French Days Apple : iPad, MacBook, AirPods 2 et iPhone à prix mini 🔥

Pour ce nouvel Ă©pisode des French Days, Apple est Ă l’honneur : les produits comme les iPad et iPad Pro, MacBook Air et MacBook Pro ou encore les AirPods 2 et les iPhone XR et XS sont en forte promotion ce dimanche matin. Attention, ces offres flash sont très limitĂ©es par le stock et aussi par le temps, vous n’avez pas longtemps pour en profiter.

Apple : les French Days sur les MacBook Pro

Alors que le gĂ©ant Apple n’aime pas les French Days et tout autre Ă©vĂ©nement promotionnel comme le Black Friday, on voit tout de mĂŞme les produits Apple arriver doucement en promotion dans la dernière annĂ©e. C’est le cas de ses excellents ordinateurs qui voient pour la majoritĂ© d’entre eux des remises (aussi lĂ©gères soient-elles). Comme souvent, c’est la Fnac qui se distingue en premier lieu avec une remise globale de 10% sur tous les modèles de cet ordinateur, qu’il s’agisse d’un MacBook Air ou encore d’un MacBook Pro.

En plus de cette offre globale de la Fnac, les French Days mettent aussi en avant des offres ponctuelles de MacBook – notamment sur Amazon. Ci-dessus, nous avons listĂ© les grandes promotions qui viennent se rajouter Ă toutes celles sur les iPhone, AirPods et autres iPad que nous avons rajoutĂ© ci-dessus.

iPhone XR et iPhone XS en forte réduction !

Avant de s’intĂ©resser aux iPad et AirPods 2 en rĂ©duction pour ces French Days, Apple voit aussi le prix de ses iPhone 2018 tomber au plus bas. Que ce soit l’iPhone XR ou l’iPhone XS, les deux modèles chutent via des ventes flash ce dimanche matin. L’iPhone XR, qui est considĂ©rĂ© comme l’un des meilleurs rapport qualitĂ© prix est encore plus sĂ©duisant Ă ce tarif : c’est l’une des meilleures ventes sur Amazon et Cdiscount en ce moment !

Nous avons Ă©numĂ©rĂ© les versions avec 64 Go de stockage qui sont disponibles en promotion, mais les Amazon et Cdiscount ont aussi de belles remises sur les formats plus grands. Nous ne pouvons que vous inviter Ă consulter la section Apple pendant ces French Days chez chacun des marchands. A noter que ceux qui veulent rĂ©duire un maximum leur coĂ»t initial pour l’achat d’un iPhone XR doivent aller chez SFR : une offre spĂ©ciale French Days leur permet d’obtenir le smartphone Apple Ă 99€.

iPad et AirPods 2, top des ventes

Pendant ces French Days, on a Ă©galement la chance de voir certains iPad et iPad Pro en forte promotion. Cela concerne aussi bien l’iPad 6 classique qui bĂ©nĂ©ficie de 22% de rĂ©duction via une vente flash sur Cdiscount, ou encore des iPad Pro plus complets Ă la Fnac. Ci-dessous, nous vous avons listĂ© deux modèles qui se vendent très bien, et qui sont actuellement en forte rĂ©duction.

A cela, nous avons aussi une très belle vente flash chez Cdiscount sur les derniers AirPods 2 avec un Ă©tui filaire (et non sans fil). Alors qu’ils ont Ă©tĂ© annoncĂ©s il y a quelques mois seulement, le marchand fait chuter le prix de 50€, soit plus de 28% de rĂ©duction immĂ©diate. Ce sont des excellents Ă©couteurs sans fil, nous ne pouvons que vous les conseiller. Ils n’ont jamais Ă©tĂ© vu Ă un prix aussi bas.

Quel que soit le produit Apple que vous choisirez pendant tous ces French Days, sachez que les marchands offrent les mĂŞmes garanties que si vous l’achetez chez le fabricant en direct. Par ailleurs, sachez qu’il n’y a aucune remise sur le site Apple (ni en boutique), c’est donc le seul moyen d’obtenir ces produits moins chers, avec les mĂŞmes garanties.

Le seul dĂ©fi pour ces French Days est d’arriver Ă saisir un MacBook, iPad, iPhone ou encore les AirPods avant que le stock n’expire. Si certains modèles ne sont dĂ©jĂ plus disponibles depuis le dĂ©but de l’opĂ©ration (vendredi), les ruptures s’enchainent très vite depuis 24 heures. Autrement dit, si vous avez l’intention de faire un tel achat, dĂ©pĂŞchez-vous avant qu’il ne vous passe sous le nez.