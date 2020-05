French Days Amazon : 10 méga promos pour ce mercredi matin 🔥

Sur Amazon, les French Days sont dĂ©sormais devenu un Ă©vĂ©nement incontournable. Pareil chez Fnac, Darty ou encore Cdiscount qui ont Ă©tĂ© Ă l’origine de l’Ă©vĂ©nement. Ce mercredi matin, ces gĂ©ants du e-commerce inondent le web de milliers de promotions. Attention, elles sont toutes limitĂ©es par le temps et par le stock. Si vous ne voulez par en rater un morceau, voici notre sĂ©lection du jour.

Mais avant, voici les participants aux French Days :

Dernière mise à jour : mercredi 27 mai, 6h01

Lors de ces French Days, Amazon et Fnac mettent en avant deux types de promotions. D’une part, il y a les ventes flash qui sont limitĂ©es par le temps et par le stock. Elles concernent les plus belles marques au monde, et elle ne durent que quelques heures. De l’autre cĂ´tĂ©, ce sont des promotions en continu qui ne s’arrĂŞteront que lorsque le stock sera Ă©puisĂ©. Ci-dessus, dans notre sĂ©lection, nous avons listĂ© ces deux types de remises.

Ces French Days démarrent en fanfare

Premiers arrivĂ©s, premiers servis. Pour cette première journĂ©e des French Days Amazon, Fnac, Darty et consorts proposent de très belles remises sur des produits très populaires. Apple, Samsung, Huawei, LG ou encore Sony, personne n’a Ă©tĂ© Ă©pargnĂ©. Le calendrier a Ă©tĂ© bouleversĂ© par le confinement puisque les French Days Ă©taient initialement prĂ©vus au mois d’avril. Cette annĂ©e, il faudra composer entre le mercredi 27 mai et le 2 juin 2020.

Contrairement Ă une opĂ©ration comme le Black Friday, les French Days sur Amazon ont le mĂŞme principe que les soldes : toutes les offres sont publiĂ©es le premier jour. Les jours suivants, ce ne sont que les « restes ». Il faut donc se dĂ©pĂŞcher lors des premières heures pour saisir les meilleurs deals. Il n’y en aura pas pour tout le monde, on l’avait dĂ©jĂ vu lors des Ă©ditions passĂ©es.

Après quatre Ă©ditions des French Days, les marchands ont dĂ©cidĂ© de renouveler l’Ă©vĂ©nement pour un 5ème Ă©pisode. Pour dĂ©mocratiser cette pĂ©riode de promotions, les marchands n’ont pas hĂ©sitĂ© Ă pousser de très fortes promotions sur des produits de grandes marques, comme la Nintendo Switch, les Samsung Galaxy S10 ou les aspirateurs Dyson. La plupart des promotions des French Days sur Amazon sont d’ailleurs plus compĂ©titives que celles des soldes.

Amazon et AliExpress, les moteurs

Alors que les French Days Ă©taient Ă l’origine un Ă©vĂ©nement français pensĂ© pour contrer Amazon (et son Black Friday), les gĂ©ants internationaux n’hĂ©sitent plus Ă surfer sur l’Ă©vĂ©nement. Depuis le dĂ©but des French Days, Amazon se dĂ©marque en proposant des rĂ©ductions toujours très intĂ©ressantes, comme ce fut le cas l’an passĂ© sur les PlayStation 4 ou les casques Bose, dont les prix perdaient plusieurs centaines d’euros.

Mais le dernier acteur des French Days, c’est AliExpress. Le gĂ©ant chinois continue son offensive lancĂ©e sur le marchĂ© français au dernier Black Friday. Pour cette Ă©dition 2020, il propose des milliers de promotions sur des produits très populaires en France, comme les tĂ©lĂ©phones Xiaomi, Huawei ou Oppo. Les français ont plus de mal sur l’opĂ©ration, Ă l’instar du co-fondateur Boulanger qui a tirĂ© un trait dessus.

Comme Ă chaque Ă©dition, les offres flash French Days sur Amazon ou Fnac sont limitĂ©es Ă la fois par le temps et le stock. C’est pour cela que certaines promotions comme celles sur les iPhone ne sont disponibles que pendant quelques minutes. Ces produits peuvent arriver au bout du stock très rapidement, et les premiers arrivĂ©s sont les premiers servis. Certaines offres dureront jusqu’au 2 juin, tandis ce que d’autres seulement pendant quelques heures. Une chose est sĂ»re, les marchands se sont dĂ©menĂ©s pour cette Ă©dition 2020 des French Days.

Nous couvrons essentiellement les bons plans sur l’univers high-tech pour ces French Days 2020. Cela dit, les autres thĂ©matiques sont aussi concernĂ©es et des marchands comme Amazon, Cdiscount ou La Redoute proposent des remises agressives sur la mode, le bricolage, la maison, etc. Sur certaines rares rĂ©fĂ©rences, les promotions peuvent monter jusqu’Ă -70% (voire -80%) ces French Days.

Trouver les meilleures offres des French Days

Si vous naviguez sur les pages promotions des marchands spĂ©ciales French Days comme Amazon, Fnac ou Cdiscount, il peut ĂŞtre parfois compliquĂ© de s’y retrouver. C’est aussi bien le cas en pĂ©riode de French Days ou non. Certains les classent par catĂ©gories, d’autres proposent une liste des milliers de promotions disponibles et ainsi de suite. C’est pourquoi nous vous avons concoctĂ© notre petite sĂ©lection des meilleurs bons plans de ce mercredi. Nous mettons Ă jour les offres au grĂ© des arrivĂ©es et des ruptures de stock pour cette opĂ©ration.

Pour ceux qui ont peur de se tromper, les marchands sont dans l’obligation de proposer une pĂ©riode de rĂ©tractation. Vous avez 14 jours après la rĂ©ception pour retourner votre produit achetĂ© chez Fnac, Cdiscount, Darty et leurs amis. Sur Amazon lors des French Days, c’est plus – avec 30 jours de test. De quoi vous faire une belle idĂ©e sur votre achat, et vous faire rembourser si vous n’ĂŞtes pas satisfaits !

Encore une fois, le vrai dĂ©fi de ces French Days sur Amazon et consorts est de trouver la perle rare. Les offres ne durent pas longtemps, et toutes les promotions sont mises en avant dès le premier jour. Autrement dit, ce mercredi matin, vous avez l’intĂ©gralitĂ© des bons plans disponibles. Au fil du temps, et jusqu’au 2 juin 2020, les stocks vont progressivement disparaitre.

Si vous avez l’intention de faire de vraies Ă©conomies pour ces French Days, Amazon, Fnac et Cdiscount seront vos meilleurs alliĂ©s. Sachez que le Prime Day du gĂ©ant Amazon sera dĂ©calĂ© de juillet Ă septembre, et que les soldes seront eux aussi dĂ©calĂ©s. Donc si vous voulez profiter de prix minis, ce sont les French Days qui vous permettront de rĂ©aliser tous vos souhaits.

