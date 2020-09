French Days : Fnac débute fort avec un beau jackpot (carte cadeau)

Les French Days débutent officiellement vendredi, mais les premiers marchands ont déjà dévoilé quelques offres. Ce mercredi, c’est Fnac qui propose une offre très spéciale sur ses cartes cadeaux Jackpot. Sa promotion est valable jusqu’à 23h59 ce soir, et elle vous permet d’acheter des e-cartes cadeaux à prix préférentiel. Vous pouvez ensuite librement les utiliser durant les French Days (ou jusqu’au 31 octobre) pour bénéficier d’une double réduction.

Voir l’offre sur Fnac

Selon le montant de la carte cadeau Fnac que vous prenez, la remise n’est pas la même. Par exemple, la e-carte cadeau Fnac d’une valeur se 60€ vous est vendue à seulement 50€. De même, la carte avec 150€ de crédits est vendue au prix de 130€ seulement.

Encore une fois, cette offre pourra être cumulée à des offres supplémentaires que l’on peut avoir lors des French Days. Il ne vous reste plus que quelques heures pour en bénéficier, ce serait dommage de passer à côté d’une telle occasion.

En optant pour une carte cadeau Fnac avant les French Days, vous commencez à faire des économies. Sachez que Fnac ne vous permettra que de commander un maximum de 2 cartes cadeaux de chaque montant (soit 2 x 50€ + 2 x 130€ = 360€ au lieu de 420€). A noter que ces cartes sont utilisables dans les boutiques Fnac et Darty, et sur le site officiel de Fnac. En revanche, le site Darty n’est pas éligible.

Comment préparer les French Days ?

Les French Days se sont ancrés dans le paysage commercial français il y a plusieurs années. Cette édition s’étale officiellement du 25 au 28 septembre, avec des milliers de remises à la clé. Initialement imaginée par des e-commerçants français, leur objectif était de concurrencer le Black Friday. Depuis quelques éditions, Amazon s’invite également dans la danse.

Fnac, Darty et tous les autres marchands actifs en France veulent frapper un grand coup cette année. Les promotions sont être très généreuses, y compris sur les marques les plus populaires (et premium). Apple, Samsung, Huawei ou Xiaomi seront au centre de toutes les attentions dans l’électronique. Cela dit, tous ces acteurs sont aussi généralistes et offriront des remises sur toutes les catégories pour les French Days.

En optant pour une carte cadeau Fnac, vous pouvez donc cumuler les bons plans chez le marchand. Au final, les économies peuvent vite se compter en centaines d’euros si vous avez envie de faire des achats plus onéreux. En attendant le Black Friday fin novembre, il faudra encore être patient. Les French Days sont une opportunité idéale pour acheter moins cher, tous types de produits.

Ci-dessous, vous pouvez la liste des différents marchands qui participent aux French Days 2020. En allant sur chacun des liens, vous pourrez découvrir l’espace dédié à l’opération. Si la plupart n’ont pas encore communiqué sur cette dernière, il y a toutefois déjà de vraies opportunités à saisir. C’est en particulier le cas sur Fnac avec cette carte cadeau généraliste ou chez Amazon, via les ventes flash.

En mai dernier, à la sortie du confinement, les French Days ont été un énorme succès. Alors que les soldes ont été déplacés, c’était le moment idéal pour faire des économies sur ses achats. Pour cette nouvelle édition de l’opération, les marchands comme Fnac, Darty, Cdiscount et Amazon auront à coeur de faire au moins aussi bien. Il va donc falloir se préparer.