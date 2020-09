French Days Amazon : les 10 deals à ne pas rater dimanche matin 🔥

Les French Days sur Amazon continuent de plus belle ce dimanche matin. Le marchand continue de dévoiler des tonnes de promotions plus compétitives les unes que les autres. Après un samedi qui a remporté un vif succès, il solidifie encore sa présence lors de cette édition de septembre. Il en va de même pour Cdiscount, Fnac, Boulanger et Darty. Voici notre guide de bons plans.

Voir toutes les offres

Dernière mise à jour : dimanche 27 septembre, 12h20

Le fonctionnement des French Days Amazon est le mĂŞme que lors des prĂ©cĂ©dentes Ă©ditions : le site sĂ©pare les deals en deux catĂ©gories assez distinctes sur sa plateforme. On retrouve les ventes flash qui ne durent pas plus de quelques heures et qui sont limitĂ©es par les stocks. De l’autre, il y a aussi des promos en fil rouge sur toute la durĂ©e de l’Ă©vĂ©nement.

Dans notre liste, nous avons rassemblĂ© les deux types d’offres proposĂ©es par Amazon pour les French Days. Ce sont les deals en fil rouge qui sont les plus nombreux sur la plateforme en ligne. Elles peuvent afficher de fortes remise qui grimpent parfois jusqu’Ă 80%. Si elles durent plus longtemps, elles sont tout de mĂŞme concernĂ©es par les ruptures qui peuvent se produire Ă tout moment.

Amazon Ă fond pour ces French Days

C’est logique, Amazon n’est pas le crĂ©ateur des French Days. Et pour cause, l’Ă©vĂ©nement est la crĂ©ation d’un groupe de marchands français qui se sont regroupĂ©s pour mettre en place une alternative au Black Friday dont le succès est exponentiel annĂ©e après annĂ©e. Cdiscount, Fnac, Boulanger et Rue du Commerce sont les premiers Ă avoir lancĂ© l’opĂ©ration en 2017.

La prĂ©sence du marchand Amazon pour les French Days n’est pas anodine. Il a apportĂ© un coup de fouet Ă l’opĂ©ration au point que celle-ci a pris de la hauteur depuis son arrivĂ©e lors des prĂ©cĂ©dentes Ă©ditions. Il a tournĂ© le dos Ă cette dernière pendant quelques annĂ©es avant de s’y intĂ©resser de près en mai dernier. Depuis, la plateforme affiche ses meilleurs deals Ă chaque Ă©dition afin d’offrir les meilleurs prix de façon structurĂ©e.

La pandĂ©mie a nettement fait bouger le calendrier des opĂ©rations commerciales. Les marchands s’adaptent en cette fin du mois de septembre pour afficher d’excellents deals lors des French Days sur Amazon, Cdiscount et Fnac. C’est l’opportunitĂ© de faire des bonnes affaires après les soldes et avant le Black Friday de novembre. Tous les marchands veulent de la rivalitĂ©, si bien que les clients sont les premiers Ă bĂ©nĂ©ficier des promos et des prix cassĂ©s.

AirPods Pro, iPhone 11 ou smartphones Xiaomi, il n’y en aura pas pour tout le monde. ConcernĂ©es par les chutes de prix, les grandes marques ont Ă©tĂ© prises d’assaut hier —certaines ont dĂ©jĂ eu le droit Ă des ruptures de stock Ă cause des offres flash très compĂ©titives. Sur Amazon, les French Days dĂ©passent mĂŞme les rĂ©ductions affichĂ©es pendant les soldes.

Pour voir les French Days, c’est ici :

Voir les offres Amazon

Comment avoir les meilleures offres flash

La situation sanitaire ayant Ă©tĂ© exceptionnelle cette annĂ©e, Amazon a dĂ©cidĂ© d’annuler le Prime Day du mois de juillet. Le leader du ecommerce prĂ©voit de compenser les pertes de l’opĂ©ration en se focalisent sur le marchĂ© français lors de cette opĂ©ration made in France. Il a tout donnĂ© au dĂ©but de l’opĂ©ration et continue aussi dans la mĂŞme lignĂ©e ce week-end.

Lors des French Days, Amazon a pour habitude de viser les marques premium. Sur la plateforme, on trouve des remises sur des grands noms comme Apple, Huawei, Sony et aussi Samsung. Le marchand suit ce mĂŞme objectif tout au long de l’annĂ©e et donne tout lors d’occasions comme celles-lĂ . Quant au français Cdiscount, il vise beaucoup plus large afin de toucher plus de monde, ce qui explique sa place de numĂ©ro deux sur le marchĂ©.

Mais alors, comment trouver les meilleurs deals des French Days sur Amazon ? C’est simple, le marchand en ligne a crĂ©Ă© une catĂ©gorie « ventes flash » directement intĂ©grĂ©e au menu. Dans cette partie, vous accĂ©dez Ă tous les bons plans en cours sur la plateforme. Il existe plusieurs dizaines de pages de promos, prĂ©parez-vous Ă ĂŞtre un peu patient pour trouver des affaires.

Que ce soit sur les autres sites de Cdiscount, Fnac ou Darty, le fonctionnement pour trouver les meilleurs deals est le mĂŞme. Ce mercredi, Fnac a lancĂ© une opĂ©ration Jackpot juste avant le dĂ©but de cette opĂ©ration, c’Ă©tait aussi une occasion de trouver des prix mini avant le lancement de cet Ă©vĂ©nement de plus grande ampleur. Pour les French Days, Amazon est très agressif, les marchands français tentent tant bien que mal de suivre cette masse de deals.

Les French Days pour faire le plein d’Ă©conomies

Les French Days sur Amazon ont commencĂ© et continuĂ© très fort les jours prĂ©cĂ©dents. C’est le cas Ă chaque opĂ©ration, le marchand en ligne limite toujours les exemplaires des produits qui bĂ©nĂ©ficient de rĂ©ductions. Il y a des rĂ©fĂ©rences qui partent en quelques heures, surtout quand il s’agit de grandes marques apprĂ©ciĂ©es du public. Si vous attendez ce soir, il y a des chances que la majoritĂ© des meilleures offres soient parties, sachant que l’opĂ©ration se termine demain.

Amazon est un acteur de poids dans ces French Days, mais les marchands français ne sont pas en reste. Tous affichent aussi des deals de choix lors de ce dimanche et se sont illustrĂ©s les jours prĂ©cĂ©dents. Nous ne pouvons que vous conseiller d’aller faire un tour sur les sites marchands de chacun pour trouver les meilleures affaires avant que l’opĂ©ration ne se termine. Vous devriez trouver votre bonheur en faisant des Ă©conomies.

Pour voir les meilleurs deals des French Days :

Voir les offres Amazon