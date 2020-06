French Days Amazon : 10 offres à ne pas rater ce mardi matin 🔥

Toutes les bonnes choses ont une fin, y compris ces French Days sur Amazon. Le gĂ©ant amĂ©ricain termine aujourd’hui son opĂ©ration spĂ©ciale, menĂ©e aux cĂ´tĂ©s des Fnac, Cdiscount, Darty et autres AliExpress. Pour cette dernière journĂ©e de promotions, il reste des pĂ©pites sur de grandes marques comme Apple, Huawei ou Samsung. Nous les avons listĂ©es ci-dessous.

French Days 2020 : les offres en direct

Les French Days sur Amazon, Cdiscount, Darty et Fnac auront Ă©tĂ© un vrai festival de bons plans. Alors qu’ils ont Ă©tĂ© dĂ©calĂ©s d’un mois en raison de la crise sanitaire, ces French Days auront eu un impact encore plus fort. Depuis le dĂ©but du dĂ©confinement, la consommation est repartie et les volumes de ventes ont augmentĂ©. Avec des rĂ©ductions parfois jusqu’Ă 80%, il Ă©tait Ă©vident que l’opĂ©ration serait prise d’assaut.

Cela dit, on a quand mĂŞme eu de très belles surprises qui ont largement contribuĂ© au succès de l’Ă©vĂ©nement. Pour ces French Days, Amazon a pleinement jouĂ© le jeu avec des remises sur les derniers MacBook, AirPods et iPhone 11. Il en est allĂ© de mĂŞme pour les autres e-commerçants, qui n’ont toutefois pas eu la portĂ©e et la gĂ©nĂ©rositĂ© du gĂ©ant amĂ©ricain.

Les offres Ă saisir aux French Days

Après quelques jours de gĂ©nĂ©reuses promotions, nous sommes bientĂ´t Ă la fin de ces French Days sur Amazon. Il reste toutefois ce mardi matin encore de très belles pĂ©pites Ă saisir – et les pourcentages de remise sont plus Ă©levĂ©s que la norme. Attention, si vous n’ĂŞtes pas assez rapides, il est possible que les produits arrivent Ă court de stock.

Entre samedi matin et hier, les ruptures de stock ont vraiment envahi tous les sites marchands. Les French Days ont largement Ă©tĂ© relayĂ© par les marchands comme Amazon qui ont voulu booster leurs ventes juste avant l’Ă©tĂ©. Il faut savoir que les soldes ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©s au mois de juillet prochain (pour le moment Ă une date inconnue), ce qui pĂ©nalise l’opĂ©ration annuelle.

Pour compenser, les marchands comme Amazon ont fait des French Days leur Ă©vĂ©nement pour prĂ©parer l’Ă©tĂ©. Les français qui veulent faire des Ă©conomies avant leurs vacances estivales peuvent en profiter sur tous les sites e-commerce. Et il ne faut pas croire que cela se restreint Ă l’Ă©lectronique et l’informatique – tous les secteurs sont concernĂ©s.

Si nous avons Ă©voquĂ© des produits Apple ou Samsung plus haut, les promotions des French Days sur Amazon concernent toutes les thĂ©matiques. On peut citer par exemple la mode, la beautĂ©, le bricolage ou encore la culture. Et justement, sur ces catĂ©gories de produits oĂą les marques sont moins importantes, les Ă©conomies sont encore plus Ă©levĂ©es. Vous pouvez assez facilement voir des rĂ©ductions qui dĂ©passent les 50 Ă 80%. Mais encore une fois, c’est une question de vitesse car les stocks sont restreint.

Les French Days Amazon ont été un carton

Historiquement, les French Days ont Ă©tĂ© un Ă©vĂ©nement organisĂ©s par des marchands français, entre eux. C’est le gouvernement qui a dĂ©cidĂ© de donner son accord pour soutenir les e-commerçants tels que Cdiscount, Darty ou Fnac. Ils se sont tous mis ensemble pour crĂ©er cette opĂ©ration deux fois par an, en avril et en septembre. Seulement voilĂ , Amazon a dĂ©cidĂ© de s’y inviter cette annĂ©e.

Pour les français, c’est une bonne chose qu’Amazon participe aux French Days. Tout d’abord, cela force les marchands Ă amĂ©liorer la qualitĂ© de leurs offres. Sur les dernières Ă©ditions, les promotions Ă©taient assez moyennes. L’arrivĂ©e de l’amĂ©ricain dans l’opĂ©ration a bouleversĂ© la donne – et cela les a obligĂ© Ă offrir de meilleures remises. Sans lui, cette Ă©dition 2020 aurait Ă©tĂ© un peu fade.

Sachez qu’en achetant pendant les French Days sur Amazon, vous avez toujours la flexibilitĂ© habituelle du commerce en ligne. Chez lui, ce sont 30 jours pendant lesquels vous pouvez retourner vos colis s’ils ne vous intĂ©ressent plus. C’est un bon moyen d’acheter sans pour autant essayer (et sans risque). Chez les autres marchands français, on retrouve le minimum lĂ©gal, Ă savoir 15 jours pour changer votre avis. Si vous voulez acheter vite pour sĂ©curiser votre choix pour ce mardi des French Days, c’est un filet de sĂ©curitĂ© – « au cas où ».

Comment acheter au mieux en réduction ?

Si vous voulez faire des achats intelligents (et pas cher), il faudra très bien s’organiser. Il faut savoir que tous ces cyber-marchands proposent un catalogue de produits assez proches – surtout en ce qui concerne les marques populaires. Autrement dit, pour trouver le bon plan durant les French Days, Amazon, Cdiscount et Fnac devront ĂŞtre consultĂ©s. Pour ceux qui ne trouvent pas de temps pour cela, notre sĂ©lection plus haut devrait les aider.

Nous avons consulté chacun des sites marchands pour dénicher les meilleurs tarifs sur toutes les références populaires. Encore une fois, si notre guide se focalise principalement sur les offres de la high-tech pour ces French Days sur Amazon, cela va bien au delà . Si vous avez un peu de temps ce matin, il faut vraiment faire un tour sur les 2/3 sites e-commerce de référence pour trouver son bonheur. Tout le monde peut aussi faire des économies.

Si la plupart des marchands ont officiellement fini les French Days hier, comme Amazon, cela ne veut pas dire que les offres ne sont plus actives. Il y en a toujours, mais il faut se dĂ©pĂŞcher ce matin avant de les voir disparaitre. Que ce soit parce que les marchands terminent, ou parce qu’il y a une rupture de stock, mieux vaut ĂŞtre le plus rapide possible.

