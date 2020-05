French Days Amazon : 10 offres à ne pas rater (avant minuit) 🔥

Amazon continue cette Ă©dition des French Days en fanfare. Ă€ l’origine, l’opĂ©ration a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e par des marchands français pour rivaliser avec le Black Friday mais le marchand amĂ©ricain s’y est invitĂ© aux cĂ´tĂ©s de Fnac, Cdiscount, Darty et tous les autres acteurs locaux. AliExpress fait aussi très forte impression pour ces French Days, et notre sĂ©lection ci-dessous vous donnera les dĂ©tails, des offres immanquables du jour.

Dernière mise à jour : jeudi 28 mai, 18h45

Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas le temps de vous rendre sur tous les sites web comme Amazon pour les French Days, cette sĂ©lection devrait vous permettre de vous y retrouver avec un aperçu global des meilleures promotions pour ce second jour. Notre guide rassemble des produits populaires issus de marques qui le sont tout autant – Ă l’exemple de Bose, Huawei ou Apple.

Les French Days, des soldes avant l’heure

En consĂ©quence de la situation sanitaire, les opĂ©rations spĂ©ciales ont vu leur calendrier bouleversĂ©, si bien que les soldes seront Ă©galement dĂ©calĂ©s un peu plus tard dans l’annĂ©e. Pour ce qui est des French Days, ils ont Ă©galement Ă©tĂ© repoussĂ©s de quelques semaines afin de se tenir du 27 mai au 1er juin 2020. Ils ont donc dĂ©butĂ© hier et se termineront lundi soir, ce qui vous laisse le temps de profiter des French Days sur Amazon, mais aussi Cdiscount ou AliExpress.

LancĂ©s en 2018, les French Days ont Ă©tĂ© imaginĂ©s comme une rĂ©ponse Ă Amazon Ă la suite d’une initiative des marchands en ligne français. Le gouvernement lui-mĂŞme a soutenu l’opĂ©ration et encouragĂ© des acteurs importants sur le marchĂ© dans l’Hexagone afin de mettre en place une alternative au Black Friday amĂ©ricain. Il Ă©tait prĂ©vu que l’Ă©vĂ©nement ait lieu fin avril comme d’habitude, mais la crise sanitaire a quelque peu fait Ă©voluer le calendrier pour dĂ©caler l’opĂ©ration.

Lors des French Days Amazon, vous avez la possibilitĂ© de retrouver des milliers de produits en promotion. En effet, le leader mondial du e-commerce ne se ferme aucune porte. Les promotions flash concernent tout bonnement la totalitĂ© de ses catĂ©gories d’articles : si l’électronique et l’informatique sont des thèmes mis en avant, des produits liĂ©s Ă la mode et le bricolage sont Ă©galement en promotion.

Les soldes devraient potentiellement avoir lieu Ă la fin de l’Ă©tĂ© plutĂ´t qu’en juillet, ces French Days sont la parfaite alternative en 2020 qui vous Ă©vitera de patienter encore quelques mois pour espĂ©rer des promotions. Si vous avez reportĂ© vos achats ou que vous souhaitez combler une attente ou un besoin avant les vacances d’Ă©tĂ©, c’est l’occasion de trouver l’article qu’il vous faut. Les French Days sur Amazon se veulent aussi gĂ©nĂ©reux cette annĂ©e, car le marchand en ligne sait qu’il va devoir lui aussi dĂ©caler le Prime Day de quelques semaines.

Amazon, acteur incontournable des French Days

Ă€ l’occasion de ces French Days, Amazon ainsi que l’autre marchand AliExpress volent un peu la la vedette aux marchands français comme Cdiscount, Darty ou encore Fnac. En effet, ils ne cessent de dĂ©voiler de multiples offres sur des marques très populaires. Depuis le dĂ©but de l’Ă©vĂ©nement, on peut voir les acteurs casser les prix sur des produits phares Apple —ou encore Huawei, Xiaomi et OnePlus du cĂ´tĂ© d’AliExpress. Amazon fait de mĂŞme avec des marques comme Bose, Samsung ou autres.

Comme Ă chaque fois lors des French Days sur Amazon et chez Fnac, Darty ou Cdiscount, il faut ĂŞtre particulièrement vif. En effet, tous les marchands proposent d’excellentes rĂ©ductions, mais seules quelques dizaines de modèles sont Ă prix cassĂ©, ce qui veut dire que les stocks sont minimes lors de chaque vente flash. Ces dernières sont effectivement des promotions très limitĂ©es, tant dans le temps que dans la limite des stocks disponibles. Dès lors qu’il s’agit de marques populaires, les offres disparaissent en quelques heures.

Ci-dessus, nous vous avons partagĂ© le hub web dĂ©diĂ© aux French Days sur Amazon. Sur celle-ci, vous pouvez trouver toutes les offres que le marchand dĂ©voile pour l’occasion. Grâce Ă un système de filtres, vous avez la possibilitĂ© d’affiner votre recherche pour trouver l’article de votre choix facilement, mais aussi choisir une catĂ©gorie de produits. En temps normal, cette page web propose les « offres du jour » et vous permet de voir les deals les plus gĂ©nĂ©reux.

Pour cette édition des French Days, Amazon et les autres marchands en ligne ne sont pas les seuls à proposer des réductions séduisantes durant quelques jours. Les opérateurs comme RED by SFR, SFR ou encore B&YOU cassent les prix sur leur forfait mobile, au même titre que certaines banques en ligne et certains VPN. Ceux-ci sont également listés plus haut afin que vous puissiez vous y retrouver facilement.

Quels avantages Ă choisir Amazon pendant les French Days ?

Si vous faites vos achats sur Amazon, pendant les French Days ou non, sachez que vous avez le droit Ă quelques avantages importants. En effet, le leader du e-commerce se dote d’un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours. Pendant toute la pĂ©riode suivant un achat, vous avez le droit de le renvoyer s’il ne vous convient pas. Si c’est finalement le cas, vous ĂŞtes remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©. Chez les marchands français comme Fnac, Cdiscount ou Darty, mais aussi chez AliExpress, ce mĂŞme dĂ©lai est de 15 jours.

Pendant toute la durĂ©e des French Days, le vĂ©ritable enjeu sera de trouver des promotions et de les saisir avant qu’elles ne disparaissent du site web. Plus les heures passent, plus il y a de chance que les stocks s’Ă©puisent et que les promotions quittent les plateformes concernĂ©es, sachant que la plupart ne passent mĂŞme pas la journĂ©e en ligne. Si vous avez un peu de temps dans la soirĂ©e, n’hĂ©sitez pas Ă vous rendre sur Amazon pour en profiter et voir l’Ă©tendue des offres en cours.

Si toutefois vous n’avez pas le temps dans la soirĂ©e, n’hĂ©sitez pas Ă ajouter cette page web Ă vos favoris afin de vous simplifier la tache. Nous Ă©voquons les meilleurs deals des French Days sur Amazon, Fnac, Cdiscount, Darty ainsi que AliExpress. Ainsi, vous pourrez voir les plus belles offres de ces marchands en temps rĂ©el sans Ă©viter de vous retrouver face Ă une rupture de stock de l’article qui vous tentait. N’hĂ©sitez pas Ă nous partager vos meilleurs bons plans dans les commentaires.

