French Days : Huawei P30 et P30 Pro en vente flash à -40% 🔥

MalgrĂ© ses accrochages avec le prĂ©sident amĂ©ricain, Huawei reste le numĂ©ro deux mondial des smartphones, et ses Huawei P30 et P30 Pro se vendent comme des petits pains. Alors que les French Days viennent tout juste de commencer, c’est le marchand Amazon qui surprend tout le monde avec des prix mini sur ces deux nouveaux smartphones. Les modèles des prĂ©cĂ©dentes gĂ©nĂ©rations ne sont pas en reste.

Voici les offres flash sur les téléphones Huawei ce vendredi :

Comme vous pouvez le voir par vous-mĂŞme, Amazon et Cdiscount n’ont pas lĂ©sinĂ© sur le niveau des remises sur ces Huawei P30 et P30 Pro (et consorts) lors de ces French Days. Les marchands offrent sur la majoritĂ© des modèles au moins 40% de rĂ©duction – alors mĂŞme que la marque est considĂ©rĂ©e comme l’une des plus haut de gamme du marchĂ©. Comme vous pouvez le voir dans notre vidĂ©o ci-dessous, le P30 Pro est une bombe de puissance et nous avons Ă©tĂ© conquis.

French Days : plutĂ´t P30 ou P30 Pro ?

Si vous aviez l’intention d’acheter un smartphones sous Android avec des caractĂ©ristiques ultra-puissantes, les Huawei P30 et P30 Pro en rĂ©duction aux French Days sont un excellent compromis. Ces deux appareils ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s au courant du mois d’avril dernier et ils se positionnent sereinement face aux Galaxy S10 de Samsung, ou mĂŞme au nouvel iPhone 11.

Officiellement, Amazon ne fait pas partie du comitĂ© des 200 participants aux French Days, mais cela ne lui empĂŞche pas de faire de la concurrence sur bon nombre de produits de qualitĂ©. Il en fait exprès davantage sur les produits les plus visibles et populaires comme ces Huawei P30 et P30 Pro – mais aussi sur les gammes prĂ©cĂ©dentes du fabricant. Ainsi, on retrouve les Mate 20 et les P20 Ă©galement en forte rĂ©duction pour ces French Days – ce qui sera forcĂ©ment apprĂ©ciĂ© par ceux qui veulent trouver un smartphone plus abordable.

Pour ceux qui hĂ©sitent entre le Huawei P30 et le P30 Pro, il y a plusieurs petites diffĂ©rences qui justifient l’Ă©cart de prix : mĂ©moire vive, batterie et surtout taille de l’Ă©cran qui passe de 6,47 pouces pour le grand format Ă 6,1 pouces pour le petit format. Les deux smartphones sont toutefois Ă©quipĂ©s de la dernière puce Kirin 980 du fabricant pour assurer la vitesse des appareils. Pour ces French Days, la diffĂ©rence n’est que de 50€ sur les deux modèles, nous ne pouvons que vous conseiller de partir sur le Huawei P30 Pro Ă ces French Days.

Amazon, champion sur les produits Huawei

Depuis le dĂ©but de ces French Days, Amazon ne plaisante pas avec les remises – et les smartphones Huawei qui voient leur prix chuter n’est qu’un exemple. En effet, le marchand propose depuis ce vendredi matin la plupart des grandes marques de tĂ©lĂ©phones en forte promotion : Samsung, Xiaomi et mĂŞme quelques produits Apple sont Ă prix rĂ©duit. C’est le moment d’en profiter car les stocks expirent vite, et Amazon ne fera aucun nouveau stock pour l’opĂ©ration.

La plupart de ces Huawei P30 et P30 Pro en promo pour ces French Days sont sous forme de vente flash, qui sont limitĂ©es par le temps et le stock. Autrement dit, il faut ĂŞtre vraiment hyper rapide pour pouvoir profiter de ces remises avant qu’elles ne disparaissent. Le gĂ©ant du e-commerce est gĂ©nĂ©ralement vite dĂ©passĂ© par ce type de remise forte, et les ruptures de stocks se font vite voir.

Mieux vaut donc ĂŞtre rapide pendant les French Days – et surtout sur ces produits comme les Huawei P30 et P30 Pro. Si vous n’est finalement plus très satisfait de votre achat, vous pouvez toujours le renvoyer Ă Amazon sous 30 jours après la livraison. Cela vous permet d’avoir une garantie si jamais vous n’ĂŞtes plus convaincu. Les retours sont gratuits, et Amazon sait parfaitement les gĂ©rer.

