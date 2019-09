French Days Fnac : les meilleures offres flash pour aujourd’hui 🔥

Fnac a Ă©tĂ© Ă l’origine de la crĂ©ation des French Days, et la plateforme est lors de chaque Ă©dition l’un des grands artisans de son succès. Ce week-end encore, Fnac enchaĂ®ne les promotions sur une très large sĂ©lection qui concerne Ă©lectromĂ©nager, Ă©lectronique, cuisine, culture, informatique ou encore le design. Si vous avez l’intention de faire des Ă©conomies drastiques, c’est samedi qu’il faut saisir sa chance.

Comme vous le savez probablement, les stocks disponibles sur ces produits de dernière gĂ©nĂ©ration ne sont pas illimitĂ©s Ă la Fnac, et il faut donc ne pas manquer une occasion de les acheter en forte promotion. Pour ces French Days, les meilleures affaires sont Ă saisir dans les premiers jours – samedi est donc le moment parfait pour mettre la main sur ces grandes marques Ă prix mini.

Pour cette Ă©dition de la rentrĂ©e, les French Days ont acquis une taille encore plus grande – et la plupart des français connaissent dĂ©sormais cette opĂ©ration organisĂ©e par des marchands français sur internet. En tant que membre fondateur des French Days et acteur de rĂ©fĂ©rence du e-commerce dans l’Hexagone, Fnac est Ă©videmment un grand contributeur Ă ce succès.

Le marchand n’hĂ©site pas Ă mettre en avant les plus grandes marques lors de ces French Days. C’est le cas par exemple d’Apple qui voit tous ses produits ĂŞtre en rĂ©duction sur la plateforme marchande. Fnac est le seul Ă offrir des remises gĂ©nĂ©reuses sur les MacBook et iMac ainsi que sur les iPad et iPad Pro. A noter qu’il possède toujours un stock d’iPhone XR de 64 Go qui partent Ă 709€ alors qu’ils Ă©taient encore Ă 859€ il y a quelques jours.

Cette gĂ©nĂ©rositĂ© sur Apple, on la retrouve Ă la Fnac sur bon nombre d’autres marques de rĂ©fĂ©rence. On peut citer par exemple les fabricants de smartphones Samsung, Honor, Huawei ou encore le chinois Xiaomi qui voient les prix de leurs derniers flagships tomber de manière sensible. Les excellents P30 et P30 Pro de Huawei perdent 300€ chacun, ce qui permet d’obtenir le P30 Pro Ă seulement 699€ pendant les quelques jours de ces French Days Fnac. Enfin, on citera les 50€ de rĂ©duction sur le dernier smartphone OnePlus 7 Pro qui vient tout juste d’ĂŞtre prĂ©sentĂ©, et qui est incroyable.

Les French Days Fnac couvrent toutes les thématiques

Au delĂ de l’Ă©lectronique, Fnac offre des promotions lors de ces French Days sur bon nombre d’autres thĂ©matiques : culture, cuisine, photos, jeux vidĂ©os etc. Pour faciliter les recherches de ses clients, la plateforme marchande a mis en place une page dĂ©diĂ©e aux promotions des French Days qui est très bien faite, et qui permet de naviguer Ă travers toutes les thĂ©matiques.

Certes, il faut reconnaĂ®tre que pendant les French Days Fnac, les stocks sont limitĂ©s ce qui oblige les clients Ă se prĂ©cipiter pour faire leurs achats. Les meilleures affaires disparaissent dĂ©jĂ au bout de quelques heures, et il ne faut pas espĂ©rer obtenir toutes les meilleures offres Ă la fin de l’opĂ©ration. Mais heureusement, Fnac offre Ă ses clients une pĂ©riode de rĂ©tractation de 15 jours durant lesquels ils peuvent changer d’avis et renvoyer leur colis.

Dans tous les cas, que ce soit pour le retour de produits ou pour l’expĂ©dition, Fnac offre tous les frais de livraison pendant les French Days. Il se distingue ainsi de plusieurs concurrents qui exigent de leurs clients de souscrire Ă leur programme de fidĂ©litĂ© (payant) annuel pour leur offrir les coĂ»ts de livraison. Cela donne un argument de plus pour acheterchez Fnac pendant ces French Days. Attention, les frais ne sont toutefois pas offerts sur la partie marketplace.

Si vous avez un peu de temps devant vous, nous ne pouvons que vous inviter à aller sur le site Fnac pour découvrir ces French Days. Vous pourriez être vraiment surpris des pourcentages de remise sur bon nombre de produits. En participant à cette opération, Fnac et ses partenaires ont voulu recréer un Black Friday « à la française » pour permettre aux clients de faire des économies en septembre, le mois de la rentrée.

