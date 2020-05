French Days : le Huawei P30 Pro rechute, -45% de remise 🔥

C’est l’offre superstar de ces French Days, les Huawei P30 Pro et P30 sont proposĂ©s Ă prix cassĂ©. Sorti en 2019, celui qui reste l’un des meilleurs smartphones sur le marchĂ© voit son tarif chuter drastiquement chez Amazon. Le gĂ©ant propose aussi des baisses de prix importantes sur les autres modèles de la marque, du Mate 20 Pro, au P40 en passant par le P30 Lite. Certaines rĂ©fĂ©rences ont dĂ©jĂ expirĂ©, voici les bons plans qu’il reste :

Pour voir l’intĂ©gralitĂ© des offres chez Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres

Alors que les French Days ont Ă©tĂ© imaginĂ©s pour contrer Amazon, le marchand en profite pleinement cette annĂ©e. Pour cette nouvelle Ă©dition, il est très actif sur les offres proposĂ©es, mĂŞme sur les produits phares, comme c’est le cas sur ce Huawei P30 Pro. Ce smartphone nous avait largement convaincus lors de notre test. Photo, autonomie, design, il coche toutes les cases du flagship en 2020. Avec un prix infĂ©rieur Ă 600€ sur le site Amazon, le rapport qualitĂ©-prix est parfait.

Le Huawei P30 Pro, un Ă©quilibre parfait

Depuis le coup d’envoi des French Days, Amazon multiplie les promotions sur des marques très populaires. Le P30 Pro de Huawei en est le parfait exemple. Si vous rĂ©flĂ©chissiez Ă acheter un modèle haut de gamme tournant sous l’OS Android, c’est un choix parfait. Pour rappel, le Huawei P30 Pro a Ă©tĂ© lancĂ© au prix public de 999€, et passe donc sous la barre des 600€ ce jour sur Amazon. Vous avez donc le droit Ă plus de 40% de remise sur un modèle très populaire.

La vraie force du Huawei P30 Pro, ce sont ses caractĂ©ristiques techniques. D’un cĂ´tĂ© la puce Kirin 980 couplĂ©e Ă 8 Go de RAM lui donne une puissance certaine, pour plusieurs annĂ©es. Son triple module photo Ă l’arrière est au coude Ă coude avec le Pixel 4 sur la meilleure qualitĂ© photo du marchĂ©, et Huawei est reconnu pour son savoir-faire sur ce point. D’autre part, l’autonomie est aussi au rendez-vous, ce qui en fait l’un des smartphones les plus Ă©quilibrĂ©s du marchĂ© en 2020.

Dans notre liste ci-dessus, vous pouvez voir que le Huawei P30 Pro sur Amazon n’est pas la seule promotion sur les produits de la marque pour French Days. En effet, le P40 et le P40 Pro sont en rĂ©duction chez Fnac. Sortis il y a quelques semaines, ils sont intrinsèquement meilleurs que les P30 Pro, Ă une exception qui fait toute la diffĂ©rence. En effet Huawei est une victime de l’embargo de Donald Trump, et ne propose pas les services Google. Autrement dit, une expĂ©rience Android bien diffĂ©rente que celle Ă laquelle vous avez l’habitude.

Ajoutez Ă cela un prix du P40 Pro plus Ă©levĂ© que le Huawei P30 Pro chez Amazon, et le choix est vite fait. Pour ces French Days, la meilleure solution est donc d’opter pour le modèle 2019, qui n’a rien Ă envier Ă la plupart de ses rivaux en 2020. C’est aussi en ce moment l’un des best sellers incontestĂ©s chez Amazon, vous ĂŞtes sĂ»rs de ne pas vous tromper.

Amazon surfe sur ces French Days

Alors qu’il a Ă©tĂ© touchĂ© par la fermeture de ses entrepĂ´ts durant le confinement, Amazon est de retour – encore plus fort – pour ces French Days. La raison est simple, son Ă©vĂ©nement majeur, les Prime Days, ont du ĂŞtre reculĂ©s pour la raison que nous connaissons tous, et pourrait avoir lieu en septembre au lieu de juillet. C’est pour cela que le commerçant multiplie en ce moment les promos sur des produits majeurs comme ce Huawei P30 Pro, les AirPods Pro, ou les aspirateurs iRobot Roomba.

Amazon se dĂ©marque dĂ©jĂ par le prix. Sur ce Huawei P30 Pro, la remise est supĂ©rieur Ă 400€, ce qui est consĂ©quent. D’autre part, le marchand est reconnu pour la fiabilitĂ© de sa logistique, qui en fait le leader incontestĂ© en France et Ă travers le monde. La livraison rapide est gratuite, et le marchand propose en ce moment 3 mois gratuits pour son offre Prime Music.

Mais le plus important avec Amazon, c’est son dĂ©lai de rĂ©tractation. Si vous craquez sur ce Huawei P30 Pro et que vous n’ĂŞtes pas satisfaits, vous bĂ©nĂ©ficiez de 30 jours pour le renvoyer gratuitement, et ĂŞtre remboursĂ©s dans la totalitĂ©. Vous ĂŞtes donc certains de pouvoir revenir sur vos pas, si vous n’ĂŞtes pas conquis par ce P30 Pro.

Encore une fois, le vrai enjeu pour ce dimanche est de rĂ©ussir Ă capter les derniers exemplaires disponibles de ce Huawei P30 Pro aux French Days. Ce tĂ©lĂ©phone est littĂ©ralement pris d’assaut, et la remise immĂ©diate de 45% y est pour beaucoup. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs, c’est un deal vraiment choc qui a Ă©tĂ© portĂ© par Amazon ce week-end.

Pour voir le Huawei P30 Pro aux French Days, c’est par ici :

Voir les ventes flash Amazon