French Days Darty : aspirateur, ordinateur, TV en flash à -40% 🔥

Très vite, les French Days auxquels participe Darty se sont imposĂ©s comme un Ă©vĂ©nement incontournable du paysage e-commerce français. Le marchand spĂ©cialisĂ© dans l’Ă©lectronique et l’Ă©lectromĂ©nager mène tambour battant cette opĂ©ration spĂ©ciale avec de très belles promotions qui viennent se renouveler quasiment tous les jours.

Ci-dessous, nous avons fait une petite liste de très belles offres sur Darty.com.

Si vous allez sur les diffĂ©rents liens ci-dessus, vous remarquerez qu’il y a un grand nombre de produits qui sont en promotion sur Darty pour les French Days, sous forme de « vente flash ». Cela signifie qu’ils ne sont pas lĂ pour durer sur toute l’opĂ©ration (qui, au passage, se termine mardi) mais qu’ils sont lĂ ponctuellement. Ils sont conditionnĂ©s par une limite de temps et de stock, il faut donc ĂŞtre vif pour ne pas passer Ă cĂ´tĂ© de ces opportunitĂ©s.

Qu’offre Darty lors des French Days ?

Si Darty est Ă©videmment un champion de l’Ă©lectromĂ©nager et l’Ă©lectronique, il couvre aussi beaucoup d’autres catĂ©gories de produits. On peut citer par exemple la cuisine, la santĂ© ou encore la maison. Si les French Days de Darty mettent surtout en avant des articles qui se vendent très bien sur internet, vous pouvez vraiment trouver des milliers de produits en rĂ©duction durant quelques jours.

En tant que membre fondateur des French Days, Darty a voulu tenter d’imposer cette opĂ©ration comme une alternative au Black Friday – qui se dĂ©roule Ă la fin du mois de novembre. Ces French Days sont une sorte de Black Friday Ă la française avec aujourd’hui plus de 200 marchands qui participent Ă l’Ă©vĂ©nement. Les grands de l’industrie comme Darty contribuent logiquement davantage, avec des milliers d’offres.

Si vous allez sur la section dĂ©diĂ©e aux French Days sur Darty (accessible depuis le menu du haut, ou depuis la page d’accueil), vous pourrez avoir en un clin d’oeil un aperçu de toutes les thĂ©matiques qui sont couvertes par le marchand. En haut, vous verrez tous les deals flash sur les plus grandes marques. Ensuite, vous aurez le dĂ©tail des meilleurs produits par catĂ©gorie. Par exemple, dans la catĂ©gorie « petit Ă©lectromĂ©nager » de ces French Days, Darty met en avant le robot Moulinex I-Companion ou encore les brosses Ă dent Ă©lectriques Oral-B.

Les ventes flash finissent ce dimanche

Pour chacune des catĂ©gories, Darty casse les prix pour les French Days. Dans le cas de sa partie informatique, on retrouve ainsi plus de 35% de remise sur les tablettes tactiles Microsoft Surface Pro, ou encore sur les iPad et jusqu’Ă -25% de rĂ©duction flash sur les ordinateurs de bureau. Les accessoires et pĂ©riphĂ©riques comme les imprimantes voient quant Ă eux leur prix chuter jusqu’Ă 40% pendant ces French Days.

Les MacBook bĂ©nĂ©ficient tous d’au moins 10% de rĂ©duction – voire mĂŞme jusqu’Ă 30% pour certains modèles plus anciens. Ci-dessous, vous pouvez voir par exemple une vente flash pour ces French Days chez Darty avec un MacBook de 12″ et 512 Go d’espace de stockage qui est disponible avec une Ă©conomie de plus de 500€. Alors que peu de marchands offrent des remises sur les produits Apple, le marchand Darty se distingue une nouvelle fois.

Mais encore une fois, le grand dĂ©fi est de rĂ©ussir Ă acheter son produit au bon moment, et surtout au prix le moins Ă©levĂ©. Avec les offres flash de ces French Days, Darty incite les clients Ă revenir rĂ©gulièrement pour trouver l’offre qui leur correspond. Il ne faut toutefois pas ĂŞtre trop gourmand, car les stocks peuvent arriver au bout avant mĂŞme d’avoir rĂ©ussi Ă commander.

Nous ne pouvons que vous inviter Ă essayer de saisir au plus vite les offres qui vous paraissent intĂ©ressantes pour ces French Days Darty. Si jamais vous regrettez ensuite votre achat, vous pouvez le retourner sous 15 jours et obtenir un remboursement complet et sans nĂ©gociation. Cela vous permet d’avoir une seconde chance, mĂŞme si vous achetez ces produits en rĂ©duction lors de ces French Days.

