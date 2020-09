French Days Amazon : 10 offres choc à saisir ce samedi 🔥

Les French Days sur Amazon ont dĂ©marrĂ© hier en trombe. Après avoir officialisĂ© des tonnes de bons plans vendredi, le cyber-marchand continue Ă l’occasion du week-end avec une nouvelle salve de deals gĂ©nĂ©reux. Il en va de mĂŞme chez Cdiscount, Fnac ou Darty qui attaquent ce samedi en force. Ci-dessous, vous dĂ©couvrirez notre longue sĂ©lection des offres Ă saisir en urgence (avant la rupture).

Voir toutes les offres

Dernière mise à jour : samedi 26 septembre, 10h02

Avec le temps, vous devez commencer Ă connaĂ®tre le fonctionnement des French Days chez Amazon. La plateforme propose deux types d’affaires diffĂ©rentes. D’un cĂ´tĂ©, on a les ventes Ă©phĂ©mères qui durent quelques heures – tout au plus – car elles sont restreintes par le volume disponible. De l’autre, le marchand propose des deals qui s’Ă©talent sur toute la durĂ©e de l’opĂ©ration.

Dans notre sĂ©lection, nous avons mis en avant les deux types de promotions. Les offres les plus longues concernent toutes les catĂ©gories de produits. Ce sont les plus pertinentes en termes de remises, au point qu’elles peuvent parfois atteindre les 80% Ă l’occasion de ces French Days Amazon. En revanche, elles ne concernent pas toujours les plus grandes marques comme le font les deals Ă©phĂ©mères.

Amazon Ă la pointe des French Days

Amazon n’est pas Ă l’origine des French Days. Ă€ la base, ce sont plusieurs marchands français qui se sont rassemblĂ©s pour mettre en place une alternative made in France au Black Friday. Parmi eux, on a des ogres du e-commerce comme Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger ou encore Rue du Commerce. Par la suite, ils ont Ă©tĂ© rejoints pas des acteurs internationaux tels que Amazon ainsi qu’AliExpress.

Amazon a boostĂ© les French Days, c’est une certitude. Du fait de son influence dans le domaine du e-commerce, le marchand a pu amener l’opĂ©ration Ă un autre niveau. Il a boudĂ© l’Ă©vĂ©nement lors des premières Ă©ditions pour finalement s’y intĂ©resser de près lors du mois dernier. Avec le temps, il s’organise de mieux en mieux et ses offres deviennent toujours plus sĂ©duisants au fil des annĂ©es. Lors de cette Ă©dition spĂ©ciale de la rentrĂ©e, il affiche d’excellentes promotions.

La situation sanitaire a bouleversĂ© le calendrier des marchands, que ce soit les soldes ou autres. C’est une vraie opportunitĂ© de profiter des French Days sur Amazon, Fnac et Darty lors de cette rentrĂ©e de septembre. Les soldes sont dĂ©jĂ très loin et le Black Friday n’est pas encore d’actualitĂ© (fin novembre). Ce samedi est le moment idĂ©al pour dĂ©nicher d’excellentes promos et faire des Ă©conomies.

Plusieurs offres concernent les iPhone 11, les AirPods 2 et les AirPods Pro ainsi qu’un grand nombre de smartphones Xiaomi. Toutefois, il n’y en aura pas pour tout le monde. Et pour cause, les promotions sur des produits en vogue sont toujours prises d’assaut, ce qui n’a pas manquĂ© de se produire hier en raison des prix cassĂ©s. Pendant ces French Days, Amazon arrive mĂŞme Ă faire mieux que lors des soldes.

Pour voir les French Days, c’est ici :

Voir les offres Amazon

Saisir les meilleurs deals sur internet

Ă€ cause de la pandĂ©mie, Amazon a Ă©tĂ© dans l’obligation de reporter le Prime Day du mois de juillet. Cela explique pourquoi il dĂ©voile des promotions aussi agressives lors de cette Ă©dition des French Days. Il est omniprĂ©sent depuis le dĂ©but de l’opĂ©ration et continue encore ce samedi. Tous les produits sont concernĂ©s, peu importe la catĂ©gorie. On retrouve des deals sur la culture, le gaming, la santĂ©, l’Ă©lectronique, la mode ou encore la dĂ©coration et l’Ă©lectromĂ©nager.

Ă€ l’occasion des Frecnh Days, Amazon met Ă l’honneur les marques mondiales. Le marchand en ligne pousse des produits de Samsung, Huawei ou encore Apple avec des deals ultra attractifs. Il s’applique Ă garder cette image premium tout au long de l’annĂ©e —particulièrement pendant les Ă©vĂ©nements. Pour sa part, le français Cdiscount s’ouvre Ă un public plus large, une stratĂ©gie qui lui permet de se positionner comme le numĂ©ro 2 sur le marchĂ©.

Plus concrètement, accéder aux meilleurs deals des French Days sur Amazon est simple. Le marchand affiche une catégorie « ventes flash » disponible depuis le menu de son site. Avec celui-ci, vous avez accès à tous les deals. Il y a des centaines de pages, ce qui veut dire que vous allez devoir être patient. Sinon, vous pouvez utiliser directement la barre de recherche pour afficher uniquement le produit que vous convoitez.

Le fonctionnement est similaire sur Cdiscount, Fnac ou Darty. Chez Fnac, il faut savoir que le marchand a mis en place une opération Jackpot mercredi dernier. Avec celle-ci, il était possible de faire des belles économies juste avant le lancement des French Days avec une carte cadeau. Amazon se montre déjà excellent de cette édition, les marchands français devront faire fort pour le rattraper.

Économiser lors de ces French Days

Les French Days sur Amazon battent leur plein. Le e-marchand propose un stock limitĂ© sur chaque produit en promotion. Si les deals sont excellents, cela veut dire qu’ils partent vite. Vous n’avez pas intĂ©rĂŞt Ă hĂ©siter longtemps, car certaines offres auront dĂ©jĂ disparu d’ici lĂ . Soyez efficace, notre guide est lĂ pour vous aider Ă gagner du temps et trouver les deals les plus fous. Il est mis Ă jour souvent pour afficher toutes les promos sĂ©duisantes.

Amazon est un incontournable des French Days, mais les marchands français ne vont pas se laisser faire. Agressifs aussi, ils affichent de beaux deals sur des produits de choix. Si vous avez le temps aujourd’hui, n’hĂ©sitez pas Ă jeter un oeil sur les plateformes pour dĂ©nicher les produits que vous convoitez Ă prix mini. Avec Amazon, vous avez 30 jours pour renvoyer un article si vous n’ĂŞtes pas convaincu, une belle deuxième chance lors d’un achat en ligne.

Pour dĂ©couvrir les French Days Amazon, c’est ici :

Voir les offres Amazon