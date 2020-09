French Days : le Redmi Note 9 Pro rechute (encore plus) chez Amazon

Depuis sa sortie au printemps 2020, le Redmi Note 9 Pro s’est positionné comme l’un des meilleurs smartphones entrée de gamme. Comme à son habitude, Xiaomi a tout fait pour que le smartphone profite d’un rapport qualité prix imbattable, une marque de fabrique qu’il a développé au fil des ans. Grâce à cette vente éclair sur Amazon, le téléphone chute de 299 euros à 239 euros. C’est donc une remise de 25% sur un modèle sorti en 2020.

Pour voir le détail de l’offre Amazon, c’est par ici :

Deux autres modèles de la gamme Redmi Note 9 sont aussi visés par les promos :

Le Redmi Note 9 Pro se positionne comme un smartphone entrée de gamme, mais il emprunte de nombreuses caractéristiques propres à un modèle milieu de gamme. Sa fiche technique est à la hauteur alors que son prix reste très accessible. Officialisé en septembre dernier, le smartphone s’est hissé dans le Top 3 des smartphones sur Amazon. Il est toujours à cette position depuis sa sortie. Si son rapport qualité-prix était séduisant avant la remise, autant dire qu’il l’est encore plus.

Les Redmi Note 9 et Note 9S ne sont pas mis de côté par la promotion Amazon aux French Days. Ils font partie de la même gamme, mais se positionnent comme des téléphones un peu moins performants que la déclinaison Pro. Cela explique pourquoi les prix des deux autres modèles sont plus faibles que ce dernier. Le Redmi Note 9 Pro se dote d’une puissance qui vous permet de surfer entre les applications sans latence. Xiaomi a aussi mis le niveau du côté de la photo, plaçant un quadruple module photo au dos de son appareil.

Un Redmi Note 9 Pro à moins de 240 euros

Le prix du Redmi Note 9 Pro est de 300 euros sans aucune remise, un tarif qui chute sous la barre symbolique des 240 euros avec cette offre flash Amazon. Sur le marché, aucun des rivaux ne propose un téléphone avec des caractéristiques aussi séduisantes à un prix aussi agressif.

On le sait, Xiaomi a pour habitude de présenter des téléphones qui cassent les codes du secteur : c’est encore le cas avec ce modèle. Il reste un peu de place sur le segment des entrées de gamme pour le Huawei P30 Lite, sauf que le téléphone est sorti il y a un peu plus d’une année. Autant dire que la gamme du constructeur fait du bien à ce segment.

Plusieurs caractéristiques justifient le succès du Redmi Note 9 Pro sur le marché des smartphones entrée de gamme. Il bénéficie d’un écran LCD de 6,7 pouces, une dalle qui n’est pas une OLED, mais qui reste similaire à celle de l’iPhone 11. Xiaomi a fait le choix d’intégrer la caméra avant directement dans l’écran poinçonné, ce qui confère un gain de place à l’avant du smartphone. On note que peu de smartphones placés sur le même créneau proposent un dispositif similaire qui est très plébiscité par les appareils hauts de gamme. Du côté des finitions, elles sont assez basiques et efficaces.

C’est avec la photo que le Redmi Note 9 Pro se démarque particulièrement. Une fois de plus, il se rapproche des modèles milieux de gamme alors qu’il est considéré comme un entrée de gamme. Son quadruple capteur photo se compose d’un capteur principal de 64 Mpx, d’un grand angle 8 Mpx, d’un capteur macro fait 5 Mpx et d’un capteur de profondeur (ToF) de 2 Mpx. S’il n’atteint pas le niveau des smartphones premium —c’est normal, il écrase les rivaux de son segment.

Amazon fête la rentrée avec cette vente éclair

Nous l’avons dit plus haut, le rapport qualité-prix du Redmi Note 9 Pro est excellent de base. C’est un plaisir de voir cette chute de prix sur Amazon à l’occasion de la rentrée. Mais cette baisse de tarif veut aussi dire que l’offre du marchand va attirer beaucoup de monde, surtout à cette période de l’année. Si vous voulez bénéficier de cette remise de choix, vous devez nécessairement être rapide pour éviter d’être confronté à la rupture de stock. De plus, Amazon restreint le nombre d’exemplaires bénéficiant de la promo, ce qui veut dire que ces modèles vont partir très vite.

Si vous choisissez le Redmi Note 9 Pro sur Amazon, vous avez droit à quelques avantages, dont une période de test de 30 jours. Durant la période, vous avez la possibilité d’essayer le téléphone et de le renvoyer avant la fin du délai. S’il ne vous convient pas et que vous décidez d’un retour, vous avez droit à un remboursement complet dans les jours qui suivent. C’est toujours rassurant lors d’un achat sur internet.

Le Redmi Note 9 Pro se dote de nombreux avantages, nous n’avons évoqué qu’une partie de ses caractéristiques et fonctionnalités. Le reste de la gamme —les deux autres modèles, sont toutefois moins chers, ce qui peut convenir à des plus petits budgets. Si vous recherchez un modèle un peu plus premium, vous pouvez également regarder du côté du Mi Note 10 de Xiaomi. Il est assez récent et son tarif tombe sous les 400 euros à l’occasion de certaines promos flash sur Amazon.

Avec cette promo sur Amazon, le Redmi Note 9 Pro voit son prix baisser de -25%, une belle offre qui vous fera économiser tout en choisissant un modèle au top de sa catégorie. Soyez rapide avant rupture de stocks.

Pour découvrir la promo sur Amazon, c’est ici :

