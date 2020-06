French Days Cdiscount : les 9 offres à ne pas manquer avant la fin

Pour cette nouvelle édition des French Days, Cdiscount se place une nouvelle fois comme l’un des marchands les plus actifs. Particularité cette année, l’événement a été repoussé en raison du confinement, et se tient en ce moment jusqu’à ce soir minuit. Cdiscount propose donc aujourd’hui ses dernières promotions pour l’événement, et les remises sont au rendez-vous.

Cdiscount : ces offres à ne pas manquer

Après un début en fanfare, Cdiscount maintient le rythme des promotions pour les dernières heures des French Days 2020. Dans notre sélection des meilleures offres du jour, vous retrouverez des grandes marques comme Samsung et Bose. Cette dernière est mise en à jour en fonction des fin de stocks et des nouvelles offres pour ces French Days Cdiscount :

French Days Cdiscount : les offres immanquables

Voir toutes les promotions

Un catalogue, des univers

Pour ces French Days, Cdiscount s’appuie une nouvelle fois sur un de ses points forts : la diversité des offres proposées. Comme à chaque événement de ce type (Black Friday, Soldes, etc.) Cdiscount propose des réductions très généreuses, sur des milliers de produits. C’est l’une des raisons principales de son succès pour ces French Days 2020.

Avec son positionnement de généraliste, le marchand peut donc proposer des ventes flash et promotions sur des univers très différents, allant de la mode aux jeux vidéo, en passant par l’électronique ou l’électroménager. Dans certains cas, les remises montent jusqu’à plus de 60%, preuve que l’événement est important pour Cdiscount.

L’offre star depuis le début des French Days Cdiscount, c’est la vente flash sur le casque à réduction de bruit de Bose, le QC 35 II, qui est proposé à 229€ (dans la limite des stocks disponibles).

Ce soir, les French Days sur Cdiscount seront terminés

Il ne reste plus que quelques heures avant la fin de ces French Days 2020. Alors que certaines offres sont là depuis le début, d’autres sont proposées tous les jours, en fonction des arrivées de stocks. Cdiscount a multiplié les promotions sur des marques comme Apple, Xiaomi, Samsung ou Bose.

Pour aborder un tel rodéo de bons plans, il est important de bien saisir le fonctionnement. Au contraire des soldes où les offres durent pendant plusieurs semaines, les French Days se rapprochent plus d’un Black Friday, avec de très fortes réductions dans un délai très court. C’est pourquoi certaines offres ont expiré en quelques heures seulement chez Cdiscount. Pour dénicher les pépites, il est important d’être à l’affût.

Si vous découvrez notre sélection de bons plans French Days Cdiscount vous le constatez, les réductions portent sur des produits très différents. Du smartphone aux set top box en passant par les TV, il y en a pour tous les goûts. Cdiscount a mis en place une page dédiée à l’événement sur son site :

Voir toutes les promotions

Cdiscount à Volonté à 9€ pendant un an

Cdiscount profite de l’engouement des French Days pour proposer une très belle réduction sur son programme d’abonnement, CDAV (Cdiscount à Volonté. Ce dernier est proposé pendant les French Days à un tarif préférentiel de 9€ par an au lieu de 29€.

C’est donc l’occasion idéale de bénéficier de ses avantages, entre la livraison rapide gratuite, l’accès au service Cafeyn (titres de presse gratuits en ligne, sur smartphone et tablettes), et à des remises exclusives, notamment au moment du Black Friday. Cerise sur le gâteau, cet abonnement peut être partagé avec 2 personnes, ce qui revient à 3€ par an par personne. Pour tout savoir de CDAV, c’est par ici :

Tester Cdiscount à Volonté

Les French Days Cdiscount se tiennent du 27 mai au 1er juin, coup de sifflet final ce soir à 23h59.