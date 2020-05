French Days Cdiscount, Fnac : 7 offres à saisir d’URGENCE

Depuis un jour, les French Days ont recouvert Cdiscount, Fnac ou Amazon avec des milliers de nouvelles offres. Si vous avez l’intention de faire des économies sur vos achats, c’est le moment de franchir le cap. Nous avons sélectionné pour vous les deals à ne surtout pas manquer en ce jeudi. Cette liste est mise à jour selon l’évolution des stocks, n’hésitez pas à revenir régulièrement.

Dans notre sélection plus haut, les deals de ces French Days sur Cdiscount, Fnac et consorts ne sont pas valables éternellement. Il faut donc être prêt à les saisir au plus vite puisque les ruptures de stock sont nombreuses. Depuis mercredi, les grands marchands en ligne français enchainent les remises sur les plus grandes marques. Très rapidement, les stocks arrivent au bout.

En 24 heures, on a par exemple vu les Mac Mini, les MacBook Pro ou encore les TV Samsung disparaitre. Il ne leur a fallu que quelques heures pour que les stocks soient écoulés – y compris sur Cdiscount, Fnac et Amazon. Vous l’aurez vite compris, les French Days exigent d’être vif. Ils se distinguent ainsi des soldes qui sont sur la durée, et qui sont quand même moins intéressants.

Les French Days, un levier pour Cdiscount

Si Cdiscount et Fnac privilégient les French Days aux soldes, c’est parce que l’opération a une promesse plus séduisante. En l’occurrence, c’est un événement court qui met en avant des produits premium. Bref, c’est tout ce à quoi le numéro un du marché français aspire. A contrario, les soldes sont une opération dans la durée où les sites essaient de vider leurs stocks d’invendus. Les produits sont moins qualitatifs, et les marques ne sont pas omniprésentes.

Il faut quand même savoir qu’Amazon n’est pas naturellement invité aux French Days. Au départ, ce sont les marchands français (dont Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger) qui se sont rassemblés pour créer cette opération. Elle avait vocation à rivaliser avec le Black Friday (lui-même dominé par Amazon). C’était également un levier de croissance au mois d’avril – un mois généralement calme pour l’e-commerce.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, les French Days sur Cdiscount et Fnac ont été décalés d’un mois. C’est pour cette raison qu’ils se déroulent du 27 mai au 2 juin 2020. Cela dit, ça n’enlève rien à leur superbe – bien au contraire. Depuis la fin du confinement, les marchands mettent les bouchées doubles pour soutenir les ventes. Les promotions depuis le début des French Days sont encore plus convaincantes.

Que ce soient Amazon, Fnac ou encore Cdiscount, les surprises sont nombreuses aux French Days. Chacun essaie de se différencier avec des marques fortes. Par exemple, Fnac mise sur Apple, Samsung ou encore Huawei. De son côté, Cdiscount capitalise sur des offres sur Apple, Microsoft ou encore Sony. Il est également très actifs sur des marques comme Xiaomi, Asus ou encore Samsung.

Toutes les thématiques sont en réduction

Il ne faut pas penser que les French Days Cdiscount et Fnac sont réservés à la high-tech. Loin de là. En l’occurrence, les marchands généralistes comme Amazon, Cdiscount (et même Fnac et Darty) couvrent toutes les thématiques. Cela va du bricolage au jardinage en passant par la beauté ou encore la mode. Et pour cette opération, il y a des promotions sur toutes ces catégories.

Si la high-tech est peut-être celle qui voit les remises les moins généreuses (en particulier sur les produits récents), les autres catégories sont très agressives. On peut très facilement économiser jusqu’à -80% sur de nombreuses thématiques. Là où les marques sont le moins fortes, les économies réalisables sont assez énormes. Il faut toutefois être rapide car tout le monde a la même idée.

Nos conseils pour trouver les pépites

Si vous n’avez pas encore fait les French Days sur Cdiscount, Fnac et tous les autres, il faut prendre son mal en patience. En effet, chacun des sites a publié des milliers de bons plans. Il est très difficile de s’y retrouver et de comparer les offres. C’est pour cette raison que nous avons créé cette liste avec les meilleurs deals sur les produits les plus populaires dans la tech.

Pour ceux qui trouvent un peu de temps ce jeudi, nous ne pouvons que les inciter à aller sur chacun des sites marchands. Il suffit ensuite d’utiliser la barre de recherche pour accéder aux produits que l’on souhaite acheter. Il sera alors facile de découvrir s’ils sont éligibles à des promotions. Ces French Days sur Amazon concernent une majeure partie des produits, vous trouverez forcément votre bonheur.

Sachez par ailleurs que les obligations légales sont toujours valables pendant les French Days : Amazon vous offre une période d’un mois pendant laquelle vous pouvez retourner votre achat et obtenir compensation. Chez tous les autres, comme Fnac, Cdiscount ou Darty par exemple, ce sont 14 jours qui sont offerts aux clients. C’est un moyen d’acheter sur internet sans risque d’être déçu.

Comme vous pouvez l’imaginer, la situation actuelle favorise le e-commerce au détriment des magasins physiques. Cela a une influence sur le catalogue des sites comme Cdiscount et Fnac pendant les French Days. Celui-ci est beaucoup plus limité, et il est pris d’assaut lorsqu’un produit est en forte promotion. Il faut donc être très réactif pour ne pas être pris de vitesse. Si un produit vous plait, nous vous conseillons de sauter sur l’opportunité au plus vite.

