French Days : Amazon sacrifie le prix du Mi Note 10 🔥

Si la rentrĂ©e est passĂ©e, ce sont les French Days qui dĂ©butent aujourd’hui chez les marchands en ligne. Amazon est prĂ©sent et commence fort l’opĂ©ration en faisant chuter le prix du Mi Note 10 de Xiaomi. La marque a prĂ©sentĂ© le tĂ©lĂ©phone il y a quelques mois voit le tarif son modèle milieu de gamme baisser assez brutalement. Avec cette rĂ©duction, le smartphone passe de 549 euros 409 euros, soit 140€ de remise.

Comme à son habitude, Xiaomi propose un smartphone dont le rapport qualité prix est excellent. Le Mi Note 10 se positionne comme un très bon milieu de gamme qui emprunte certaines caractéristiques aux modèles premium; le tout à un prix accessible. Dans le cadre de cette vente flash dévoilée par Amazon pour les French Days, le smartphone voit encore son prix baisser, ce qui le rend encore plus attractif.

Le Mi Note 10 fait partie des modèles les plus rĂ©cents dĂ©voilĂ©s par la marque Xiaomi. Elle a dĂ©voilĂ© le tĂ©lĂ©phone au mois d’avril, c’est donc une vraie opportunitĂ© de retrouver un modèle aussi rĂ©cent sur Amazon pour les French Days. Si vous ne souhaitez pas dĂ©penser plus de 400 euros dans l’achat d’un nouveau smartphone, cet appareil saura satisfaire toutes vos attentes. Pour un milieu de gamme, il fait fort du cĂ´tĂ© des performances techniques.

Le Mi Note 10 chute (déjà )

Pour inaugurer les French Days, Amazon casse les prix de plusieurs produits très populaires. Il propose depuis ce matin des offres flash très attractives, dont celle sur le Mi Note 10. Depuis sa sortie en plein milieu du confinement, le smartphone s’est fait une place sur le marchĂ© au point qu’il est dans le top 3 des tĂ©lĂ©phones les plus vendus sur le site amĂ©ricain.

PrĂ©sentĂ© il y a quelques mois, le Mi Note 10 en promo pour les French Days Amazon n’a jamais eu droit Ă une telle rĂ©duction depuis sa sortie. Grâce Ă cette offre flash, son tarif affiche une baisse de presque 150 euros, vous pouvez donc faire de belles Ă©conomies. C’est assez rare de voir un nouveau tĂ©lĂ©phone profiter d’une remise aussi consĂ©quente —surtout quand son prix de base est dĂ©jĂ sous la barre des 550 euros.

Le Mi Note 10 affichĂ© Ă prix rĂ©duit sur Amazon pour les French Days profite d’une belle fiche technique. Sans trop entrer dans le dĂ©tail, il faut retenir l’Ă©cran OLED incurvĂ© de 6,7 pouces, une dalle habituellement rĂ©servĂ©e aux smartphones haut de gamme. Le tĂ©lĂ©phone a aussi droit Ă un processeur Snapdragon 730G. S’il ne s’agit pas de la puce la plus rĂ©cente du constructeur, elle a le mĂ©rite d’ĂŞtre parfaitement adaptĂ©e Ă un usage classique.

Certaines autres caractĂ©ristiques du tĂ©lĂ©phone sont habituellement celles de modèles premium. C’est le cas de l’offre photo du Mi Note 10 en vente Ă prix mini pour les French Days. Le smartphone peut se vanter de disposer d’un quintuple capteur photo. Il se compose d’un capteur principal de 108 Mpx, de 2 tĂ©lĂ©objectifs (12 et 5 Mpx), d’un grand-angle et d’un capteur ToF de 2 Mpx. De ce cĂ´tĂ© lĂ , il survole toute la concurrence situĂ©e sur le crĂ©neau milieu de gamme pour taquiner certains smartphones haut de gamme plus onĂ©reux.

Pour moins de 410 euros Ă l’occasion des French Days Amazon, l’offre photo du Mi Note 10 met la barre très haute. Évidemment, le traitement des photos n’est pas celui proposĂ© par les derniers Samsung Galaxy S20 et Huawei P40 Pro —c’est bien normal, car la diffĂ©rence de prix est consĂ©quente. Globalement, on note que le tĂ©lĂ©phone dispose d’une très belle qualitĂ© d’image pour un usage parfait et simplifiĂ© au quotidien.

Amazon, référence des bons plans

Avec une sortie en avril, le Mi Note 10 fait partie des tĂ©lĂ©phones les plus rĂ©cents avec Ă peine six mois d’anciennetĂ©. Grâce Ă cette offre signĂ©e Amazon et dĂ©voilĂ©e pour les French Days, vous avez la possibilitĂ© de faire plus de 25% d’Ă©conomies. C’est une vente flash, ce qui veut dire que les stocks des appareils en promo sont très limitĂ©s —comme c’est toujours le cas sur Amazon.

Si vous choisissez le Mi Note 10 sur Amazon dans le cadre des French Days, vous avez la possibilitĂ© de tester tranquillement le tĂ©lĂ©phone. Qu’il s’agisse d’une pĂ©riode de promotions comme cette opĂ©ration ou non, le marchand en ligne affiche un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours. Pendant toute la pĂ©riode, vous pouvez essayer le smartphone et choisir de le renvoyer avant la fin de celle-ci s’il ne vous plaĂ®t pas. Vous n’avez rien Ă justifier, le retour se fait aux frais du marchand et vous ĂŞtes remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©.

Cette pĂ©riode de test n’est pas le seul argument avancĂ© par Amazon, French Days ou non. Dans le cas oĂą vous optez pour le Mi Note 10, sachez que vous avez droit aux garanties constructeur que si vous achetiez le tĂ©lĂ©phone directement chez Xiaomi. Avec le marchand en ligne, vous proposez de plusieurs avantages de choix… Pour un prix mini. Aucun deal n’est aussi bon que celui proposĂ© par Amazon Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes.

Le Mi Note 10 va attirer du monde en cette pĂ©riode de rentrĂ©e. Cette promo de choix montre aussi que le marchand Amazon commence les French Days avec agressivitĂ©. S’il s’agit initialement d’une opĂ©ration française, le leader du e-commerce ne se met pas de cĂ´tĂ© et s’immisce toujours plus chaque annĂ©e pour concurrencer des Français comme Cdiscount, Darty, Fnac ou encore Boulanger. Les offres flash sont des promos qui n’ont pas vocation Ă durer dans le temps, si bien qu’il faut ĂŞtre rapide pour espĂ©rer profiter du meilleur deal en cours.

Le Redmi Note 9 Pro n’est pas mis de cĂ´tĂ© lors de ces French Days sur Amazon. Pour le dĂ©but de cette opĂ©ration, le marchand en ligne a Ă©galement fait chuter le prix de ce milieu de gamme très apprĂ©ciĂ© sur le marchĂ©. Autant dire que l’un des deux modèles saura parfaitement correspondre Ă vos attentes en plus de vous permettre de faire des Ă©conomies.

