French Days Amazon, Cdiscount : 7 offres à ne pas louper ce soir 🔥

Depuis mercredi, les French Days ont envahi Amazon et la Fnac. Les marchands ont levĂ© le voile sur des milliers de remises toutes plus intĂ©ressantes les unes que les autres. Si vous hĂ©sitez, c’est la bonne pĂ©riode pour faire des achats et surtout de vraies Ă©conomies. Nous vous avons prĂ©parĂ© un guide des meilleures offres immanquables de ce vendredi soir.

French Days 2020 : les offres en direct

Voir toutes les offres

Dernière mise à jour : vendredi 29 mai, 17h53

Toute la sĂ©lection ci-dessous dĂ©voilĂ©e Ă l’occasion des French Days chez Amazon, Cdiscount et Fnac n’est pas infini. Il s’agit lĂ d’offres Ă prix cassĂ©s très sĂ©duisantes qui peuvent disparaĂ®tre rapidement. Les ruptures de stock sont dĂ©jĂ innombrables, et les marchands ne rĂ©approvisionnent pas les stocks. C’est Ă vous de vous dĂ©pĂŞcher pour profiter des derniers bons plans.

En quelques heures Ă peine, les iPhone SE, les MacBook Pro ainsi que les Mac Mini ont Ă©tĂ© pris d’assaut —que ce soit sur Cdiscount, Amazon ou tout autre marchand. Les French Days demandent donc de la rapiditĂ©, faute de quoi l’objet de votre convoitise risque de ne plus bĂ©nĂ©ficier de sa promotion. L’Ă©vĂ©nement se distingue des soldes, qui durent plus longtemps mais qui sont bien moins gĂ©nĂ©reux que cette opĂ©ration.

Cdiscount et Amazon, au top des French Days

Cdiscount et Amazon privilĂ©gient les French Days par rapport aux soldes. Et pour cause, la promesse et les promotions sont bien plus intĂ©ressantes. L’opĂ©ration est le moment de casser les tarifs de produits premium sur une pĂ©riode limitĂ©e, ce qui justifie l’implication des numĂ©ros 1 et 2 du marchĂ©. Les soldes ont plutĂ´t tendance Ă se concentrer sur la vente des invendus durant plusieurs semaines, ce qui explique pourquoi les produits ciblĂ©s par les remises peuvent sembler moins attractives.

Ă€ l’origine, Amazon n’Ă©tait pas invitĂ© Ă participer aux French Days. Et pour cause, l’Ă©vĂ©nement franco-français avait pour but de rassembler des marchands français comme Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger. Celui-ci devait initialement rivaliser avec le Black Friday, une grosse opĂ©ration annuelle largement dominĂ©e par Amazon. Ces French Days sont aussi un parfait levier de croissance dans une durĂ©e telle que celle-ci.

Les French Days chez Amazon et Cdiscount devaient se tenir initialement en avril – comme c’est le cas depuis le lancement de l’opĂ©ration en 2018. Toutefois, le crise sanitaire a menĂ© les acteurs a repoussĂ© l’Ă©vĂ©nement du 27 mai au 1er juin 2020, ce qui n’empĂŞche vraiment pas ces derniers de dĂ©voiler des prix cassĂ©s pour soutenir les ventes aux maximum. Depuis mercredi, les promotions Ă©clair foisonnent tous les jours sur les sites web des marchands.

Lors de ces gĂ©nĂ©reux French Days sur Amazon, Fnac, Cdiscount ou les autres, il y a Ă©galement des surprises tous les jours, car chacun souhaite se diffĂ©rencier des autres. Pour ce faire, Fnac a officialisĂ© des remises de qualitĂ© sur les produits de marques comme Apple, Huawei ainsi que Samsung tandis que Cdiscount s’est attaquĂ© Ă Sony, Apple et Microsoft. Ce dernier ne laisse pas en reste des marques reconnues comme Xiaomi, Samsung, Acer et Asus.

Les deals flash des French Days sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres

Les catégories de produit à prix sacrifiés

Si les French Days chez Cdiscount et Amazon se concentrent en partie sur la high-tech, cette dernière n’est pas la seule catĂ©gorie concernĂ©e par cette opĂ©ration spĂ©ciale. En effet, des marchands en ligne font baisser les tarifs de toutes les thĂ©matiques d’articles en vente sur leur plateforme respective. Il est donc possible de trouver d’excellentes promos concernant la mode, le jardinage, la beautĂ© ou encore le bricolage et la culture. Toutes les catĂ©gories de produits y passent.

La high-tech est une des catĂ©gories les plus concernĂ©es par ces French Days sur Amazon et Cdiscount, mais les autres thĂ©matiques sont Ă©galement ciblĂ©s par des rĂ©ductions pouvant facilement aller jusqu’Ă -80%, un pourcentage non nĂ©gligeable si vous voulez faire de fortes Ă©conomies. Si les marques sont moins connues lors de telles promos, elles sauront tout autant rĂ©pondre Ă vos attentes et aux petits prix attendus pour une telle occasion. Une fois de plus, il faut ĂŞtre rapide, car tout le monde va se tourner vers des produits Ă©quivalent comme c’est le cas lors de ce genre d’opĂ©rations.

Quelques conseils pour trouver des pépites pendant les French Days

Si vous ne vous ĂŞtes pas encore rendus sur Cdiscount et Fnac ou Amazon pendant les French Days, sachez que l’opĂ©ration demande un peu de patience. Compte tenu du fait que chaque marchand propose des milliers de remises, il peut ĂŞtre difficile de s’y retrouver facilement et rapidement lors de vos recherches, le tout en comparant les offres pour trouver le meilleur prix. Cette liste a pour ambition de vous mettre en avant les meilleures offres de la tech Ă mini prix que vous pouvez trouver en ligne lors de ce vendredi de French Days.

Si vous avez un peu de temps aujourd’hui, nous vous conseillons de vous rendre sur les sites web des marchands qui participent aux French Days, que ce soit Cdiscount, Fnac ou Amazon. Vous pouvez utilisez simplement la recherche pour partir en quĂŞte d’un produit spĂ©cifique et espĂ©rer une remise ou vous rendre sur la page web de chaque site dĂ©diĂ©e Ă cette opĂ©ration qui dure du 27 mai au 1er juin. En plus, les promos du moment concernent une partie consĂ©quentes des produits de chez chaque marchand en ligne.

On rappelle aussi que vous avez le droit Ă un autre avantage quand vous profitez des French Days chez Cdiscount et Amazon. En effet, tous les marchands proposent un dĂ©lai de rĂ©flexion, c’est-Ă -dire une pĂ©riode pendant laquelle vous pouvez renvoyer le produit pour vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©. Chez les marchands français, elle est de 15 jours contre 30 jours chez Amazon. Ainsi, vous pouvez acheter en ligne sans risquer d’ĂŞtre déçu de votre colis.

La situation sanitaire fait que les marchands en ligne mettent en avant le e-commerce plutĂ´t que leurs boutiques physiques, ce qui explique ces promotions très consĂ©quentes chez Cdiscount, Fnac et Amazon pendant ces French Days. Toutefois, cela veut aussi dire que la majoritĂ© des utilisateurs va se tourner vers ce mode d’achat et que les promotions vont ĂŞtre prises d’assaut tout au long de ce vendredi soir. Soyez vif pour Ă©viter de rater la promotion sur le produit qui vous intĂ©resse.

Pour voir, les meilleurs deals des French Days, c’est par ici :

Voir toutes les offres