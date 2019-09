French Days : les 5 offres irrésistibles pour ce vendredi matin 🔥

Cette annĂ©e, les French Days ont lieu du 27 septembre matin jusqu’au 1er octobre Ă 7h. C’est l’occasion de faire de très belles affaires lors de cet Ă©vĂ©nement qui veut rivaliser avec le Black Friday. Cette opĂ©ration 100% française voit des marchands comme Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger participer activement aux promotions. Évidemment, Amazon reste toujours en embuscade pour s’assurer la belle position de numĂ©ro un dans l’Hexagone.

Ci-dessous, les marchands actifs aux French Days 2019 :

Comme vous pouvez le remarquer si vous cliquez sur ces liens vers les pages dĂ©diĂ©es aux French Days sur Cdiscount, Fnac, Darty ou Amazon, vous pouvez voir qu’il y aura des milliers de produits qui sont en forte rĂ©duction Ă partir de 7h00, parfois jusqu’Ă -70% par rapport Ă leur tarif d’origine. Pour vous simplifier la tâche, nous vous avons Ă©tabli plus bas une liste avec les bonnes affaires Ă saisir vite.

French Days : offres flash sur Cdiscount, Amazon, Fnac

C’est dĂ©sormais devenu une tradition, les French Days sont devenus un Ă©vĂ©nement incontournable sur internet avec des promotions dignes d’un Black Friday. Cette opĂ©ration a lieu 2 fois par an – fin avril et fin septembre – et permet d’obtenir des rĂ©ductions incroyables sur les plus grandes marques. Ci-dessous, nous vous avons fait une liste des ventes flash Ă saisir très vite avant qu’elles n’expirent.

French Days 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : vendredi 27 septembre, 6h05

Comme vous le savez probablement, les stocks ne sont pas illimitĂ©s pendant les French Days, et il faut donc savoir ĂŞtre très rĂ©actif pour profiter des meilleures offres chez l’un des 200 partenaires de cette opĂ©ration. Les Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, Rue du Commerce mais aussi Amazon enchainent les ventes flash tout au long de la journĂ©e pour faire venir rĂ©gulièrement leurs clients sur leur site.

Aux cĂ´tĂ©s des ventes flash ponctuelles des French Days qui impliquent des produits comme l’iPhone par exemple, on retrouve aussi des promotions en continu sur de nombreux produits. Ces offres sont conditionnĂ©es par le stock, et non plus par le temps. Cela n’empĂŞche pas qu’il faut ĂŞtre rapide pour profiter des bonnes affaires car elles ne sont pas Ă©ternelles. Les premiers jours, tout se joue – il faut donc ĂŞtre très bon pour Ă©conomiser sur ses achats lors des French Days.

Pour découvrir les French Days sur Amazon :

Voir toutes les offres

Que sont ces French Days ?

Il y a quelques annĂ©es, un groupe de marchands français soutenus par le gouvernement a mis en place les French Days. Cette opĂ©ration commerciale a pour objectif de rivaliser avec le Black Friday, une tradition amĂ©ricaine qui voit Amazon s’accaparer une très grande partie du gâteau. Le grand avantage de ces French Days est que les marchands en ligne actifs en France proposent des rĂ©ductions très gĂ©nĂ©reuses Ă des moments qui sont aussi beaucoup plus calmes.

Si vous avez besoin de faire des achats pour la rentrĂ©e en septembre, les French Days sont une occasion de faire jusqu’Ă -70% d’Ă©conomies sur un grand nombre de thĂ©matiques. Si certains marchands sont spĂ©cialisĂ©s, d’autres comme Cdiscount sont beaucoup plus gĂ©nĂ©ralistes et offrent des promotions sur une grande partie de leurs catĂ©gories : Ă©lectronique, Ă©lectromĂ©nager, jardin, mode, mobilier – autant de thĂ©matiques qui voient leur prix baisser via des ventes flash.

Pour la première Ă©dition des French Days, il y a maintenant environ deux ans, ce sont pas moins de 43 millions de français qui ont visitĂ© l’un des sites marchands qui participait Ă l’Ă©vĂ©nement. Depuis, la croissance a Ă©tĂ© tonitruante avec toujours plus d’e-commerçants qui participent Ă cette opĂ©ration Made in France. Si vous voulez faire des Ă©conomies, il faudra donc s’activer entre vendredi 27 septembre et le mardi 1er octobre pour faire le plein de bonnes affaires.

Si les French Days ont Ă©tĂ© animĂ©s historiquement par Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger, Amazon a depuis pris part de son cĂ´tĂ© Ă l’opĂ©ration. S’il n’est pas vraiment français, le marchand n’hĂ©site pas Ă offrir une alternative avec des promotions lors de cet Ă©vĂ©nement qui dĂ©sormais est une opĂ©ration critique pour les marchands en ligne français. Face Ă ce succès, le gĂ©ant Amazon prend dĂ©sormais part aux French Days Ă sa manière.

Les plus grandes marques Ă l’honneur

Si les soldes sont gĂ©nĂ©ralement dĂ©diĂ© au dĂ©stockage de produits qui ont du mal Ă se vendre, les French Days ont un objectif très diffĂ©rent. Comme nous le disions plus haut, cette opĂ©ration concurrence le Black Friday avec les marques les plus populaires qui sont en promotion, parfois mĂŞme jusqu’Ă -30%. On retrouve ainsi des produits dans l’Ă©lectronique issus de marques comme Apple, Samsung ou encore Huawei et Sony ĂŞtre en forte rĂ©duction.

Parmi les produits qui sont très souvent mis en avant pendant les pĂ©riodes des French Days, on peut citer par exemple l’Ă©lectromĂ©nager avec les aspirateurs Dyson ou les robots de cuisine Moulinex qui ont la cote auprès des français pendant cette opĂ©ration. Vous pouvez Ă©galement en profiter pour acheter l’une des dernières camĂ©ras GoPro, ou un drone DJI pour rĂ©aliser les plus beaux clichĂ©s et vidĂ©os du moment.

Dans tous les cas, il faudra ĂŞtre rapide sur les bons plans de ces French Days Cdiscount, Fnac, Amazon, Rue du Commerce ou encore Boulanger. En effet, les stocks sont très limitĂ©s et l’effet « vente flash » fait que l’inventaire disparait très vite. Il faut donc savoir très vite dĂ©gainer (ce qui est encore plus vrai lors des premiers jours de ces French Days) pour ne pas manquer un bon plan. Dans tous les cas, les marchands actifs dans l’Hexagone vous offrent une pĂ©riode de 15 Ă 30 jours d’essai oĂą vous pouvez toujours changer d’avis, renvoyer votre produit et bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement intĂ©gral.

Pour voir toutes les offres French Days Cdiscount, c’est ici :

Voir les promotions