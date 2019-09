French Days : iPhone XR et Huawei P30 Pro à 99€ avec un abonnement SFR

SFR profite des French Days pour proposer des packs smartphones + forfait à prix réduit. Les modèles haut de gamme étant de plus en plus chers, il est parfois difficile de sortir près de 1000€ d’un coup pour s’offrir un modèle dernier cri, comme le Huawei P30 Pro ou l’iPhone XR.

C’est pourquoi SFR propose des packs comprenant le smartphone + un forfait avec engagement 24 mois. Pour ces French Days vous pouvez donc bénéficier de l’iPhone XR et du Huawei P30 Pro à 99€, plus 8€ par mois pendant 24 mois. L’opérateur propose plusieurs forfaits allant d’un simple forfait appel à un illimité avec 100 Go de données.

L’offre la plus intéressante concerne le forfait 60 Go qui comprend les appels, SMS et MMS illimités en France, DOM et Europe, ainsi que de 60 Go de données en 4G+. La Suisse et Andorre sont aussi de la partie. Il est proposé en promotion à 30€ par mois pendant 12 mois, puis 45€ par mois.

L’iPhone XR toujours au top des ventes

Alors que son prix est tombé à 709€, l’iPhone XR reste dans la gamme d’Apple cette année pour une raison très simple : c’est un excellent smartphone. Il bénéficie du même design que l’iPhone 11, et la puce A12 Bionic est toujours parmi les plus puissantes du marché à l’heure actuelle. C’est le meilleur compromis si vous souhaitez rester sur iOS, tout en faisant un investissement raisonné.

Le P30 Pro, roi de la photo

Le dernier smartphone Huawei nous a bluffé lors de notre test. Il propose un package complet, avec une excellente autonomie, un triple capteur photo tout en haut du classement des smartphones, et des performances au rendez-vous, avec ses 8 Go de RAM et sa puce Kirin 980. Le choix entre l’iPhone XR et le P30 Pro se fera sur l’OS, le P30 Pro ayant un petit avantage sur la partie photo. Si vous voulez vous faire un avis sur le P30 Pro, voici notre test vidéo :

Fan de foot ? RMC Sport à prix réduit

Si vous êtes clients box SFR, vous pouvez bénéficier de jusqu’à 15€ de réduction par mois sur votre forfait, en fonction du choix que vous avez fait, et du smartphone choisi. Si vous êtes un fan de sport, les abonnements SFR donnent accès à des réductions immédiates sur RMC Sport qui passe à 9€ par mois au lieu de 19€ par mois avec un engagement d’un an, ou à 15€ par mois au lieu de 25€ par mois sans engagement.

Si vous avez déjà l’abonnement, cela vous fait économiser sur les indemnités mensuelles de 8€ pour l’achat de l’iPhone XR ou le P30 Pro chez SFR. Si vous souhaitez un autre flagship, tous les modèles populaires du marché sont disponibles, dont le S10, le Note 10 ou encore le Galaxy Fold, le premier smartphone pliable de Samsung.

