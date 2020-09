French Days Amazon : 7 bons plans à saisir avant minuit 🔥

Les French Days sur Amazon, Fnac et Cdiscount ont démarré officiellement ce vendredi matin. Les marchands se montrent très généreux pour cette alternative 100% française au Black Friday. Ce soir à minuit, une bonne partie des deals expirent. Nous avons préparé une sélection pour vous aider à y voir plus clair.

Pour vous faciliter le travail de recherche, nous avons rĂ©alisĂ© une sĂ©lection ci-dessus avec les meilleures affaires pour ce soir. Pour ces French Days sur Amazon et consorts, nous nous focalisons principalement sur l’Ă©lectronique. Cela dit, tous les marchands couvrent des dizaines de catĂ©gories de produits, vous trouverez votre bonheur sans aucun doute.

Cette annĂ©e, les French Days Amazon seront encore plus forts que jamais. Le marchand amĂ©ricain, leader en France, a fait l’impasse cet Ă©tĂ© sur son Prime Day. Il a donc Ă coeur d’offrir pendant cette opĂ©ration Made in France des deals gĂ©nĂ©reux. Les plus belles marques sont concernĂ©es, Ă l’instar d’Apple, Samsung, Huawei ou encore Sony dans la high-tech.

Les French Days, une tradition française

Cela fait maintenant plusieurs annĂ©es que les French Days ponctuent le calendrier commercial en France. Si Ă l’origine, il a Ă©tĂ© fondĂ© par des marchands français (Boulanger, Fnac Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce, ShowroomprivĂ©), d’autres acteurs s’y invitent dĂ©sormais. Pour ces French Days, Amazon mais aussi AliExpress jouent le jeu.

Si les e-commerçants français regrettent l’arrivĂ©e de marchands Ă©trangers, les clients sont les grands gagnants. En effet, pour ces French Days Amazon met la barre très haut, ce qui oblige ses homologues français Ă en faire de mĂŞme. Au final, c’est une spirale positive qui incite tout le monde Ă faire les meilleurs prix sur des rĂ©fĂ©rences très populaires.

Au final, pour cette Ă©dition des French Days 2020, ce sont des dizaines de milliers de rĂ©fĂ©rences en promotion. Les plus grands marchands sont lĂ pendant quelques jours avec des deals du niveau de Black Friday. Pour ce premier jour, les deals seront les plus gĂ©nĂ©reux. Au delĂ de cette journĂ©e et jusqu’au 28 septembre, il restera les invendus.

Amazon, le leader des French Days

Les French Days sur Amazon ont acquis une place très spĂ©ciale depuis la prĂ©cĂ©dente Ă©dition. Si le marchand a longtemps ignorĂ© l’opĂ©ration française, il s’y intĂ©resse nettement plus depuis l’Ă©dition prĂ©cĂ©dente. Il a dĂ©cidĂ© de pleinement jouer sa carte, et les deals sont les plus agressifs. Si vous voulez faire de belles Ă©conomies, il y a une majoritĂ© de son catalogue qui est en rĂ©duction.

Si les soldes sont souvent critiquĂ©s par leur qualitĂ© moyenne (mise en vente de produits invendus), les French Days chez Amazon sont diffĂ©rents. Pourquoi ? Parce que le marchand fait des rĂ©ductions sur des produits tendances. C’est Ă©galement le cas de Fnac, Darty, Cdiscount ou encore Boulanger qui mettent en avant des remises sur des produits phares.

Comme Ă chaque Ă©dition, toutes les thĂ©matiques sont en promotion. Pour ces French Days, Amazon offre des dizaines de milliers de rĂ©duction. Cela va de la mode en passant par l’Ă©lectronique, l’Ă©lectromĂ©nager, le jardinage ou la culture. Chez Fnac, Darty ou Cdiscount, on trouve des offres similaires, mais les stocks sont toujours assez rĂ©duits. Si vous voulez faire la plus belle Ă©conomie, il faut donc se battre très le dĂ©but.

Au final, les French Days sur Amazon reviennent Ă ĂŞtre une alternative française au Black Friday. C’est avec le soutien du gouvernement que les marchands français se sont lancĂ©s dans cet Ă©vĂ©nement. Leur objectif Ă©tait de proposer aux clients français une fenĂŞtre de bons plans, alors mĂŞme que le Black Friday aura lieu dans seulement 2 mois. C’est donc une vraie opportunitĂ© pour rĂ©duire ses frais sur de nombreux achats.

Les offres flash pour cette opération française

Dans la liste spĂ©ciale French Days sur Amazon ci-dessus, il faut distinguer deux formats de bons plans. D’une part, il y a des offres en fil rouge qui seront disponibles tout au long de l’opĂ©ration. Attention, elles sont quand mĂŞme conditionnĂ©es par les stocks, il est donc possible que ces promotions disparaissent d’un moment Ă l’autre.

D’autre part, il y a des ventes flash. Pour ces French Days, Amazon est le grand spĂ©cialiste de ça. Quelle est la diffĂ©rence avec les offres en fil rouge ? Les ventes flash sont limitĂ©es par le stock et par la durĂ©e. Cette dernière est beaucoup plus restreinte, puisqu’il s’agit en gĂ©nĂ©ral de quelques heures. Un sablier indique la fin du deal, il faut donc viser juste. De cette manière, Amazon parvient Ă faire revenir rĂ©gulièrement ses clients dans une mĂŞme journĂ©e.

Si vous n’avez pas forcĂ©ment le courage de revenir toutes les 2 heures sur la page French Days d’Amazon, il suffit de mettre notre page ici dans vos favoris. La liste plus haut sera mise Ă jour tout au long de la journĂ©e pour reflĂ©ter les meilleurs plans. Cela vous Ă©vitera de devoir aller sur chacun des sites marchands pour voir ce qui a changĂ©.

Il faut quand mĂŞme prĂ©ciser quelque chose sur les ventes flash. Lors des French Days, Amazon rĂ©serve les plus belles marques Ă ce format de rĂ©duction. Donc si vous voulez acheter du Apple, Samsung, Dyson, Sony ou Microsoft Ă bas prix, il faudra regarder ces offres Ă©clair. Pour vous assurer de n’en manquer aucune, notre guide ci-dessus vous y aidera.

Sachez par ailleurs que les marchands vous offrent pendant cette opération promotionnelle des conditions de retour avantageuses. Par exemple, pour les French Days, Amazon vous laisse toujours la possibilité de rendre votre achat dans les 30 jours après livraison. Chez Cdiscount ou Fnac, cette période est de 15 jours, ce qui est le minimum légal.

