur de la beautĂ©, du bricolage, de la mode ou encore de la culture. Il y en a pour tous les goĂ»ts.

Alors que les soldes devraient se tenir au courant de l’Ă©tĂ© (pas avant la fin juillet), ces quelques jours de French Days pourraient bien ĂŞtre l’alternative en 2020. Si vous avez reportĂ© vos achats, ou si vous souhaitez faire des achats avant de partir en vacances, c’est le moment parfait. Si les French Days Amazon sont aussi gĂ©nĂ©reux, c’est parce que le marchand sait qu’il devra lui aussi dĂ©caler son Ă©vĂ©nement fort, le Prime Day, plus tard dans l’annĂ©e.

Amazon, la star des French Days

Pour cette édition des French Days, Amazon et AliExpress sont en train de piquer toute la vedette aux marchands français. Ils rayonnent avec de très belles offres sur les marques les plus populaires du moment. Outre Apple, on retrouve tous les smartphones Xiaomi, OnePlus ou encore Huawei en promotion sur la marketplace AliExpress. De son côté, Amazon reste fidèle aux marques américaines : Apple, Bose ou Google.

Comme toujours, il faut savoir se montrer très rĂ©actif sur les French Days : Amazon, Fnac, Cdiscount et tous les autres n’ont que quelques modèles de chaque produit en forte rĂ©duction. Si vous arrivez trop tard, vous ne pourrez plus en profiter. C’est le principe mĂŞme de ces ventes flash, oĂą les offres sont limitĂ©es par le temps et par le stock. Dans le cas des produits de marque, le phĂ©nomène est encore accĂ©lĂ©rĂ©.

Ci-dessus, vous pouvez voir la page dĂ©diĂ©e Ă l’opĂ©ration French Days chez Amazon. Elle regroupe toutes les promotions Ă travers toutes les catĂ©gories. Il suffit d’utiliser le système de filtres sur la partie gauche de l’Ă©cran pour choisir sa catĂ©gorie. Par dĂ©faut, cette page affiche les meilleures « offres du jour ». On retrouve par exemple pour ce premier jour un deal gĂ©nĂ©reux sur la suite Office 365.

Pour ces French Days, Amazon et les marchands gĂ©nĂ©ralistes ne sont pas les seuls Ă offrir de bonnes affaires. C’est Ă©galement le cas des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms comme RED by SFR, B&YOU ou encore SFR. C’est aussi le cas des banques en ligne – ou encore des fournisseurs de VPN. Nous avons agrĂ©gĂ© toutes ces informations dans la liste plus haut, vous ne manquerez aucune belle promotion.

Les avantages de ce temps fort

Acheter pendant les French Days sur Amazon ou ailleurs vous donne le droit aux avantages classiques du e-commerce. En l’occurrence, vous avez le droit Ă un temps de rĂ©flexion et de test après la livraison de votre achat. Sur le site Amazon, cette pĂ©riode est de 30 jours. Chez les autres marchands, Ă l’instar de Fnac, Darty ou encore AliExpress, cette durĂ©e est de 15 jours.

Pour les French Days, le vrai dĂ©fi sera de rĂ©ussi Ă saisir les offres avant qu’elles n’expirent. Plus le temps s’Ă©coule, moins il y en a. En quelques heures, une majoritĂ© des produits les plus populaires ont disparu. Si vous avez un peu de temps ce soir, nous vous convions vivement Ă regarder chacune des plateformes, Amazon en premier lieu. Cela vous donnera une idĂ©e quant Ă la qualitĂ© des promotions avancĂ©es.

Si vous n’avez pas le temps de regarder tous les bons plans de chaque site, n’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page dans vos favoris. Nous couvrons tous les French Days sur Amazon, Fnac, Cdiscount, Darty ou encore AliExpress. Vous aurez ainsi un bon panorama de ce qui est encore disponible Ă un temps T. La sĂ©lection est mise Ă jour en fonction des ruptures de stock, et en fonction des bons plans qui nous sont fournis par la communautĂ©. N’hĂ©sitez pas Ă partager vos belles trouvailles avec nous.

