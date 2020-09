French Days Fnac : 500€ de réduction sur le smartphone pliant Samsung Z Flip

Si vous voulez découvrir le monde des smartphones à écrans pliables, la Fnac vient de mettre en ligne une vente flash très agressive sur le Samsung Galaxy Z Flip, qui chute à 1059€ au lieu de 1559€. Les stocks sont limités, et c’est le meilleur prix jamais vu sur ce modèle. Pour en profiter :

Profiter de l’offre

Samsung Galaxy Z Flip : parfait pour les petites poches

Samsung a lancé son Z Flip en février, mais c’est la nouvelle version compatible 5G qui est proposée dans cette vente flash. Sortie au mois d’aout à peine, elle propose une expérience encore meilleure grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 865+, le plus rapide sur Android actuellement. Couplé à 8 Go de RAM, vous êtes assuré d’avoir un smartphone qui tient dans le temps, et la compatibilité 5G est un vrai plus pour l’avenir.

Le Z Flip est le second smartphone à écran pliable de Samsung après le Fold. Son point fort c’est sa taille compacte une fois plié. Avec son écran de 6,7 pouces, il vise une autre cible que le Z Fold2, qui se rapproche plus d’une tablette. À côté du double capteur photo, vous retrouvez un petit écran qui permet de voir en un coup d’oeil vos notifications. Le capteur selfie est situé sur l’écran principal, et prend la forme d’un poinçon.

Si le prix de vente de 1559€ pouvait en freiner beaucoup, cette offre Fnac pour les French Days est très intéressante, et ramène le prix au niveau de smartphones non pliants, ayant la même puissance. Le modèle en réduction est de couleur bronze, et dispose de 256 Go de stockage. Les stocks sur ce genre de produits sont très faibles, soyez donc rapides si vous voulez en profiter !

Profiter de l’offre