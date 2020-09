French Days : Amazon casse ses prix, voici 10 offres irrésistibles 🔥

Ce vendredi sonne le premier jour des French Days sur Amazon, Cdiscount, Fnac et consorts. Les marchands ont dĂ©voilĂ© de matin des dizaines de milliers de belles promotions, parfois jusqu’Ă -80%. Dyson, Samsung, Huawei et les iPhone / AirPods bĂ©nĂ©ficient de rĂ©ductions choc. Ci-dessous, nous avons crĂ©Ă© une liste de tous les bons plans. Elle sera mise Ă jour tout au long de la journĂ©e selon les ruptures de stock.

Voir toutes les offres

Cette annĂ©e, les French Days Amazon ont lieu entre le 25 septembre (Ă 7 heures) et le 28 septembre. Comme toujours, les meilleurs deals sont disponibles au dĂ©but de l’opĂ©ration. Les marchands n’ont pas vocation Ă prĂ©senter chaque jour une sĂ©rie de nouvelles offres, hormis Amazon qui en fait sa marque de fabrique. Il faut donc saisir les offres dès qu’elles se prĂ©sentent sur Cdiscount, Fnac ou Darty.

Le premier jour des French Days, sur Amazon ou tout autre marchand, est un jour clĂ©. Ces dernières annĂ©es, l’engouement autour de cette opĂ©ration s’est renforcĂ© et les français peuvent y faire de belles Ă©conomies. Les French Days ont vocation Ă concurrencer Ă terme le fameux Black Friday, qui est devenu un Ă©vĂ©nement incontournable pour faire des Ă©conomies avant NoĂ«l.

Pour cette opération spéciale rentrée, les French Days démarrent très fort. Amazon baisse les prix de tous les produits Apple, ce qui est vraiment très rare. On a par exemple les iPhone 11 / 11 Pro, les AirPods 2 / Pro ou encore les MacBook Pro qui sont en forte promotion. Samsung est également très généreux sur sa boutique officielle (avec des Galaxy S20) et Fnac et Cdiscount sont aussi présents.

OĂą trouver les meilleures offres aux French Days ?

Comment faire pour trouver les bons plans de ces French Days ? Entre tous les marchands, il est difficile (et long) de trouver le meilleur tarif pour un produit. Pour cette raison, nous avons mis en place cette liste de bons plans (ci-dessus) qui vous permettra de suivre tout cela. Nous comparons le prix des produits les plus demandĂ©s chez les diffĂ©rents e-commerçants, ce qui vous permet d’Ă©viter un travail de recherche.

Pour les French Days, Amazon a dĂ©cidĂ© de jouer pleinement le jeu. Jusqu’Ă prĂ©sent, c’Ă©tait un Ă©vĂ©nement très français, imaginĂ© par les marchands français. Au fil du temps, Amazon s’est rendu compte que l’opĂ©ration spĂ©ciale prenait de l’ampleur et il a dĂ©cidĂ© d’en profiter. Depuis la prĂ©cĂ©dente opĂ©ration, il participe pleinement au dĂ©bat et il a mĂŞme contribuĂ© Ă son dĂ©veloppement.

Aujourd’hui, Amazon est un acteur solide pour les French Days. Il lui offre encore plus de visibilitĂ©, et il oblige ses homologues Cdiscount, Fnac ou Darty Ă amĂ©liorer encore la qualitĂ© de leurs promotions. Au final, tout le monde y gagne et les Ă©conomies sont encore plus sensibles. Vous pouvez Ă©conomiser jusqu’Ă 20% sur des produits qui ont moins de 6 mois (et sur les produits Apple), c’est assez rare pour ĂŞtre mentionnĂ©.

Pour voir toutes les offres sur Amazon, c’est par ici :

Voir les offres sur Amazon

Pourquoi acheter sur Amazon et Cdiscount ?

Si on est encore loin des volumes d’un Black Friday sur Amazon, la dĂ©marche va dans le bon sens. Les marchands cassent vraiment les prix, sur le mĂŞme principe que Black Friday. Il y a donc de belles Ă©conomies Ă chercher, sur tous types de produits. En effet, toutes les catĂ©gories sont ciblĂ©es par les promotions allĂ©chantes. Nous faisons un focus sur l’Ă©lectronique, mais le reste est aussi soumis Ă des rĂ©ductions.

Pour ces French Days, Amazon met en place un double dispositif. D’une part, il y a un onglet « ventes flash » disponible depuis le menu. Avec celui-ci, vous accĂ©dez Ă toutes les ventes du jour. Elles sont limitĂ©es par le stock et donc aussi par le temps. Souvent, un sablier indique le temps et le stock encore disponible. Ce sont des produits en gĂ©nĂ©ral très populaires, il faut ĂŞtre très rapide. Ce vendredi matin, les premiers bons plans ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s dans cette catĂ©gorie.

Ensuite, Amazon prĂ©sente aussi une section French Days spĂ©cifique. Au delĂ de tout ça, vous pouvez Ă©galement taper dans le menu de recherche le produit que vous recherchez. Le site marchand n°1 en France recense des milliers de produits avec des rĂ©ductions, vous trouverez tout ce qui vous fera plaisir. Encore une fois, il faut ĂŞtre rapide car la rupture de stock n’est jamais loin. Amazon est connu pour avoir un minimum de stock pour amĂ©liorer sa marge.

Les French Days, le nouvel incontournable

Cette opĂ©ration des French Days sur Amazon, Fnac et tous les autres est un franc succès. Les marchands offrent lĂ une belle opportunitĂ© d’acheter moins cher, en plein milieu de l’annĂ©e. Alors que le Black Friday est dans deux mois, et que les soldes sont passĂ©s depuis deux mois, c’est une courte fenĂŞtre de tir. Les deals mis en avant par les marques sont pris d’assaut dès les premières heures ce vendredi.

Parmi les plus grandes marques, on retrouve Ă©videmment Apple, Samsung ou Huawei. Les gĂ©ants de la technologie voient leur prix baisser en flèche. C’est une bonne opportunitĂ© pour faire des Ă©conomies sur les iPhone, MacBook etc. Que ce soit Amazon pour les French Days ou tout autre marchĂ©, les offres sont gĂ©nĂ©reuses. Elles s’assimilent Ă ce qu’on peut voir pendant le Black Friday.

Sachez par ailleurs que les conditions d’achat (et de retour) sont strictement les mĂŞmes que d’habitude. Autrement dit, pour les French Days, Amazon offre une politique de retours gratuits sous 30 jours. Si le produit ne vous plait pas, vous pouvez le retourner et obtenir un remboursement intĂ©gral. Chez Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Samsung, il faudra rendre le produit dans les 15 jours après la date de livraison.

Pour dĂ©couvrir les French Days sur Amazon, c’est par ici :

Voir les offres sur Amazon