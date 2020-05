French Days Amazon : Top 10 offres jusqu’à -80% ce vendredi matin 🔥

Pour ces French Days, Amazon frappe toujours plus fort et multiplie les promotions ce vendredi. InitiĂ©e par des marchands français, l’opĂ©ration fait dĂ©sormais de la place au gĂ©ant amĂ©ricain pour soutenir sa popularitĂ©. Entre lui, Fnac, Darty, Cdiscount et mĂŞme AliExpress, il y a le choix. Ci-dessous, nous avons Ă©tabli une liste qui vous facilitera vos recherches.

French Days 2020 : les offres en direct

Dans notre sĂ©lection des meilleures offres ci-dessus, il faut savoir distinguer deux types de rĂ©ductions. Lors des French Days, Amazon est friand de ventes flash, des promotions ultra limitĂ©es dans le temps et par les stocks, si bien qu’elles ne durent gĂ©nĂ©ralement que quelques heures. D’autre part, les marchands lancent aussi des remises vouĂ©es Ă durer plus longtemps dans le temps .

Faire des affaires aux French Days sur Amazon

Durant les French Days, tout l’enjeu est de faire ses courses au mieux et de la manière la plus optimisĂ©e possible. Cela demande d’ĂŞtre rapide pour saisir des fameuses offres Ă©clair. Amazon enchaĂ®ne ces opĂ©rations depuis le dĂ©but des French Days, tandis que de nombreux marchands ont dĂ©voilĂ© encore ce vendredi matin de nouvelles offres.

Hier et mercredi, plusieurs produits de choix ont disparu en quelques heures Ă peine Ă l’instar des MacBook Pro, des Mac Mini ou encore de packs TV. Les French Days sur Amazon, Cdiscount ou Fnac rĂ©vèlent encore des milliers de nouvelles offres chaque jour. Vous aurez ainsi l’occasion de trouver des rĂ©ductions sur des produits de choix issus de marques premium comme Apple, Huawei ou Sony.

Dans le cadre des French Days sur Amazon, il faut voir au delà de la high-tech. Le leader du e-commerce a dévoilé des remises sur toutes les catégories de produits proposées sur sa plateforme, sans en laisser une seule sur le bas-côté. Vous avez la possibilité de trouver de prix cassés sur des articles issus de thématiques multiples comme la cuisine, la mode, le jardinage ainsi que la culture ou encore le bricolage.

Ă€ l’occasion de cette Ă©dition 2020, les French Days sont gĂ©nĂ©reux comme jamais ils ne l’ont Ă©tĂ© dans le passĂ©. Si l’Ă©vĂ©nement est la crĂ©ation d’un groupe d’acteurs français comme Cdiscount, Fnac et Darty, les marchands en ligne Amazon et AliExpress se sont eux-mĂŞmes invitĂ©s afin de prendre leur part du gâteau, le tout en dĂ©voilant d’excellentes offres durant ces quelques jours.

Amazon, leader des French Days ?

En 2018, c’est le gouvernement français lui-mĂŞme qui a contribuĂ© Ă la crĂ©ation des French Days. Ă€ l’origine, l’initiative devait ĂŞtre une rĂ©ponse Ă l’ampleur prise par le Black Friday, dominĂ© par Amazon. Les marchands français comme Cdiscount, Fnac ou Darty se sont donc associĂ©s pour crĂ©er cette opĂ©ration spĂ©ciale pour les français. Amazon n’hĂ©site plus Ă s’y inviter chaque annĂ©e avec des offres de qualitĂ© et un catalogue ultra fourni.

Cette annĂ©e, les French Days sur Amazon et sur les autres plateformes vont durer du 27 mai au 2 juin. Plusieurs marchands continueront donc Ă dĂ©voiler leurs meilleures offres jusqu’Ă cette date, mais le leader amĂ©ricain mettra fin Ă ses rĂ©ductions un jour plus tĂ´t que la date officielle. C’est donc le moment d’en profiter, surtout quand on sait que les ventes Ă©clair les plus sĂ©duisantes sont rĂ©vĂ©lĂ©es pendant les premiers jours de l’opĂ©ration.

Ă€ l’origine, les French Days devaient se tenir en avril comme c’est habituellement le cas chaque annĂ©e depuis la crĂ©ation de l’initiative made in France. La situation sanitaire et la pĂ©riode de confinement ont logiquement bouleversĂ© ce calendrier, si bien que les organisateurs ont dĂ©cidĂ© de dĂ©caler l’opĂ©ration de plus d’un mois pour qu’elle dĂ©bute finalement le 27 mai. Il est possible que ce chamboulement dans l’organisation fasse aussi reculer la date des soldes qui se tiendront cet Ă©tĂ©.

La date des soldes d’Ă©tĂ© n’a pas encore Ă©tĂ© annoncĂ©e, mais les premières rumeurs annoncent que l’opĂ©ration aura finalement lieu fin juillet ou mi-aoĂ»t. En somme, les French Days sur Amazon seront peut-ĂŞtre la seule opĂ©ration visant Ă rĂ©duire les prix avant l’Ă©tĂ©. Si vous souhaitez en profiter, c’est le moment de faire des affaires, car des telles rĂ©ductions n’auront pas lieu avant un bon moment.

Les mini prix avant l’Ă©tĂ©

Si les soldes sont la seule pĂ©riode de l’annĂ©e oĂą les marchands ont la possibilitĂ© de vendre leur stock Ă perte, les rĂ©ductions sont moins sĂ©duisantes que celles du marchand Amazon durant les French Days. en effet, l’opĂ©ration met en avant des produits premium sans se soucier de savoir si l’objectif est de se dĂ©barrasser des invendus, car le but est bel et bien de casser les prix d’articles de marques populaires.

Dans le cas oĂą vous faites des achats sur Amazon pendant les French Days, sachez que vous avez le droit Ă un avantage non nĂ©gligeable. Le marchand offre un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours. Pendant ce mois, vous pouvez renvoyer le produit pour profiter d’un remboursement intĂ©gral s’il ne vous plait pas. Chez les marchands français comme Cdiscount, Fnac ou encore Darty, cette mĂŞme pĂ©riode est de 14 jours.

Ce vendredi des French Days Amazon se prĂ©sente comme la parfaite occasion de faire des Ă©conomies sur des produits premium, sachant que le marchand en ligne a dĂ©voilĂ© quelques petites surprises et des remises auxquelles on ne s’attendait pas. Le vĂ©ritable enjeu de cette Ă©dition 2020 est d’ĂŞtre rapide et vif pour Ă©viter que le produit de votre choix ne vous passe sous le nez en quelques heures Ă cause de la limitation des stocks.

