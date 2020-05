French Days Amazon, Fnac : les 12 promos chocs de ce soir 🔥

Ce weekend, les French Days sont Ă la une chez Amazon et Fnac. Les deux marchands continuent de lancer des nouvelles ventes flash et promotions. Si vous souhaitez faire des Ă©conomies en trouvant des prix en baisse, c’est le moment de faire un tour sur leurs sites. Nous avons crĂ©Ă© une sĂ©lection des offres Ă ne pas rater ce samedi soir avant minuit.

French Days 2020 : les offres en direct

Dernière mise à jour : samedi 30 mai, 19h59

Toute cette sĂ©lection des meilleurs bons plans French Days sur Amazon, Fnac et les autres comprend des promotions qui ne sont pas vouĂ©es Ă durer dans le temps. Il s’agit de promotions flash qui peuvent vite disparaĂ®tre Ă cause des stocks limitĂ©s, soyez donc rapide pour ne pas rater les promos qui vous intĂ©ressent. Depuis mercredi, tous les marchands lancent des salves de deals sur des produits issus de grandes marques très populaires. Pour cette raison, les stocks baissent et s’Ă©puisent très rapidement chez les plateformes concernĂ©es.

En quelques heures, les MacBook Pro, Mac Mini ou encore les TV en rĂ©duction ont disparu des radars suite Ă la rupture des stocks chez Cdiscount, Fnac ou Amazon. Les French Days demandent d’ĂŞtre rapides, faute de quoi tous les articles Ă prix barrĂ©s se volatilisent très vite. La diffĂ©rence avec les soldes tient de la forte pertinence des promotions ainsi que dans la courte durĂ©e de l’Ă©vĂ©nement.

Les French Days chez Amazon & Fnac, et consorts

Amazon et Fnac privilĂ©gient les French Days aux soldes pour plusieurs raisons logiques. L’opĂ©ration est plus attrayante, car elle met en avant des promotions très importantes sur des produits ultra populaires auprès du public. Il est donc logique que les leaders du marchĂ© français rĂ©pondent prĂ©sents avec une multitude de prix cassĂ©s. En comparaison, les soldes sont des opĂ©rations pendant lesquels les marques tentent de vendre les invendus en cassant les prix, ce qui explique pourquoi les articles sont moins intĂ©ressants et premium.

Ă€ la base, il n’Ă©tait pas si logique qu’ Amazon ne s’invite aux French Days. En effet, ce sont les e-commerçants Français Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger qui ont rĂ©uni leurs forces pour crĂ©er cette opĂ©ration qui a habituellement lieu en avril. Le but de cet Ă©vĂ©nement Ă©tait de venir concurrencer le Black Friday lui-mĂŞme largement dominĂ© par l’amĂ©ricain Amazon. Il s’agit aussi d’un fort levier de croissance pour les marchands français Ă une pĂ©riode de l’annĂ©e qui se veut plutĂ´t calme cĂ´tĂ© e-commerce.

Cette nouvelle Ă©dition des French Days chez Amazon, Fnac et Cdiscount se tient du 27 mai au 1er juin, un report logique Ă©tant donnĂ© la situation sanitaire. La date a Ă©tĂ© dĂ©calĂ©e, mais cela n’a pas d’incidence sur les promotions, bien au contraire. En effet, les marchands en ligne continuent de multiplier leurs efforts pour dĂ©voiler les meilleurs deals flash afin de rendre ces French Days 2020 encore plus pertinents que les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.

Lors de ces French Days Amazon, Fnac ou Cdiscount, les surprises sont nombreuses et nous avons droit Ă des deals de qualitĂ© sur des produits très populaires. Tous les marchands veulent se diffĂ©rencier, si bien que Fnac met le paquet sur Apple, Huawei et Samsung. Pour sa part, Cdiscount n’est pas en reste et se concentre sur Sony, Microsoft et Apple. Le français n’est pas en reste quand il s’agit de casser les prix de marques tout aussi sĂ©duisantes comme Xiaomi, Asus ou Samsung.

Voici les tops deals des French Days sur Amazon :

Des milliers de produits en réduction

Pendant les French Days, Amazon et Fnac ne se focalisent pas uniquement sur la thĂ©matique de la high-tech. Pour cette Ă©dition 2020, tous les marchands français et Amazon lancent des promos de folie sur la totalitĂ© de leurs catĂ©gories de produits. Il est possible de trouver des ventes flash concernant le bricolage, le jardinage, mais aussi la mode, la cuisine ou la culture. Aucune catĂ©gorie d’articles n’est laissĂ©e de cĂ´tĂ© lors de cette opĂ©ration spĂ©ciale.

L’Ă©lectronique est la catĂ©gorie la plus mise en avant lors de ces French Days sur Cdiscount, Fnac ou Amazon. Si elle ne bĂ©nĂ©ficie pas forcĂ©ment des rĂ©ductions les plus fortes, certains produits Ă©tant très rĂ©cents et premium, les autres thĂ©matiques profitent de prix cassĂ©s. Il est possible de faire des Ă©conomies jusqu’Ă -80% dans certains cas, ce qui est loin d’ĂŞtre nĂ©gligeable. Les marques concernĂ©es sont peut-ĂŞtre moins connues, mais elles cachent de vĂ©ritables pĂ©pites Ă prix mini. Ce type de promos demandent Ă©galement beaucoup de rapiditĂ©, car tout le monde se jette dessus.

Comment dénicher les meilleures promotions des French Days ?

Si vous n’avez pas encore participĂ© aux French Days sur Cdiscount, Fnac, Amazon ou les autres, sachez que l’opĂ©ration demande de la concentration. Des centaines d’offres flash sont lancĂ©es tous les jours depuis le dĂ©but de l’Ă©vĂ©nement et il peut ĂŞtre un peu difficile de s’y retrouver sans perdre trop de temps sur chaque plateforme. Notre sĂ©lection complète a vocation Ă vous aider Ă trouver les meilleurs deals sur les produits les plus populaires cĂ´tĂ© high-tech.

Si vous avez du temps ce samedi soir, nous ne pouvons que vous conseiller de vous rendre sur les sites web des marchands qui participent Ă l’Ă©vĂ©nement. Vous pouvez utiliser la barre de recherche si vous avez dĂ©jĂ un produit en tĂŞte pour lequel vous espĂ©rer une belle remise. Sachant que les French Amazon, Fnac et Cdiscount portent sur des milliers d’articles, on peut espĂ©rer que ce soit le cas pour celui que vous recherchez Ă cette occasion.

Que ce soit les French Days ou non, Amazon et leurs concurrents proposent toujours un dĂ©lai lĂ©gal de rĂ©traction suite Ă vos achats. Le leader du commerce en ligne vous permet de renvoyer votre article et de vous faire rembourser intĂ©gralement pendant 30 jours. Chez les acteurs français comme Cdiscount, Fnac ou Darty, cette mĂŞme pĂ©riode est de 14 jours, ce qui est largement suffisant pour tester un produit et savoir qu’il ne vous convient pas. Ainsi, vous pouvez acheter en toute tranquillitĂ© sur Internet en Ă©vitant d’ĂŞtre déçu.

Pour voir les meilleures offres des French Days, c’est ici :

