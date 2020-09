French Days : les enceintes UE Boom en baisse jusqu’à -70% 🔥

Les French Days commencent et Amazon attaque avec agressivit√©. Il d√©voile d’excellentes ventes flash sur des produits populaires comme les enceintes Bluetooth UE Boom. Plusieurs mod√®les affichent de belles remise dans le cadre de cette op√©ration de la fin septembre. Certaines remises vont baisser les prix d’une centaine d’euros, de quoi faire des √©conomies au top. Voici les promotions en cours sur Amazon :

Avec les enceintes UE Boom, vous avez la possibilit√© de pr√©parer vos prochaines vacances (on en r√™ve tous) et profiter encore un peu du beau temps. Ces appareils √©tanches s’adaptent √† un usage en int√©rieur comme en ext√©rieur, que ce soit au bord de la piscine ou sous la pluie. Elles peuvent √™tre transport√©es facilement lors de vos d√©placements ou vos week-ends. Plusieurs concurrents tentent de se positionner sur le m√™me cr√©neau, mais la majorit√© ne commercialise pas de produits √©tanches ‚ÄĒ√† l’exemple des premium Bose Revolve (plus ch√®res).

Si le son des enceintes UE Boom n’est pas aussi clair que celui des appareils haut de gamme Bose, la qualit√© est √† la hauteur pour un usage au quotidien. Tr√®s bon √† la base, le rapport qualit√©-prix est encore meilleur avec cette offre flash French Days chez Amazon. Toute la gamme d’enceintes Bluetooth est populaire au pr√®s du grand public, comme en atteste les notes attribu√©s aux articles sur la plateforme marchande.

Les enceintes UE Boom voient des offres agressives

Dans le cadre des French Days, Amazon casse les prix des enceintes UE Boom. Elles profitent de belles remises √† l’occasion de la rentr√©e, c’est le bon moment de faire des √©conomies pouvant aller jusqu’√† -70%. L’enceinte Ultimate Ears Wonderboom a le droit √† presque 50% de remise et tombe de 99 euros √† 57 euros. Comme les autres mod√®les, celui-ci vous accompagnera dans vos d√©placements en ext√©rieur avec une autonomie de 10 heures.

Actuellement, c’est l’enceinte Ultimate Ears Boom 2 Lite qui affiche la meilleure promo pour les French Days Amazon avec un prix cass√© qui passe de 199 euros √† 85 euros. Autant dire que la r√©duction est √©norme. Pour ce tarif, vous b√©n√©ficiez d’une autonomie de 15 heures et d’un chargement tr√®s rapide. En plus d’un son diffus√© √† 360 degr√©s, elle est certifi√©e IPX7, ce qui garantit son √©tanch√©it√© totale. Nomade, le produit se veut simple d’utilisation et parfaitement adapt√© √† vos soir√©es comme √† vos week-ends en toute d√©tente.

Amazon au top de ces French Days

Cette ann√©e, les French Days ont lieu du 25 septembre au 28 septembre 2020. Comme Amazon, tous les marchands en ligne esp√®rent rattraper une saison un peu particuli√®re √† cause de la crise sanitaire. Tous veulent donner leur maximum lors de cette op√©ration made in France, ce qui justifie de telles promos sur des produits populaires comme les enceintes UE Boom. On peut d√©j√† esp√©rer qu’ils feront de leur mieux pendant tout l‚Äô√©v√©nement.

Actuellement, Amazon est le seul √† proposer les enceintes UE Boom √† un tel prix pour les French Days. Parmi toutes les plateformes en ligne, aucune ne fait mieux que le leader du e-commerce √† l’heure o√Ļ nous √©crivons ces lignes. Si vous doutez encore, sachez que le marchand vous permet de tester le produit pendant 30 jours. Durant toute cette dur√©e, vous pouvez essayer le produit chez vous et le renvoyer avant ce d√©lai s’il n’est pas √† votre convenance. Le tout sans justification ni frais suppl√©mentaires. Vous √™tes rembours√© en int√©gralit√© quelques jours apr√®s le retour. En comparaison, les rivaux du leader am√©ricain proposent tous une p√©riode de 15 jours seulement.

Toutes les enceintes UE Boom vont partir vite pour ces French Days sur Amazon, c’est d√©j√† une certitude. Le produit s√©duit beaucoup et le marchand limite les exemplaires disponibles √† prix mini. Les ventes flash ne durent jamais longtemps. Soyez rapide pour √©viter que votre enceinte sans fil pr√©f√©r√©e ne vous passe sous le nez √† cause des ruptures de stock.

