French Days Amazon : les 10 pépites à ne surtout pas rater 🔥

Les French Days ont débuté ce vendredi matin à 7 heures, et l’engouement est à la hauteur de l’événement. Entre Amazon, AliExpress, Fnac, Darty ou Cdiscount, toutes les plateformes marchandes actives en France participent à l’opération. Plus bas sur cette page, nous avons sélectionné les pépites à ne pas manquer en ce moment.

Depuis plusieurs années, les French Days sur Amazon attirent des millions de français qui veulent faire des économies. Depuis ce matin et jusqu’au 28 septembre, les marchands font de belles réductions sur tous types de produits, à travers toutes les catégories. Cette période spéciale vous permet d’économiser de l’argent sur tous vos achats, sans exception.

Dans la liste, nous avons distingué deux types de bons plans : les offres flash et les bons plans en fil rouge. Les premières sont limitées par le temps et par le stock. Au delà des French Days, Amazon en fait quasiment tous les jours. Ce sont des deals sur de très belles marques, souvent premium, qui sont assez vite pris d’assaut. Avec les offres flash, il faut savoir être très rapide car elles ne durent que quelques heures.

Outre ces événements éclair, les French Days mettent également en avant des bons plans à plus long terme. Ils durent jusqu’à la fin de l’opération, sous condition que le stock soit encore disponible. Ce sont eux qui représentent une majeure partie des promotions. Cela dit, tous les meilleurs plans risquent de partir dès ce vendredi, il n’y en aura donc plus forcément ce week-end.

Amazon, Cdiscount et Fnac au sommet

Que vous vouliez acheter un produit électronique, électroménager, jardinier ou dans la mode, les marchands généralistes vous ouvrent les portes. Pour ces French Days, Amazon, Cdiscount et le groupe Fnac Darty sont au dessus du lot. Ils couvrent toutes les catégories de produits avec des dizaines de milliers de réductions. Alors que l’opération vient tout juste de commencer, l’engouement est perceptible.

Si les soldes sont parfois critiqués pour leur manque de qualité, les French Days sont tout l’inverse : Amazon, Cdiscount ou Fnac font des remises sur des produits qui sont très populaires et haut de gamme. C’est le cas de (quasiment) tous les produits Apple, depuis l’iPhone en passant par les iPad et les MacBook Pro. C’est aussi le cas sur les derniers smartphones Samsung, sur lesquels la boutique officielle propose des remises choc.

Il n’est pas évident de naviguer d’un site à l’autre pour découvrir les meilleurs plans de ces French Days sur Amazon et consorts. C’est pour cette raison que nous vous avons facilité une partie du travail avec notre liste. Elle vous donnera tous les meilleurs deals disponibles chez chacun de ces sites e-commerce. Au fil de la journée, notre équipe les remets à jour tout du long. Vous aurez donc uniquement des produits en stock et à prix réduit.

Les French Days, une opération amplifiée par Amazon

L’histoire des French Days est assez originale. Au début, c’est un petit groupe de 6 marchands français (dont Fnac et Cdiscount) qui ont obtenu le soutien du gouvernement pour lancer une réplique au Black Friday. Il a donc été décidé que 2 fois par an, les French Days auraient lieu. Cela dit, ces deux périodes ne sont pas comme les soldes, puisque les marchands ne peuvent pas vendre à perte.

Cela dit, vous pouvez quand même faire de belles affaires sur les dernières nouveautés. Dans le cas des French Days Amazon, ce sont tous les derniers produits (qui sont sortis dans l’année) qui sont en réduction. Vous pouvez donc facilement économiser entre 10 et 30% sur les derniers appareils premium. Apple, Samsung ou Huawei sont évidemment très plébiscités par le grand public.

Après quelques éditions des French Days, Amazon – qui était jusque-là sur la touche – a décidé de participer. Si à l’origine, l’objectif était de promouvoir les sites e-commerce français (en opposition à Amazon, qui est américain), il s’est depuis globalisé. Même AliExpress participe aujourd’hui à cette opération. Cela bénéficie au plus grand nombre puisque l’événement est encore amplifié par ces géants du commerce en ligne.

Amazon offre 30 jours de test

En achetant un produit sur Amazon pendant French Days, vous avez toujours le droit aux mêmes conditions d’achat. Autrement dit, vous pouvez tester le produit chez vous, sans aucun risque, pendant 30 jours. Si celui-ci ne vous plait finalement pas, vous pouvez le renvoyer et obtenir un remboursement intégral. C’est un bon moyen d’acheter un produit en ligne (et sans l’essayer physiquement) sans engagement.

Pendant les French Days, Amazon est donc celui qui offre le plus de souplesse aux clients. Cela dit, Cdiscount, Fnac et consorts ne sont pas en reste puisqu’ils proposent une période « satisfait ou remboursé » de 15 jours. C’est largement suffisant pour juger si un produit est conforme à ses attentes ou non. Du fait que les stocks soient très limités pendant l’opération, il faut parfois acheter dans la précipitation. Heureusement, vous n’avez pas de risque ici.

Ce vendredi des French Days sur Amazon, on retrouve une majorité des deals de l’opération. Il ne faut donc pas attendre que la firme en dévoile beaucoup plus ce week-end. Si vous voulez faire les meilleures affaires, il faudra donc en profiter dès aujourd’hui. Ce soir, une partie des offres flash va expirer, il faudra alors faire avec moins d’offres. Le marchand est en général plus calme le week-end, il faut en tenir compte.

