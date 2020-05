French Days Amazon : le TOP 7 offres pour ce dimanche soir 🔥

Depuis le dĂ©but des French Days, Amazon nous a vraiment surpris. Alors que l’opĂ©ration devait Ă l’origine permettre aux français de mieux rivaliser avec lui, Amazon a finalement inversĂ© la tendance pour se placer comme un incontournable de cet Ă©vĂ©nement. Ci-dessous, nous avons rĂ©fĂ©rencĂ© quelques-unes des bonnes affaires qui sont toujours disponibles en ce dimanche soir.

French Days 2020 : les offres en direct

Dernière mise à jour : dimanche 31 mai, 17h03

Si vous avez bien suivi, les French Days s’arrĂŞtent dĂ©jĂ demain sur Amazon, Cdiscount et consorts. Il ne reste donc plus beaucoup de temps pour profiter des offres mises en avant par chacun des e-commerçants. Ce week-end encore, on a dĂ©jĂ vu une multitude de ruptures de stock et cela ne va pas continuer demain. Les premiers MacBook Pro, Mac Mini, Bose, Xiaomi et autres Dyson ne sont plus disponibles.

Heureusement, les French Days sur Amazon dĂ©voilent tous les jours de nouveaux bons plans. Ce dimanche, on a par exemple vu arriver des offres sur les iPhone 11. Les Huawei P30 Pro qui Ă©taient en très lĂ©gère promotion ont encore accru leur pourcentage de rĂ©duction. Face Ă cette dĂ©ferlante, les marchands français se sont plutĂ´t bien adaptĂ©s. D’autres services ont aussi participĂ© aux French Days, Ă l’instar des fournisseurs d’antivirus, de VPN ou encore des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms.

Amazon, le roi des French Days de 2020

C’est un comble : Ă l’origine, les French Days Ă©taient organisĂ©s par des marchands français pour soutenir leur dĂ©veloppement face Ă Amazon. Pour la cinquième Ă©dition, ce dernier a inversĂ© la tendance. Il a pris les devants avec de très belles remises sur toutes les plus belles marques dans le monde : Apple, Samsung, Huawei ou encore Xiaomi dans la high-tech par exemple.

Alors que le Prime Day (mi-juillet) sera vraisemblablement repoussĂ© au mois de septembre, Amazon a voulu faire des French Days un Ă©vĂ©nement clĂ© de sa stratĂ©gie. Les soldes seront eux aussi repoussĂ©s Ă mi-juillet jusqu’Ă aoĂ»t, c’Ă©tait le bon moment pour proposer des tarifs prĂ©fĂ©rentiels aux français. Jusqu’Ă ce dimanche soir, il reste donc quelques belles pĂ©pites Ă saisir pour prĂ©parer l’Ă©tĂ© et baisser ses coĂ»ts.

LĂ oĂą Amazon fait fort pendant ces French Days, c’est qu’il va au delĂ de l’Ă©lectronique et de l’informatique. En ce moment, il y a des milliers de promotions disponibles sur son site. Cela recouvre toutes les catĂ©gories : vous pouvez retrouver des rĂ©ductions sur des outils de bricolage, des ustensiles de cuisine ou encore des appareils de beautĂ©. La culture (livres, DVD…) est aussi en promotion sur la plateforme marchande.

Les French Days vont au delĂ d’Amazon, et les marchands français Fnac, Boulanger, Cdiscount ou Darty sont Ă©galement actifs sur tous les crĂ©neaux. Pour la première fois, le marchand AliExpress participe aussi aux hostilitĂ©s. Ce dernier se place aujourd’hui comme le n°5 sur le marchĂ© français, et sa popularitĂ© grimpe en flèche. Il propose de très belles offres sur des marques chinoises, Ă l’instar de OnePlus, Xiaomi ou encore DJI.

OĂą avoir les meilleures offres ce soir ?

C’est toujours la mĂŞme difficultĂ© lors d’opĂ©rations commerciales de cette ampleur : comment trouver les bonnes affaires ? Pour les French Days, Amazon a mis en place une page dĂ©diĂ©e Ă l’opĂ©ration spĂ©ciale. Cela dit, il est difficile de s’y retrouver. Nous vous conseillons de taper directement dans la barre de recherche les produits qui vous intĂ©ressent. Notre liste ci-dessus devrait aussi vous aider Ă trouver sur les produits les plus populaires.

Chez Fnac, Cdiscount ou encore Darty, on retrouve aussi des pages dĂ©diĂ©es Ă cette opĂ©ration. Si vous n’avez pas de temps Ă consacrer en ce dimanche soir pour faire vos courses sur internet, vous pouvez encore vous reporter Ă notre sĂ©lection. Nous avons fait un comparatif des meilleurs tarifs entre les grands acteurs, vous ĂŞtes sĂ»rs de profiter de bons plans avec cette liste de promotions pour ces French Days sur Amazon.

Une période de 30 jours de test

Pour les French Days, Amazon a sorti le très grand jeu. On est clairement dans un remix du Black Friday. Ce dernier se tient Ă la fin de l’annĂ©e, au mois de novembre, et permet d’obtenir de très belles remises sur des produits premium. Ces 2 opĂ©rations se distinguent des soldes traditionnels, oĂą ce sont gĂ©nĂ©ralement des produits en manque de visibilitĂ© qui sont vendus Ă des prix cassĂ©s.

Amazon se veut ĂŞtre une plateforme premium, et tous les produits passent par des remises : les iPhone 11, les MacBook Pro, les AirPods Pro – tout Apple bĂ©nĂ©ficie de rĂ©ductions jusqu’Ă dimanche soir. Les rares remises sur les nouveaux iPad Pro et le Mac Mini 2020 ont disparu en quelques heures Ă peine. Au delĂ du tarif, tous ces produits bĂ©nĂ©ficient de la mĂŞme garantie constructeur que si le client Ă©tait allĂ© dans une boutique Apple.

Mieux encore, Amazon offre une pĂ©riode de rĂ©tractation plus grande que la concurrence – mĂŞme pendant les French Days. Le marchand permet Ă ses clients de changer d’avis dans les 30 jours suivants la livraison de leur achat. Ils peuvent pendant cette durĂ©e retourner leur colis et obtenir un remboursement complet. C’est une souplesse que l’on ne retrouve pas ailleurs puisque les concurrent se cantonnent au minimum lĂ©gal, soit 14 jours.

Si vous avez envie de participer Ă ces French Days sur Amazon, il faudra ĂŞtre rapide. Ce dimanche soir, les dernières offres vont expirer. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour faire des Ă©conomies monstrueuses. Si vous n’avez pas le temps de parcourir chacun des sites e-commerce, nous vous invitons Ă utiliser notre liste ci-dessus. Elle est mise Ă jour en temps rĂ©el, selon les ruptures que nous avons relevĂ©.

