French Days : Amazon casse ses prix, 10 deals pour dimanche 🔥

Les French Days Amazon nous en font voir de toutes les couleurs. Encore ce week-end, le marchand a voulu montrer qu’il Ă©tait le seul roi avec une vague de deals très premium. Pour ceux qui sont dĂ©jĂ devant leur ordinateur ce dimanche, il y a toujours des pĂ©pites Ă prendre. Pour vous faciliter le travail, nous avons listĂ© ci-dessous les bons plans Ă ne pas manquer. Certains se finissent dĂ©jĂ Ă minuit dans le cadre de ventes flash.

French Days 2020 : les offres en direct

Dernière mise à jour : dimanche 31 mai, 7h53

Si vous ne voulez pas regretter les promotions de ces French Days Amazon ci-dessus, il faudra ĂŞtre rĂ©actif. Il y a 2 types de bons plans qui sont mis en avant. On a les ventes flash d’un cĂ´tĂ© et de l’autre, les promotions tout du long. Si les premières peuvent disparaitre Ă tout instant (et une majoritĂ© ce soir dès minuit), les autres vont durer jusqu’Ă demain soir – jour de fin de l’opĂ©ration.

Depuis le dĂ©marrage des French Days, Amazon a dĂ©jĂ connu des ruptures sur de nombreux produits. C’est par exemple le cas du casque Bose QC 35 II, de certains Mac Mini, d’iPhone XS ou de MacBook Pro. Si vous ne voulez pas risquer d’arriver trop tard, il faudra vite sauter sur les derniers bons deals disponibles ce dimanche matin.

Si l’Ă©lectronique est Ă©videmment un terrain de prĂ©dilection d’Amazon, ce n’est pas le seul. En effet, le site a dĂ©cidĂ© de faire des promotions sur toutes les catĂ©gories de produits pour ces French Days 2020. Vous pouvez donc voir du bricolage, de la dĂ©coration ou encore des produits de beautĂ© ou de la culture en rĂ©duction. Ce sont souvent ces thĂ©matiques qui permettent de faire jusqu’Ă 80% d’Ă©conomies sur le prix d’origine.

Comment acheter aux French Days chez Amazon ?

Amazon est le numĂ©ro 1 en France du e-commerce, et ce n’est clairement pas pour rien. A l’origine, il se focalisait principalement sur le Prime Day et le Black Friday mais il a dĂ©cidĂ© de se diversifier cette fois-ci. Du fait que le Prime Day Amazon (mi-juillet) sera probablement retardĂ© Ă septembre, il voulait se rattraper avant cet Ă©tĂ©. Et c’est sur les French Days qu’Amazon a dĂ©cidĂ© de capitaliser.

Alors qu’historiquement, l’opĂ©ration a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e et gĂ©rĂ©e par des e-commerçants français, Amazon et AliExpress s’y sont depuis invitĂ©s. Les premiers ne sont pas très heureux de ce constat mais les clients sont les grands vainqueurs de l’arrivĂ©e de ces deux entrants. Amazon et AliExpress sont connus pour avoir des prix toujours ultra compĂ©titifs, et cela force tout le monde Ă s’adapter. C’est pour cette raison que les tarifs sont encore plus bas cette annĂ©e.

Les soldes d’Ă©tĂ© qui devaient dĂ©buter au mois de juin seront Ă©galement dĂ©calĂ©s de plusieurs semaines. Autrement dit, si vous voulez vraiment faire des Ă©conomies avant l’Ă©tĂ©, les French Days sur Amazon, Cdiscount et consorts seront votre seule option. Il ne reste plus que quelques heures pour profiter de milliers de produits en rĂ©duction, c’est une opportunitĂ© inĂ©galĂ©e Ă saisir.

Le concurrent du Black Friday

Alors que la phase de dĂ©confinement est bel et bien lancĂ©e, il reste toujours une petite crainte de se rendre en magasin. Les e-commerçants en ont profitĂ© mais ils l’ont aussi bien rendu Ă leur audience. Les French Days qui vont du 27 mai au 2 juin en sont un bon exemple : depuis leur fondation en 2018, ils n’ont jamais Ă©tĂ© aussi gĂ©nĂ©reux. Tout le monde a fait un vrai effort cet annĂ©e, et cela permet ainsi aux français d’Ă©conomiser plus sur leurs achats.

Et contrairement aux soldes, les French Days sont plus haut de gamme. Pourquoi ? Les soldes sont Ă la base un Ă©vĂ©nement qui permet aux marchands d’Ă©couler leurs stocks d’invendus. Ce sont donc des produits qui sont peu tendances, et qui sont bradĂ©s encore plus. Ils peuvent vendre ce stock Ă perte pour vraiment terminer leur marchandise – ce qui n’est pas le cas des French Days. Ces derniers sont plus proches du Black Friday avec par exemple les nouveaux iPhone 11 en promotion ce matin.

Depuis mercredi, Amazon sublime les French Days avec des rĂ©ductions gĂ©nĂ©reuses. Elles sont au niveau du Black Friday de l’annĂ©e passĂ©e, ce qui est assez dingue. Ce sont les plus belles marques qui sont disponibles Ă des prix prĂ©fĂ©rentiels. Dans l’Ă©lectronique, on peut citer les gĂ©ants Apple, Samsung, Huawei ou encore Xiaomi et Sony. Les derniers modèles de smartphones, d’ordinateurs, de tablettes ou de consoles de jeux sont Ă prix cassĂ©.

Pour voir toutes les offres des French Days, c’est ici :

Amazon a plusieurs avantages

Que ce soit Amazon, Cdiscount ou Fnac, tous ces revendeurs permettent de faire des Ă©conomies durant les French Days. Cela vient aussi avec toute la sĂ©curitĂ© que vous pouvez imaginer autour. Sur les produits les plus haut de gamme, il y a Ă©videmment toujours la garantie et l’assistance du constructeur qui vient avec. En parallèle, ils permettent de changer d’avis grâce Ă une durĂ©e de rĂ©tractation minimum obligatoire.

Par exemple, Amazon propose un droit de rĂ©tractation de 30 jours. MĂŞme si vous achetez pendant les French Days Ă prix rĂ©duit, vous pouvez rendre le produit. Nous vous conseillons donc d’ĂŞtre au plus vif sur les promotions – quitte Ă le rendre après son achat. Vous ne serez pas pĂ©nalisĂ©, les marchands vous rembourseront tous l’intĂ©gralitĂ© de votre achat – mĂŞme Ă prix rĂ©duit. Il faut simplement qu’il soit comme neuf.

Si vous n’avez pas le temps de faire un tour sur chacune des plateformes tels que Amazon lors des French Days, notre sĂ©lection vous aidera tout du long, jusqu’Ă demain soir. Notre guide est mis Ă jour très souvent afin de vous reflĂ©ter les dernières offres spĂ©ciales (et les ruptures de stock) qui pourront arriver. N’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page en favori pour suivre l’Ă©volution des offres sur tout le week-end.

